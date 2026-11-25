मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक को कोर्ट ने नाबालिग घोषित किया है. आरोपी 18 साल का होने से कुछ दिन छोटा है. महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) की विशेष अदालत ने उसकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों और जांच रिपोर्ट की पड़ताल के बाद उसे किशोर न्याय बोर्ड (JJB) के सामने पेश करने का आदेश दिया है. विशेष जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने यह आदेश जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 9 के तहत उम्र की जांच पूरी करने के बाद दिया.

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इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सबसे पहले पकड़ा गया था. उसकी गिरफ्तारी के बाद पिता ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दावा किया था कि घटना के दिन उनका बेटा नाबालिग था. उन्होंने आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश किए जाने की मांग की थी. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की उम्र की पुष्टि के लिए जांच का आदेश दिया था. बुधवार को जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसमें आरोपी के जन्म से संबंधित रिकॉर्ड और स्कूल के दस्तावेजों के आधार पर उसकी उम्र की पुष्टि की गई.

कोर्ट ने जांच रिपोर्ट में शामिल दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए कहा कि आरोपी की जन्मतिथि 30 नवंबर 2008 है, जो उसके पिता की ओर से किए गए दावे के मुताबिक है. जांच अधिकारी ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, माध्यमिक परीक्षा का प्रमाणपत्र, स्कूल का एडमिशन और विड्रॉल रजिस्टर समेत कई दस्तावेज जुटाए थे. इसके अलावा जन्म पंजीकरण का रिकॉर्ड और जन्म प्रमाणपत्र की कॉपी भी जांच में शामिल की गई. इन दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को नाबालिग माना और किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया.

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आरोपी को 19 अक्टूबर को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उसने अपने जन्म प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी पुलिस और अदालत के सामने पेश की थी, जिसमें जन्मतिथि 30 नवंबर 2008 दर्ज थी. उसने आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी उम्र के समर्थन में पेश की थी. आरोपी के मुताबिक, फायरिंग की घटना के समय उसकी उम्र करीब 17 साल 10 महीने थी. इसी दावे को लेकर उसके पिता ने कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया शुरू कराई थी.

गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तीन अदालतों में पेश किया गया था. सबसे पहले सोनीपत में ट्रांजिट मजिस्ट्रेट के सामने, फिर एस्प्लेनेड कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और इसके बाद MCOCA लागू होने पर विशेष अदालत में पेश किया गया था. कोर्ट ने पहले यह भी नोट किया था कि इन पेशियों के दौरान आरोपी या उसके वकीलों ने नाबालिग होने का मुद्दा नहीं उठाया था. हालांकि आरोपी ने दावा किया था कि पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोका और वकीलों से मिलने के पर्याप्त मौके नहीं दिए.

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, नाबालिग आरोपी के खिलाफ पहले भी मोटरसाइकिल चोरी का एक मामला दर्ज था. हालांकि आरोपी ने कोर्ट में दावा किया कि उस मामले में किशोर अदालत ने उसे बरी कर दिया था. मौजूदा फायरिंग केस में उम्र की पुष्टि होने के बाद अब उसके खिलाफ आगे की प्रक्रिया किशोर न्याय बोर्ड के स्तर पर होगी. कोर्ट ने उसे JJB के सामने पेश करने का निर्देश दिया है, जहां उसके मामले में आगे के आदेश दिए जाएंगे.

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18 अक्टूबर को जुहू में एक फुटबॉल ग्राउंड से निकलते समय टाइगर श्रॉफ की कार पर कथित तौर पर दो शूटर्स और बाइक सवार ने हमला किया था. हमलावरों ने कार पर पांच राउंड गोलियां चलाई थीं. इस हमले में टाइगर श्रॉफ को मामूली चोटें आई थीं, जबकि उनके ड्राइवर और वहां मौजूद एक व्लॉगर को गोली लगी थी. हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कथित सदस्य अनिल पंडित ने इसकी जिम्मेदारी ली थी. पुलिस ने उसे इस मामले में वांटेड आरोपी के तौर पर नामित किया है.

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