गुरुद्वारे के लंगर में मिलने वाली दाल का स्वाद और उसकी सौंधी खुशबू हर किसी को पसंद आती है. सादगी और भरपूर पोषण से भरी यह दाल इतनी स्वादिष्ट होती है कि एक बार खाने के बाद इसका स्वाद लंबे समय तक याद रहता है. अगर आप भी आज के लंच में घर पर ही वैसी ही गाढ़ी और चटपटी लंगर वाली दाल बनाना चाहते हैं, तो शेफ रणवीर बरार की रेसिपी जरूर ट्राई करे. उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो पर रेसिपी शेयर की थी और बताया था कि सही दालों का मेल, धीमी आंच पर पकाने की प्रक्रिया और देसी घी का तड़का इस दाल को बेहद खास बना देता है.

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सामग्री:

उबालने के लिए

1½ कप साबुत उड़द दाल (रात भर भिगोई हुई)

½ कप चना दाल

4- 4½ कप पानी (प्रेशर कुकर में पकाने के लिए)

स्वादानुसार नमक

½ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

½ छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ इंच अदरक, कटा हुआ

3-4 लहसुन की कलियां, कुचली हुई

1 तेज पत्ता

तड़के के लिए

2 बड़े चम्मच घी

1 बड़ा चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच जीरा

1 इंच अदरक

3-4 लहसुन की कलियां, कुचली हुई

2-3 हरी मिर्च, दरदरी पिसी हुई

3 मध्यम आकार के प्याज, कटे हुए

¼ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा टमाटर, बारीक कटा हुआ

1 बड़ा चम्मच हरा धनिया, कटा हुआ

विधि:-

● प्रेशर कुकर में उड़द दाल, चना दाल, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक, लहसुन और तेज पत्ता डालें. कुकर का ढक्कन बंद करें और दाल के नरम होने तक (4-5 सीटी आने तक) पकाएं.

● इस बीच, एक पैन में घी और तेल गरम करें, इसमें जीरा डालें और चटकने दें.

● अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालें और अच्छी खुशबू आने तक भूनें.

● प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें. अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें, अच्छी तरह मिलाएं और 3-4 मिनट तक पकाएं.

● टमाटर डालें और तब तक भूनें जब तक कि घी अलग न होने लगे.

● प्रेशर कुकर खोलें और चम्मच या स्पैटुला के पिछले हिस्से से दाल को थोड़ा मैश कर लें.

● दाल को तैयार तड़के में डालें, साथ ही कटा हुआ हरा धनिया भी मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें.

● हरे धनिए से सजाएं और गरमागरम परोसें.

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