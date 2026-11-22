'हनुमान' की सफलता ने तेलुगु सिनेमा में पौराणिक कथाओं पर आधारित फैंटेसी कहानियों के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं. अब, प्रोड्यूसर के. निरंजन रेड्डी अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट, 'हनुमान 2: द राइज ऑफ वानराज' के जरिए एक और काल्पनिक दुनिया को पेश करने की तैयारी कर रहे हैं. प्राइम शो एंटरटेनमेंट ने आधिकारिक तौर पर इस फिल्म की घोषणा की है, जिसमें पंजा वैष्णव तेज मुख्य भूमिका निभाएंगे.

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अपनी फिल्मों में लीक से हटकर कॉन्सेप्ट्स पर काम करने के लिए मशहूर फिल्ममेकर वी. आनंद इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म का निर्देशन करेंगे. 'हनुमान 2' इस मायने में खास है कि एक तरफ जहां 'हनुमान अंश' ने ब्‍लॉकबस्‍टर सफलता हासिल की, वहीं नम‍ित मल्‍होत्रा की 'रामायण'ने भी ₹1600 करोड़ से अध‍िक की कमाई कर ली है. मजेदार बात यह है कि इस बीच 'कांतारा' फेम ऋषभ शेट्टी भी 'जय हनुमान' लेकर आ रहे हैं, जिसका डायरेक्‍शन प्रशांत वर्मा ही कर रहे हैं.

हनुमान ने हासिल की सफलता

यह घोषणा 'हनुमान' की शानदार सफलता के बाद आई है. प्रशांत वर्मा द्वारा निर्देशित और प्राइम शो एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस सोशियो-फैंटेसी फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और यह बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई. अब अपने अगले प्रोजेक्ट के जरिए, प्रोडक्शन हाउस एक बार फिर फैंटेसी जॉनर में वापसी कर रहा है, लेकिन इस बार कहानी और क्रिएटिव टीम बिल्कुल अलग होगी.

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'हनुमान 2: द राइज ऑफ वानराज' का पोस्टर घोषणा के साथ ही, मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया है, जो फिल्म की काल्पनिक दुनिया की एक झलक दिखाता है. पोस्टर में एक व्यक्ति बादलों के बीच ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके चारों ओर एक भव्य दिव्य फीलिंग महसूस होती है. हालांकि मेकर्स ने कहानी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं दी है, लेकिन पोस्टर की तस्वीरें बताती हैं कि यह एक ऐसा एडवेंचर होगा, जिसमें पौराणिक कथाओं और काल्पनिक तत्वों का समावेश होगा.

वी. आनंद द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में पंजा वैष्णव तेज मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. तेलुगु सिनेमा में अलग-अलग तरह की फिल्मों में काम कर चुके यह एक्टर अब एक ऐसे फैंटेसी एडवेंचर में कदम रखने जा रहे हैं, जिसके लिए एक बिल्कुल अलग तरह के सिनेमैटिक कैनवस की जरूरत होगी.

मेकर्स इसे कई भाषाओं में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं. यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में दर्शकों तक पहुंचेगी. पांच भाषाओं में रिलीज करने की यह रणनीति दिखाती है कि प्रोडक्शन हाउस अपनी इस नई फैंटेसी फिल्म को केवल तेलुगु भाषी दर्शकों तक ही सीमित न रखकर, उससे कहीं आगे ले जाना चाहता है.

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खैर, फिल्म की बाकी कास्ट, टेक्निकल क्रू और रिलीज़ शेड्यूल के बारे में अभी और जानकारी आना बाकी है.

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