अमेरिका और ईरान के बीच हमलों का सिलसिला खत्म या कहें कम हुआ है, लेकिन दोनों ओर से तनाव लगातार जारी है. इस बीच होर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही में रुकावट, तेल-गैस के जहाजों पर हमलों की खबरें भी सुनने को मिल रही हैं. दुनिया की कुल तेल जरूरत के करीब 20% को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पा रही है.

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हालांकि, ईरान अपने कंट्रोल वाले इस अहम समुद्री रूट को खोलने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी शर्त पर अड़ा हुआ है. ईरान विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने शनिवार को फिर से दोहराया है कि Hormuz Strait को खोलना मुश्किल नहीं है, अगर अमेरिका उसकी शर्तों को मान ले.

तनाव के बीच ईरान ने दोहराई शर्त

ईरान के विदेश मंत्री का ये बयान अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से गहराए तनाव के बीच सामने आया है. अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी 'तस्नीम' ने इसके बारे में बताया है. इसमें कहा गया है कि ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप ईरान की उचित शर्तों को मान लेता है, तो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait Of Hormuz) को फिर से खोलना मुश्किल नहीं होगा.

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इसके साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा है कि होर्मुज से जुड़े संकट को सुलझाने के लिए वाशिंगटन को अपनी गलतियां माननी होंगी. इसके अलावा US को अपने पुराने वादों को पूरा करना होगा.

Iran की शर्तों में क्या खास?

बता दें कि ईरान ने अमेरिका के सामने इससे पहले 7 दिन का एक प्रस्ताव रखा था. इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए तैयार हुआ था. Iran की ओर से रखी गई प्रमुख शर्तों में पहली ईरानी बंदरगाहों पर होर्मुज के आसपास लगी अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने, दूसरी ईरान के तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में छूट और तीसरी US-Iran War का ऐसा युद्धविराम लागू करने, जिसमें लेबनान भी शामिल हो थीं.

ट्रंप ईरान की शर्तों पर सहमत नहीं

ऐसा पहली बार नहीं है, जब ईरान ने होर्मुज को खोलने के लिए अपनी शर्तों के बारे में बात की है. इससे पहले कई बाद अमेरिका को प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के दौरान ईरानी शर्तों पर बार-बार अपनी असंतुष्टि जताई है.

शनिवार को भी उन्होंने कहा कि ईरान के साथ होने वाला कोई भी संभावित समझौता स्थायी होगा. इसका मकसद तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना होगा. ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि वे ईरान के साथ एक वास्तविक और टिकाऊ समझौता चाहते हैं.

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ट्रंप बोले- समझौते तोड़ देता है ईरान

फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में Donald Trump ने कहा कि उन्हें ईरान में सत्ता परिवर्तन में कभी कोई खास दिलचस्पी नहीं रही. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि तेहरान का इतिहास रहा है कि वह समझौते करता है और बाद में उन्हें तोड़ देता है. इससे पहले ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है. अमेरिकी नौसेना ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नाकेबंदी जारी रखी है.

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