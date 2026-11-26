समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव का घोषणापत्र आज जारी करेगी. एक दशक के बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही सपा के मेनिफेस्टो में समाज के अलग-अलग वर्गों (महिलाओं, युवाओं, किसानों और उद्योगों) के लिए बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं शामिल होने की उम्मीद है.

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आज शाम 4 बजे लखनऊ में अखिलेश यादव के साथ साथ आजम खान भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे. इस दौरान सपा यूपी चुनाव 2027 के लिए तीन मेनिफेस्टो जारी करेगी. इसे जन-मन घोषणा पत्र नाम दिया गया है.

मुख्य घोषणापत्र आज 'संविधान दिवस' पर जारी किया जाएगा, जबकि महिलाओं और विधानसभा क्षेत्र-वार स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित दो अलग-अलग घोषणापत्र जनवरी 2027 में जारी करने की योजना है.

पार्टी ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, एक निश्चित वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से पारदर्शी भर्ती, स्थायी पदों के पक्ष में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करने और पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है.

महिलाओं और स्वरोजगार समेत इन मुद्दों पर फोकस

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा कर चुके हैं. इसके अलावा स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये की सहायता, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, गरीबों के लिए बिना किसी कार्ड के मुफ्त इलाज, और लखनऊ में लड़कियों और छात्रों के लिए मुफ्त मेट्रो रेल यात्रा जैसे वादे भी इसमें शामिल हो सकते हैं.

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किसानों के लिए भूमि अधिग्रहण पर बाजार दर से मुआवजा और 15,000 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड के जरिए 24 घंटे के भीतर गन्ना खरीद का भुगतान करने की घोषणाएं भी शामिल हैं.

घोषणापत्र में स्वास्थ्य और पुलिस व्यवस्था में AI और रिमोट सेंसिंग के इस्तेमाल और पार्टी के 'फर्जी' बताए जाने वाले मुकदमों की समीक्षा का भी जिक्र है. इसके साथ ही एक डेडीकेटेड फंड के साथ एक अलग खेल नीति बनाने की बात भी कही गई है.

पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड IAS अधिकारी आलोक रंजन पिछले एक साल से ज्यादा समय से अखिलेश यादव के साथ मिलकर इसका समन्वय कर रहे हैं. उन्होंने इसे शासन का पांच साल का व्यापक रोडमैप बताया है.

मेनिफेस्टो के लिए स्पेशल ड्राफ्टिंग टीम

इस मेनिफेस्टो की मुख्य ड्राफ्टिंग टीम में चार लोग शामिल हैं, जिन्हें IIT-रुड़की के एक पूर्व छात्र और एक इन्वेस्टमेंट बैंकर सहित कई रिसर्च एसोसिएट्स का सहयोग मिला है. टीम ने विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और कई हितधारक समूहों के साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परामर्श किया है.

2022 के 'समाजवादी वचन पत्र' (जिसमें मुख्य रूप से तत्काल राहत उपायों पर जोर था) की तुलना में, 2027 के इस घोषणापत्र को एक संरचित शासन रोडमैप के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें रोजगार सृजन, कानून-व्यवस्था, औद्योगीकरण, पर्यावरण और स्थानीय जिला-स्तरीय वादों पर अधिक जोर दिया गया है.

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पार्टी ने सीधे जनसंपर्क के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में अपने वोटों की संख्या 27,000 तक बढ़ाने का संगठनात्मक लक्ष्य भी रखा है.

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हालांकि इंडिया (INDIA) गठबंधन, विशेष रूप से कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की बातचीत अभी अनसुलझी है. लेकिन घोषणापत्र जारी करने को 2027 के मुकाबले से पहले एक स्वतंत्र राजनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है.

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