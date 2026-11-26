उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है. संविधान दिवस के बहाने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच तैयार हो गया है. संविधान के सम्मान और उसके मूल्यों को याद करने के इस राष्ट्रीय अवसर को राजनीतिक दलों ने अपने-अपने सियासी एजेंडे और राजनीतिक संदेश देने का प्लान बनाया है. सवाल है कि संविधान और सामाजिक न्याय की विरासत पर सियासी दावेदारी की यह लड़ाई आखिर किस दिशा में जा रही है?

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संविधान दिवस पर लखनऊ में एक ही दिन अलग-अलग राजनीतिक कार्यक्रमों के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद में हैं. कोई संविधान और आरक्षण की रक्षा का सवाल उठा रहा तो कोई सामाजिक न्याय वाले एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है तो कोई बहुजन राजनीति के नए समीकरण की बात कर रहा है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव संविधान दिवस पर विधानसभा चुनाव के लिए अपना PDA का प्रणपत्र जारी करेंगे, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में महारैली कर रहे हैं तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे संविधान रक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे और बीजेपी प्रदेशभर में संविधान गौरव दिवस मनाएगी.

अखिलेश आज जारी करेंगे PDA घोषणापत्र

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश को देखते हुए अखिलेश यादव ने संविधान दिवस को अपने चुनावी एजेंडे के औपचारिक आगाज के लिए चुना है. सपा शाम पांच बजे होटल सेंट्रम में अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर रही है, जिसे 'जन-मन का मैनिफेस्टो' और 'पीडीए का प्रणपत्र' नाम दिया गया है.

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सपा अपने इस घोषणापत्र के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों के साथ महिलाओं और युवाओं को अपने राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखने की तैयारी की है. सपा इसके जरिए संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों का एजेंडा सेट करना चाहती है. इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए मुफ्त बिजली और पुरानी पेंशन जैसी योजनाओं पर मुख्य फोकस रखा गया है.

संविधान दिवस पर होने वाले सपा के कार्यक्रम में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और आजम खान सहित पार्टी के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे. घोषणापत्र के साथ सपा का मकसद केवल चुनावी वादे पेश करना नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव से काफी पहले अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को जनता के बीच पहुंचाना भी है.

चंद्रशेखर-ओवैसी की लखनऊ में महारैली

संविधान दिवस पर ही लखनऊ के रमाबाई आंबेडकर मैदान में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की संयुक्त महारैली होने जा रही है. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस रैली को दोनों दलों के गठबंधन की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है. चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी इस मंच से बहुजन अधिकार, सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और संविधान की रक्षा जैसे मुद्दे उठाएंगे.

ओवैसी-चंद्रशेखर की जोड़ी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए सामाजिक और दलित-मुस्लिम समीकरण की कोशिश है. चंद्रशेखर की राजनीति का प्रमुख आधार दलित और बहुजन मुद्दे हैं जबकि ओवैसी मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक अधिकारों के सवाल उठाते रहे हैं. ऐसे में दोनों का साझा मंच दलित-मुस्लिम राजनीतिक एकजुटता की संभावनाओं को सामने रखता है. गठबंधन ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर की हैं.

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लखनऊ के रमाबाई मैदान में होने वाली रैली का राजनीतिक महत्व इसलिए भी है क्योंकि PDA के जरिए अखिलेश यादव जिस सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी सामाजिक दायरे में चंद्रशेखर-ओवैसी गठबंधन भी अपनी सियासी जगह तलाश रहा है. इसके लिए संविधान दिवस पर शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत का ऐहसास कराने का प्लान बनाया है.

खड़गे लखनऊ में करेंगे संविधान रक्षा मार्च

कांग्रेस भी संविधान दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम कर रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लखनऊ पहुंचकर संविधान रक्षा कार्यक्रम में शामिल होंगे. कांग्रेस की योजना नेहरू भवन से हजरतगंज स्थित बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा तक संविधान रक्षा मार्च निकालने की थी. हालांकि, प्रशासन से मार्च की अनुमति नहीं मिलने के बाद कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित करने की तैयारी है.

कांग्रेस का आरोप है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और मताधिकार पर खतरे बढ़ रहे हैं. पार्टी चुनाव आयोग की भूमिका, मतदाता सूची और लोकतांत्रिक अधिकारों के मुद्दों को भी अपने अभियान से जोड़ रही है. खड़गे की मौजूदगी इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व देती है. कांग्रेस के लिए यह मौका उत्तर प्रदेश में अपनी संगठनात्मक सक्रियता दिखाने और संविधान की रक्षा के सवाल पर बीजेपी को घेरने का भी है.

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हालांकि, सपा के साथ गठबंधन की राजनीति के बीच कांग्रेस के सामने अपनी अलग राजनीतिक पहचान और संगठन को मजबूत करने की चुनौती भी है. ऐसे में संविधान दिवस का कार्यक्रम उसके लिए दोहरा राजनीतिक महत्व रखता है. कांग्रेस का यूपी में फोकस दलित और मुस्लिम वोटबैंक पर है, जिसके नजरिए से संविधान दिवस पर मार्च रखा गया है.

बीजेपी मनाएगी संविधान गौरव दिवस

बीजेपी भी संविधान दिवस पर पीछे नहीं है. पार्टी ने उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय से लेकर विभिन्न जिलों तक संविधान गौरव दिवस के कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है. इन कार्यक्रमों के जरिए संविधान के महत्व, संविधान सभा की भूमिका और बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के योगदान को याद किया जाएगा. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न आयोजनों के माध्यम से संविधान के प्रति सम्मान का संदेश देंगे.

सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर पूज्य बाबासाहेब एवं संविधान सभा की समस्त महान विभूतियों को मेरा नमन और वंदन। संविधान के रूप में उनके द्वारा दी गई सौगात भारतीय लोकतंत्र की अनमोल धरोहर है, जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। Greetings on Constitution Day, a day to pay homage to the makers of our Constitution and an occasion to reaffirm our commitment to strengthening the values enshrined in it. बहुधा बहुभिः सार्धं चिन्तिताः सुनिरूपिताः। कथञ्चिन्न विलीयन्ते विद्वद्भिश्चिन्तिता नयाः॥ — Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2026

बीजेपी की राजनीति में आंबेडकर और संविधान से जुड़े कार्यक्रमों का महत्व लगातार बढ़ा है. पार्टी दलित समाज के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने और यह संदेश देने की कोशिश करती रही है कि संविधान और आंबेडकर की विरासत किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है. दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी पर संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाता रहा है. ऐसे में संविधान दिवस पर बीजेपी के कार्यक्रम विपक्ष के आरोपों के जवाब के तौर पर भी देखे जा सकते हैं.

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संविधान के बहाने चुनावी सियासत

उत्तर प्रदेश में संविधान दिवस के बहाने 2027 के विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट करना है. इस राजनीति में बाबा साहेब आंबेडकर की विरासत सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरी है. दलित समाज, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल सभी दलों के एजेंडे में दिखाई देता है. अखिलेश यादव PDA के जरिए सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं.

वहीं, चंद्रशेखर और ओवैसी बहुजन और अल्पसंख्यक राजनीति का साझा मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस संविधान रक्षा को बीजेपी के खिलाफ अपने राजनीतिक अभियान का प्रमुख मुद्दा बना रही है. वहीं बीजेपी संविधान गौरव और आंबेडकर के योगदान के जरिए अपनी राजनीतिक दावेदारी पेश कर रही है.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश तेज हो रही है. संविधान दिवस के मौके पर एक साथ इतने बड़े आयोजनों का होना इसी राजनीतिक तैयारी का संकेत है. दिलचस्प बात यह भी है कि राजनीतिक दल संविधान, आंबेडकर और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक रास्ते अलग-अलग हैं. कोई आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात कर रहा है, कोई लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का मुद्दा उठा रहा है तो कोई बहुजन एकजुटता को नए राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश कर रहा है.

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संविधान दिवस का मूल उद्देश्य संविधान को अपनाए जाने की ऐतिहासिक तारीख को याद करना और उसके मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता दोहराना है. लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार यह दिन एक बड़े राजनीतिक मंच में तब्दील होता दिखाई दे रहा है. अब देखने वाली बात होगी कि संविधान और सामाजिक न्याय के नाम पर होने वाले इन आयोजनों से कौन सियासी जंग फतह कर पाता है?

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