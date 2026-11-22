मध्य प्रदेश के सागर के एक प्राइवेट अस्पताल के ICU में भर्ती 16 साल की 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. छात्रा ने अस्पताल के वार्ड बॉय राजा बंसल पर गलत तरीके से छूने और फोन नंबर मांगने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

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फुटेज में जैकेट पहने व्यक्ति छात्रा के बेड के पास झुकता और उसके बगल में खड़ा दिखाई दे रहा है. इस दौरान वह कंबल के ऊपर और नाबालिग के हाथ व शरीर के ऊपरी हिस्से के पास हाथ रखता नजर आता है. घटना सागर के बरगद हॉस्पिटल की है. यहां 21 नवंबर की सुबह करीब 4:15 बजे छात्रा बेड पर सो रही थी, तभी वार्ड बॉय राजा बंसल वहां आया और उसे गलत तरीके से छुआ. आरोप है कि उसने कहा कि वह उसे अच्छी लगती है और उससे बात करना चाहता है. इसके लिए उसने फोन नंबर भी मांगा.

छात्रा ने जब नंबर देने से मना किया तो आरोपी ने दोबारा उसे गलत तरीके से छुआ. कुछ देर बाद वह वहां से चला गया. डर के कारण छात्रा ने उस समय किसी को घटना के बारे में नहीं बताया. बाद में अस्पताल आई बुआ की बेटी को पूरी बात बताई. इसके बाद परिजन ने विरोध किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

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20 नवंबर को छात्रा को किया गया था भर्ती

छात्रा ने पुलिस को बताया कि दो दिन पहले वह अपने माता-पिता और भाई के साथ पंचमढ़ी से सागर आ रही थी. बरोदा के पास उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. हादसे में उसे चोटें आईं. जिसके बाद परिजन उसे बरगद अस्पताल लेकर पहुंचे. डॉक्टर ने 20 नवंबर को उसे अस्पताल में भर्ती किया था. घटना को लेकर अस्पताल में परिजन और अन्य लोगों ने विरोध किया. इसी दौरान शराब की पेटियों से भरी एक बोलेरो अस्पताल परिसर में पहुंची. भीड़ को देखकर वाहन में सवार लोग उसे छोड़कर भाग गए.

सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने बोलेरो और उसमें रखी शराब जब्त कर ली. छात्रा और परिजन के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. सिविल लाइन थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पॉस्को एक्ट सहित छेड़छाड़ की धारा में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है.

सागर के बरगद हॉस्पिटल में देर रात हुए हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन का बयान सामने आया है. प्रबंधक हर्ष श्रीवास्तव ने कहा कि मरीज के साथ बैड टच के गंभीर आरोपों के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. अस्पताल में देर रात हंगामा हुआ था, जिसके बाद मामला चर्चा में आया. प्रबंधन ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है. मामले में आरोपों की जांच और वास्तविकता सामने आने का इंतजार है.

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