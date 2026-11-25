भारत ने बुधवार को अमेरिका के उस आरोप को खारिज कर दिया कि उसकी औद्योगिक और व्यापार नीतियों की वजह से जरूरत से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बन रही है. भारत का कहना है कि उसके यहां किसी भी सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं है और व्यापार से जुड़ी चिंताओं का हल चल रही द्विपक्षीय बातचीत में निकलना चाहिए.



यह जवाब ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. अगर दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता हो जाता है, तो यह दर 17 प्रतिशत पर सीमित कर दी जाएगी. भारत सरकार ने कहा है कि वह इस नोटिस की जांच कर रही है और अमेरिका के साथ समझौता जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

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अमेरिका ने भारत समेत कई देशों के खिलाफ एक जांच शुरू की है. यह जांच सेक्शन 301 के तहत हो रही है. इसमें देखा जा रहा है कि इन देशों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ढांचागत तौर पर जरूरत से ज्यादा क्षमता और उत्पादन है या नहीं.

Delhi | Ministry of Commerce and Industry issues a statement on the United States Trade Representative (USTR) Section 301 determination concerning structural excess capacity in manufacturing across 14 economies, including India "The Notice is currently under examination. India has engaged constructively throughout this investigation. In response to the Notice of Initiation and in subsequent proceedings, the Department of Commerce stated that India does not have structural excess capacity in any sector. India and the United States are engaged in negotiations for a Bilateral Trade Agreement. It has been India’s position that any trade-related concerns should be addressed within the framework of these negotiations. Government of India remains committed to working closely with the United States towards the early conclusion of the India-US Bilateral Trade Agreement..." — ANI (@ANI) November 25, 2026

इसी जांच के आधार पर USTR ने एक नोटिस जारी किया है. इसका नाम नोटिस ऑफ डिटरमिनेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स है. इसमें भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ का प्रस्ताव रखा गया है. प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता पक्का हो जाता है, तो यह दर 17 प्रतिशत पर सीमित कर दी जाएगी.

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भारत सरकार ने कहा है कि उसने USTR के इस नोटिस पर ध्यान दिया है और फिलहाल इसकी जांच की जा रही है. सरकार ने बयान जारी कर अमेरिकी आरोपों को सिरे से खारिज किया. उसका कहना है कि भारत में किसी भी सेक्टर में जरूरत से ज्यादा उत्पादन नहीं होता.

सरकार ने यह भी याद दिलाया कि नोटिस ऑफ इनिशिएशन के जवाब में और उसके बाद की कार्यवाही में वाणिज्य विभाग ने साफ कहा था कि भारत में किसी भी सेक्टर में ढांचागत अतिरिक्त क्षमता नहीं है.

भारत ने यह भी कहा कि उसने पूरी जांच के दौरान सकारात्मक तरीके से हिस्सा लिया. सरकार का रुख साफ है कि व्यापार से जुड़ी सभी चिंताओं का हल भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत के दायरे में ही निकलना चाहिए.

सरकार ने कहा कि वह अमेरिका के साथ मिलकर काम करने और भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते को जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. बयान में 2 फरवरी 2026 को घोषित फ्रेमवर्क और 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान का भी जिक्र किया गया.

अब सबकी नजर इस पर है कि दोनों देशों के बीच बातचीत किस दिशा में जाती है. फिलहाल भारत का जोर बातचीत से रास्ता निकालने पर है.

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अप्रैल 2025 से अब तक... भारत पर अमेरिकी टैरिफ का पूरा हिसाब एक नजर में

इस पूरे मामले की शुरुआत 2 अप्रैल 2025 को हुई. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को "लिबरेशन डे" बताते हुए कई देशों पर भारी टैरिफ का ऐलान किया. भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगा, जिसमें 10 फीसदी बेसलाइन और 16 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ शामिल था. इससे पहले भारतीय सामान पर सिर्फ MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ लगता था. यह वह सामान्य आयात शुल्क है जो WTO के सभी सदस्य देशों के सामान पर लगता है.

9 अप्रैल को अमेरिका ने 16 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिन के लिए, यानी 9 जुलाई 2025 तक, टाल दिया. हालांकि 10 फीसदी बेसलाइन ड्यूटी जारी रही. 31 जुलाई को अमेरिका ने 25 फीसदी ड्यूटी का ऐलान किया, जो 7 अगस्त 2025 को सुबह 9.30 बजे (भारतीय समय) से लागू होनी थी. यानी 2 अप्रैल से 6 अगस्त तक भारतीय सामान पर सिर्फ 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क था.

6 अगस्त को अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की सजा के तौर पर भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की. इसके बाद कुछ छूट वाली सूची को छोड़कर भारतीय सामान पर कुल टैरिफ 50 फीसदी हो गया.

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डील के बाद राहत और फिर बदलाव

2 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बनी. इसके तहत अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को मौजूदा 25 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने वाला था. लेकिन यह 18 फीसदी ड्यूटी कभी लागू नहीं हुई. 6 फरवरी को दोनों देशों ने साझा बयान जारी कर बताया कि द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण के ढांचे पर सहमति बन गई है. 7 फरवरी को अमेरिका ने रूसी तेल खरीद के लिए लगाया गया 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ वापस ले लिया.

20 फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम को रद्द कर दिया. उस दिन से भारतीय सामान पर फिर सिर्फ MFN शुल्क रह गया. 24 फरवरी को अमेरिका ने 10 फीसदी का नया ग्लोबल टैरिफ लागू किया, जिसमें भारत भी शामिल था. इसमें MFN शुल्क के साथ सिर्फ 10 फीसदी अतिरिक्त ड्यूटी थी और यह केवल 150 दिन के लिए थी.

24 जुलाई को यह ग्लोबल टैरिफ खत्म हो गया. उसी समय अमेरिका ने "जबरन मजदूरी" की चिंताओं का हवाला देकर भारत पर सेक्शन 301 के तहत 10 फीसदी टैरिफ लगा दिया. यानी नाम और कानूनी आधार बदल गया, लेकिन ज्यादातर निर्यात पर असर वही रहा: MFN टैरिफ और उसके ऊपर 10 फीसदी.

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18 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप ने "सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट" पर दस्तखत किए. इससे उन्हें रूसी तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिला. इनमें चीन और भारत भी शामिल हैं. 17 अक्टूबर को ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रीय हित का हवाला देकर ये टैक्स माफ कर दिए.

मौजूदा स्थिति

फिलहाल भारतीय निर्यात पर सेक्शन 301 के तहत 10 फीसदी टैरिफ लागू है, कुछ सामान को छोड़कर. इसके अलावा स्टील और एल्युमिनियम पर 50 फीसदी और ऑटो पार्ट्स पर 25 फीसदी सेक्टोरल ड्यूटी है. स्मार्टफोन, दवाइयां और ऊर्जा उत्पादों को छूट मिली हुई है. उदाहरण के लिए, अगर भारत से गई किसी शर्ट पर अमेरिका में 5 फीसदी MFN टैरिफ लगता है, तो अभी उस पर कुल 5 फीसदी के साथ 10 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगेगा.

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