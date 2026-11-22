India A vs Pakistan A Rising Stars Asia Cup 2026 Live Score: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान की टक्कर बस थोड़ी देर में देखने को मिलेगी. पाकिस्तान ए ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कप्तान समद ने कहा कि पिच सूखी दिख रही है, इसलिए वे पहले बैटिंग करना चाहते हैं और आज उनकी टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरी है. इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच होने वाले इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में दोनों टीमें जीत दर्ज कर टूर्नामेंट में अपनी लय और मजबूत करना चाहेंगी.

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भारतीय टीम बल्ले और गेंद दोनों से दमदार खेल दिखाकर दबदबा बनाना चाहेगी, वहीं पाकिस्तान ए भी कड़ी चुनौती देने के इरादे से उतरेगी. इस मुकाबले में उभरते खिलाड़ियों के पास दबाव में खुद को साबित करने और बड़े मंच पर छाप छोड़ने का सुनहरा मौका है. दूसरी ओर पाकिस्तान ए के खिलाड़ी भी अहम अंक और यादगार जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगे.

भारत और पाकिस्तान दोनों ने शुरुआती जीत के साथ सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है. लेकिन धाकड़ नेट रन रेट के दम पर इंडिया-ए अंक तालिका की गद्दी पर काबिज है. पॉइंट्स टेबल में आज का मुकाबला जीतने वाली टीम अपनी स्थिति और बेहतर कर लेगी.

दोनों टीमों का स्क्वॉड

इंडिया ए: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बडोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, तनुष कोटियन, प्रभसिमरन सिंह, हर्ष दुबे और अरशद खान.

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पाकिस्तान ए: शमील हुसैन, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेटकीपर), हसन नवाज, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मुहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, अली रजा, शहाजब खान, हैदर अली, मुहम्मद हसनैन और दानिश अजीज.

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