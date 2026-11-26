श्रीनगर में वक्फ दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय गीत बजाए जाने के मामले में मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) ने आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि 'वंदे मातरम' इस्लामिक सिद्धातों के खिलाफ है. वहीं, कार्यक्रम में शामिल हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वंदे मातरम के दौरान खड़े होने के लिए माफी मांगी है.

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दरअसल, सोमवार को श्रीनगर में वक्फ दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र गीत 'वंदे मातरम' बजाया गया. इस कार्यक्रम में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू और बीजेपी सांसद सतीश पूनिया भी शामिल हुए थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे. जब राष्ट्र गीत बजा तो कार्यक्रम में मौजूद वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी इमाम और धर्मगुरू खड़े हो गए.

वंदे मातरम इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ: MMU

इस मामले में मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) ने वक्फ दिवस कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' बजाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. दरअसल, MMU जम्मू कश्मीर में इस्लामिक धार्मिक समूहों और संस्थानों का एक संगठन है. MMU का कहना है कि 'वंदे मातरम' इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है.

MMU ने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने भी 'वंदे मातरम' को लेकर इस्लामी रुख को स्पष्ट कर दिया है. उनका कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने धार्मिक और संवैधानिक, दोनों ही आधारों पर इसे अनिवार्य रूप से गाए जाने का कड़ा विरोध किया है.

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यह अफसोसजनक और अस्वीकार्य: MMU

MMU ने वक्फ दिवस के दौरान वंदे मातरम बजाए जाने को अफसोसजनक बताया है. उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वंदे मातरम बजाया जाना अस्वीकार्य है. MMU का तर्क है कि चूंकि यह एक आधिकारिक कार्यक्रम था इसलिए 'वंदे मातरम' बजाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी. इसे बजाना पूरी तरह से वैकल्पिक था. उन्होंने कहा कि इससे कश्मीरी मुसलमानों की बुनियादी धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को ठेस पहुंची है.

इस कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम धर्मगुरू भी वंदे मातरम बजने पर खड़े हो गए थे. अब उन्होंने इसके लिए माफी मांगी है और खेद जताया है. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसके लिए तौबा की है.

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