फ्लिपकार्ट ग्रुप के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति कंपनी के साथ 11 साल से ज्‍यादा समय बिताने के बाद पद छोड़ने जा रहे हैं, जिससे इस ई-कॉमर्स कंपनी के सफर का एक अहम चैप्टर खत्म हो जाएगा. कंपनी ने आज उनके जाने का ऐलान किया है.

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कंपनी ने माना कि उन्‍होंने फ्लिपकार्ट के बिजनेस को बढ़ाने और भारत के डिजिटल कॉमर्स मार्केट में अपनी जगह मजबूत करने में एक खास भूमिका निभाई है. हालांकि, फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल घोषणा में उनके जाने के पीछे के कारण नहीं बताए गए, लेकिन लीडरशिप में यह बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी अपनी संभावित पब्लिक लिस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को लेकर सवालों से जूझ रही है.

अचानक क्‍यों सीईओ का हुआ इस्‍तीफा?

सूत्रों के मुताबिक, फ्लिपकार्ट के मैनेजमेंट और उसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट के बीच इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की टाइमिंग और रोड मैप को लेकर मतभेदों की वजह से यह सब हुआ हो सकता है. वॉलमार्ट, जिसके पास फ्लिपकार्ट में मेजोरिटी स्टेक है, माना जा रहा है कि पब्लिक लिस्टिंग पर विचार करने से पहले कंपनी के प्रॉफिट और भविष्य की ग्रोथ स्ट्रैटेजी के रास्ते पर ज्‍यादा क्लैरिटी चाहता है. हालांकि, इन दावों की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, और न ही किसी कंपनी ने कृष्णमूर्ति के जाने को IPO पर मतभेदों से पब्लिकली जोड़ा है.

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सूत्रों ने आगे बताया कि वॉलमार्ट ने पब्लिक लिस्टिंग के लिए हरी झंडी नहीं दी है और हो सकता है कि वह जल्द ही इस पर विचार न करे, क्योंकि फ्लिपकार्ट को अभी अपने स्ट्रेटेजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पब्लिक-मार्केट कैपिटल की जरूरत नहीं है.

कंपनी के विकास और विस्‍तार के 10 साल

अपने ऑफिशियल बयान में फ्लिपकार्ट ने कृष्णमूर्ति को कंपनी को एक दशक तक ग्रोथ दिलाने का क्रेडिट दिया. उनकी लीडरशिप में, बिज़नेस पांच गुना से ज़्यादा बढ़ा, जिससे भारत की लीडिंग ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक के तौर पर इसकी जगह मज़बूत हुई और देश के डिजिटल कॉमर्स लैंडस्केप को बदलने में मदद मिली.

कंपनी ने अपनी फ्लैगशिप The Big Billion Days सेल की ग्रोथ पर ज़ोर दिया, जो भारत के त्योहारों के शॉपिंग सीज़न की पहचान बन गई है. फ्लिपकार्ट ने कई टेक्नोलॉजी वाले इनोवेशन और इंडस्ट्री में पहली बार शुरू किए, अपनी जगह बढ़ाई और कस्टमर्स और सेलर्स के लिए नई काबिलियत और सर्विस डेवलप कीं. कंपनी ने कहा कि कृष्णमूर्ति के गवर्नेंस और ऑपरेशनल डिसिप्लिन पर जोर देने से इंडियन ई-कॉमर्स के विकास में मदद मिली, साथ ही बिज़नेस, एंटरप्रेन्योर, सेलर्स और लाखों कंज्यूमर्स के लिए मौके भी बने.

वॉलमार्ट इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट और CEO क्रिस निकोलस ने कहा कि कल्याण की वजह से फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट दोनों बेहतर हैं. हम उनकी लीडरशिप, उनके द्वारा बनाए गए गवर्नेंस और कंपनी में उनके कई योगदानों के लिए आभारी हैं. हम उनके आगे के सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं.

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