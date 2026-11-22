एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 314 रनों का लक्ष्य दिया है. वहीं, ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने फिर से दोहराया है कि Hormuz Strait को खोलना मुश्किल नहीं है, अगर अमेरिका उसकी शर्तों को मान ले. इन खबरों के अलावा, मारुति सुजुकी ने 22 नवंबर 2026 से अपने चुनिंदा कार मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

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India A vs Pakistan A Live Score: पाकिस्तान ए ने भारत ए को दिया 314 रनों का लक्ष्य, अब आएगा वैभव-अभिषेक का तूफान

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 314 रनों का लक्ष्य दिया है. इस मुकाबले में पाकिस्तान के लिए हसन नवाज ने 79 रनों की दमदार पारी खेली. वहीं, कप्तान अब्दुल समद 28 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि बाद में फरहान यूसुफ 56 रनों का योगदान दिया.

Asia Cup Rising Stars: भारत-पाकिस्तान मैच में टॉस के दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा, दोनों कप्तानों ने हाथ भी नहीं मिलाया

एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में रविवार को इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए मुकाबले में टॉस के दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस के लिए हेड्स चुना. सिक्का गिरने के बाद मैच रेफरी ने कहा कि टेल्स आया है. इसके बाद समद ने माइक पर कहा, 'यह हेड है, यह हेड है और रेफरी ने अपना निर्णय बदला.

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नेपाल के PM बालेन शाह का पहला भारत दौरा, प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर आए दिल्ली

नेपाल के PM बालेन शाह PM मोदी के न्योते पर दो दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं. मार्च 2026 में पद संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा और पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है. बालेन शाह 23 नवंबर को PM मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी उनकी मुलाकात होनी है.

Iran Conditions For Hormuz: शर्त पर अड़ा ईरान... अराघची बोले- US 'हां' कह दे, तो होर्मुज खोलना मुश्किल नहीं

ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को फिर से दोहराया है कि Hormuz Strait को खोलना मुश्किल नहीं है, अगर अमेरिका उसकी शर्तों को मान ले. इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि होर्मुज से जुड़े संकट को सुलझाने के लिए वाशिंगटन को अपनी गलतियां माननी होंगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि US को अपने पुराने वादों को पूरा करना होगा.

Maruti ने दिया झटका! आज से महंगी हो गईं कारें, जानें कितने में आएगी Alto-Wagon R

मारुति सुजुकी ने रविवार, 22 नवंबर 2026 से अपने चुनिंदा कार मॉडलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है. मारुति सुजुकी की ओर से कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब कंपनी चालू वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में पहले ही तीन बार कीमतें बढ़ा चुकी है.

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AI पर बैन न लगाएं, इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल सिखाएं, CJI सूर्यकांत ने लॉ स्कूलों को दी सलाह

CJI सूर्यकांत ने हैदराबाद में एक कॉमनवेल्थ कॉन्फ्रेंस में कानूनी शिक्षा में सुधारों को लेकर कई मुद्दों पर बात की है. इस दौरान उन्होंने प्रस्तावों में प्रैक्टिकल स्किल्स को क्लासरूम के साथ जोड़ना, रिसर्च की जवाबदेही और AI के जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने जैसे चीजों के बारे में बताया है.

Gold Rate In Pakistan: भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी सोने का दाम क्रैश, फिर भी 10 ग्राम 300000 के पार

सोना-चांदी की कीमतों में ग्लोबल क्रैश देखने को मिला है. कॉमैक्स पर बुरी तरह टूटने के बाद ये कीमती धातुएं भारत से लेकर पाकिस्तान तक क्रैश हुई हैं. यहां सोना हफ्तेभर में 79000 पाकिस्तानी रुपया प्रति तोला सस्ता हुआ है, लेकिन इतना टूटने के बाद भी देश में 10 ग्राम का रेट 3,29,220 PKR है.

‘बहनजी को CM बनाइए, आगरा को जन्नत बना देंगे’, ताजनगरी में आकाश आनंद ने भरी हुंकार

बहुजन समाज पार्टी के नेता आकाश आनंद ने आगरा के एत्मादपुर में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं. आकाश आनंद ने कहा कि अगर बहनजी फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं, तो आगरा को जन्नत बना दिया जाएगा.

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अर्धनारीश्वर की फोटो शेयर कर राहुल गांधी का BJP-RSS पर निशाना, बोले- इन्हें भारतीय परंपरा की समझ नहीं

राहुल गांधी ने एक्स पर अर्धनारीश्वर की तस्वीर साझा कर BJP और RSS पर निशाना साधा है. राहुल ने आरोप लगाया कि BJP, RSS को भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की बिल्कुल समझ नहीं है. उनकी यह टिप्पणी तब आई है, जब वह अपनी मां सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च कार्यक्रम में माता-पिता के रिश्ते पर दिए बयान पर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं.

'एलिस हुआंग सिर्फ चेहरा थीं, Nvidia चिप तस्करी नेटवर्क का असली मास्टरमाइंड कोई और...', रिपोर्ट में खुलासा

Nvidia के AI चिप्स को चीन पहुंचाने के कथित नेटवर्क को लेकर एक नया खुलासा हुआ है. अब तक इस मामले में एलिस हुआंग का नाम चर्चा में था. लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस हुआंग इस पूरे नेटवर्क का सिर्फ सार्वजनिक चेहरा थीं. पर्दे के पीछे एक चीनी कारोबारी काम कर रहा था. उसका नाम ली मिंग है और उसकी उम्र 52 साल बताई गई है.

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