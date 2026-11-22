कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अर्धनारीश्वर की तस्वीर साझा कर BJP और RSS पर निशाना साधा है. उन्होंने दोनों संगठनों को 'असभ्य, लालची, जातिवादी और पुरुषवादी' बताया. राहुल ने आरोप लगाया कि BJP और RSS को भारत की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं की बिल्कुल समझ नहीं है. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब वह अपनी मां सोनिया गांधी की किताब के लॉन्च कार्यक्रम में माता-पिता के रिश्ते पर दिए बयान को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं.

और पढ़ें

राहुल गांधी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एलिफेंटा की गुफाओं में बनी अर्धनारीश्वर की मूर्ति की तस्वीर पोस्ट की. इस मूर्ति में भगवान शिव और माता पार्वती को एक ही स्वरूप में दिखाया गया है. राहुल ने लिखा कि भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को जितना गहराई से समझ रहे हैं, उतना ही साफ होता जा रहा है कि BJP और RSS को इनकी कोई समझ नहीं है.

शिव-पार्वती की मूर्ति के जरिए पहले भी दिया था संदेश

राहुल गांधी ने इससे पहले मंगलवार को भी भगवान शिव और माता पार्वती की एक मूर्ति की तस्वीर साझा की थी. यह 12वीं सदी के एक मंदिर की मूर्ति है, जिसमें माता पार्वती भगवान शिव की गोद में बैठी दिखाई दे रही हैं.

उस समय राहुल ने BJP और RSS के समर्थकों को लेकर कहा था कि उनके दिलों में डर, गुस्से और नफरत ने जाल बुन रखा है. इसकी वजह से वे प्यार का इजहार नहीं कर पाते. उन्होंने लिखा था कि एक सच्चे हिंदू के तौर पर उनका कर्तव्य है कि वे लोगों को इस जाल से बाहर निकालें, ताकि वे भी अपने जीवन में प्यार और अपनेपन की खूबसूरती महसूस कर सकें. अपनी पोस्ट के आखिर में उन्होंने 'सत्यम शिवम सुंदरम' लिखा था.

Advertisement

सोनिया और राजीव गांधी के रिश्ते पर बयान से विवाद

राहुल गांधी की ताजा पोस्ट से कुछ दिन पहले अपनी मां सोनिया गांधी की किताब Belonging: A Journey Of Love के लॉन्च कार्यक्रम में दिया गया उनका बयान चर्चा में आया था. पिछले सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल ने अपने माता-पिता सोनिया और राजीव गांधी के रिश्ते का जिक्र किया था.

उन्होंने बताया था कि बचपन में खाना खाते समय उनके पिता बैठे होते थे और उनकी गोद में मां बैठी रहती थीं. राहुल ने कहा कि उस समय उन्हें यह बिल्कुल सामान्य लगता था. लेकिन जब वह अपने दोस्तों के घर जाते थे, तो वहां उनके माता-पिता के बीच ऐसा अपनापन नहीं दिखता था. इस पर वह दोस्तों से पूछते थे कि उनकी मां उनके पिता की गोद में क्यों नहीं बैठतीं.

राहुल ने इस बातचीत के दौरान परिवार पर आए दुखों को भी याद किया. उन्होंने बताया कि पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी गई. राहुल ने कहा कि परिवार के दो बड़े सहारे अचानक उनसे छिन गए.

हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल पर कसा तंज

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी राहुल गांधी के बयान की आलोचना की. उन्होंने राहुल के भाषण का वीडियो साझा करते हुए कहा कि इतने खास मौके पर भी राहुल अपनी मां को असहज स्थिति में डालने से नहीं बचा सके. सरमा ने तंज कसते हुए कहा कि देश इस 'प्रोडक्ट' को पहले ही समझ चुका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सोनिया गांधी भी अब इसे समझ पाएंगी.

Advertisement

राहुल गांधी के बयान पर सोशल मीडिया पर भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, जबकि कुछ ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि राहुल अपने माता-पिता के बीच के प्यार और अपनापन के बारे में खुलकर बात कर रहे थे.

कांग्रेस ने किया राहुल गांधी का बचाव

कांग्रेस ने अपने नेता का समर्थन किया. पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्यार, अपनापन और रिश्तों में बराबरी जैसे जरूरी मुद्दों पर बातचीत की है. कांग्रेस ने X पर पोस्ट कर कहा कि प्यार को छिपाने की जरूरत नहीं है, अपनापन कमजोरी नहीं है. रिश्ते में बराबरी की शुरुआत अपने साथी को बराबर का दर्जा देने से होती है. पार्टी ने इस पोस्ट में राहुल गांधी की पहले की टिप्पणी का भी जिक्र किया.



---- समाप्त ----