देश में महंगाई का असर अब आम आदमी की रसोई पर साफ दिखाई देने लगा है. पिछले एक साल में कई जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. प्याज के दाम करीब दोगुने हो गए हैं. चीनी 31 फीसदी महंगी हुई है. वहीं, सरसों, सोया और सूरजमुखी तेल की कीमतों में भी करीब 15 फीसदी का इजाफा हुआ है.

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केंद्र सरकार के 24 नवंबर 2025 और 24 नवंबर 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, प्याज की औसत खुदरा कीमत 26.95 रुपये से बढ़कर 53.38 रुपये प्रति किलो हो गई है. यानी एक साल में इसके दाम 98.07 फीसदी बढ़े हैं. दूसरी ओर, आलू और टमाटर की कीमतों में गिरावट आई है.

प्याज के दाम करीब दोगुने, चीनी 31% महंगी

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एक साल में प्याज की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. 24 नवंबर 2025 को प्याज का औसत खुदरा भाव 26.95 रुपये प्रति किलो था. 24 नवंबर 2026 को यह बढ़कर 53.38 रुपये हो गया. चीनी की कीमत भी 46.60 रुपये से बढ़कर 61.06 रुपये प्रति किलो पहुंच गई. इस तरह इसके दाम में 31.03 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

चावल की कीमत 43.34 रुपये से बढ़कर 48.25 रुपये प्रति किलो हो गई. इसमें 11.33 फीसदी का इजाफा हुआ. गेहूं और आटे के दाम में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

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खाद्य तेलों की कीमतों में भी पिछले एक साल में बढ़ोतरी हुई है. केंद्र सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सरसों तेल की औसत खुदरा कीमत 186.54 रुपये से बढ़कर 215.30 रुपये प्रति किलो हो गई है. यानी एक किलो सरसों तेल 28.76 रुपये महंगा हुआ है.

वहीं, सोया तेल की कीमत 146.63 रुपये से बढ़कर 169.45 रुपये प्रति किलो पहुंच गई. इसमें 15.56 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सूरजमुखी तेल के दाम भी 165.05 रुपये से बढ़कर 190.55 रुपये प्रति किलो हो गए हैं. मूंगफली तेल की कीमत 187.78 रुपये से बढ़कर 210.86 रुपये प्रति किलो पहुंच गई. वहीं, पाम तेल 132.97 रुपये से बढ़कर 151.44 रुपये प्रति किलो हो गया.

थोक बाजार में भी बढ़े खाद्य तेल के दाम

खाद्य तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ खुदरा बाजार तक सीमित नहीं है. थोक बाजार में भी पिछले एक साल में इनके दाम बढ़े हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, सरसों तेल की थोक कीमत में 15.85 फीसदी और सोया तेल में 15.95 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. सूरजमुखी तेल 15.70 फीसदी और पाम तेल 13.91 फीसदी महंगा हुआ है.

एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो सरसों तेल की खुदरा कीमत में सबसे ज्यादा 4.42 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि, इसी दौरान सूरजमुखी तेल 0.22 फीसदी और पाम तेल 1.23 फीसदी सस्ता भी हुआ है.

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दालों की कीमतों में भी पिछले एक साल में बढ़ोतरी हुई है. आंकड़ों के मुताबिक, चना दाल का खुदरा भाव 86.85 रुपये से बढ़कर 96.13 रुपये प्रति किलो हो गया है. यानी इसमें 10 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है. तुअर दाल की कीमत 115 रुपये से बढ़कर 136 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है. इस तरह एक साल में इसके दाम करीब 18 फीसदी बढ़े हैं. मसूर दाल की कीमतों में भी 15 फीसदी से ज्यादा का इजाफा बताया गया है.

आलू और टमाटर ने दी थोड़ी राहत

महंगाई के बीच आलू और टमाटर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, आलू का औसत खुदरा भाव 27.07 रुपये से घटकर 23.40 रुपये प्रति किलो रह गया है. यानी इसकी कीमत 13.56 फीसदी कम हुई है.

टमाटर के दाम भी 51.12 रुपये से घटकर 38.55 रुपये प्रति किलो हो गए हैं. इसमें 24.59 फीसदी की गिरावट आई है. इस तरह प्याज की बढ़ती कीमतों के बीच आलू और टमाटर ने उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी है.

महंगाई बढ़ने के पीछे क्या हैं वजहें?

दरअसल, खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे कमजोर मानसून, फसलों पर असर, किसानों की बढ़ती लागत और पशुओं के चारे की महंगाई जैसे कारण बताए जा रहे हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और पश्चिम एशिया में तनाव का असर भी घरेलू बाजार पर पड़ सकता है.

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भारत अपनी जरूरत का आधे से ज्यादा खाद्य तेल आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने का असर देश में भी दिखाई देता है. कुल मिलाकर, प्याज, चीनी, दाल और खाद्य तेल जैसी चीजों की बढ़ती कीमतों ने रसोई का बजट बढ़ा दिया है. आलू और टमाटर सस्ते जरूर हुए हैं, लेकिन दूसरी जरूरी चीजों की महंगाई से आम आदमी पर खर्च का दबाव बना हुआ है.

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