फेसबुक पर एक मैसेज आया. फिर नंबर शेयर हुए और वॉट्सएप पर बातचीत होने लगी. कुछ दिनों बाद सामने वाले ने बताया कि उसने UK में कार का शोरूम खोला है. महिला को अपनी किस्मत के लिए लकी बताते हुए उसने विदेश से एक महंगा गिफ्ट भेजने का वादा किया. इस गिफ्ट में सोना और डॉलर भी होने की बात कही गई. लेकिन यह ठगी के जाल की शुरुआत थी. गिफ्ट महिला तक पहुंचा नहीं, मगर उसे छुड़ाने के नाम पर 14.59 लाख रुपये जरूर चले गए.

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गुजरात के वडोदरा जिले के वाघोडिया में रहने वाली 30 वर्षीय महिला साइबर ठगी का शिकार हुई है. शिकायत में कहा गया है कि अज्ञात लोगों ने UK से गिफ्ट भेजने का झांसा देकर कुल 14 लाख 59 हजार रुपये ठग लिए. पीड़िता करीब तीन महीने पहले फेसबुक चलाती थी. इसी दौरान उसे अंकित पटेल नाम के एक यूजर का मैसेज मिला. इसके बाद दोनों के बीच वॉट्सएप पर बातचीत होने लगी.

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करीब दो महीने पहले अंकित ने वॉट्सएप कॉल कर बताया कि उसने UK में कार का शोरूम खोला है. उसने महिला से कहा कि वह उसके लिए लकी है, इसलिए उन्हें विदेश से एक महंगा गिफ्ट भेज रहा है. इस बहाने उसने महिला से आधार कार्ड की फोटो भी मंगवा ली.

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कस्टम अधिकारी बनकर आया फोन, शुरू हुई पैसों की मांग

करीब सात दिन बाद महिला को एक दूसरे व्यक्ति का कॉल आया. उसने खुद को कस्टम अधिकारी बताया और कहा कि UK से आया पार्सल छुड़ाने के लिए 5000 रुपये ऑनलाइन जमा करने होंगे. महिला ने बताए गए QR कोड पर 5000 रुपये भेज दिए. इसके बाद अंकित पटेल ने डिलीवरी चार्ज और कागजी कार्रवाई के नाम पर उनसे UPI के जरिए 1500 और 2500 रुपये भी ट्रांसफर करवाए.

इसके बाद ठगी का सिलसिला आगे बढ़ा. कथित कस्टम अधिकारी फोन करके बताने लगा कि गिफ्ट में सोना और डॉलर हैं. इन्हें हासिल करने के लिए NOC यानी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना जरूरी है. इसी तरह अलग-अलग तारीखों पर महिला से और पैसे मांगे जाते रहे.

अलग-अलग खातों में जमा कराए 14.59 लाख रुपये

शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने महिला को अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी दी. इन खातों में RTGS के जरिए कुल 14 लाख 50 हजार रुपये जमा करवाए गए. इसके अलावा UPI के माध्यम से 9 हजार रुपये भी ट्रांसफर कराए गए. इस तरह महिला ने कुल 14 लाख 59 हजार रुपये दे दिए. लेकिन न तो UK से कोई गिफ्ट आया, न सोना और डॉलर मिले और न ही जमा की गई रकम वापस हुई. इसके बाद महिला को ठगी का एहसास हुआ तो वाघोडिया पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इसी तरह के झांसे में आकर दूसरे लोग भी ठगी का शिकार हुए हैं.

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