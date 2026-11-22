नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह दो दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है. इतना ही नहीं, विदेश यात्रा के लिए उन्होंने सबसे पहले भारत को चुना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्योते पर आए शाह की इस यात्रा में दोनों देशों के पुराने रिश्तों के साथ कुछ अहम मांगों पर भी बात होनी है. इनमें नेपाल की 2 अरब डॉलर की आर्थिक मदद और भारत के रास्ते अतिरिक्त हवाई मार्ग देने का मुद्दा शामिल है.

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बालेन शाह रविवार, 22 नवंबर को विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे. इसके अगले दिन यानी 23 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी उनकी मुलाकात होनी है. मार्च 2026 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद यह शाह की पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है.

नेपाल को भारत से 2 अरब डॉलर की उम्मीद

इस दौरे में नेपाल की आर्थिक मदद की मांग अहम रहने वाली है. नेपाल बुनियादी ढांचे के विकास और पुनर्निर्माण के लिए भारत से 2 अरब डॉलर से ज्यादा की सहायता चाहता है. इसमें 1 अरब डॉलर का रियायती कर्ज, 500 मिलियन डॉलर का अनुदान और पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए 500 मिलियन डॉलर शामिल हैं. इसके अलावा, नेपाल अपने विमानों के लिए भारत के हवाई क्षेत्र से एक अतिरिक्त रास्ता चाहता है. इससे उसकी हवाई कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है. हालांकि, इस मांग पर दोनों देशों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है.

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व्यापार से लेकर बिजली तक, पुराने हैं दोनों देशों के रिश्ते

भारत और नेपाल के बीच व्यापार, बिजली, पानी और सड़क संपर्क जैसे मुद्दों पर लंबे समय से बातचीत होती रही है. नवंबर 1991 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत आए थे. उस दौरान व्यापार और ट्रांजिट से जुड़े समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे. इसके बाद 1996 में शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा के दौरान महाकाली संधि हुई.

समय के साथ दोनों देशों की बातचीत में सुरक्षा, सीमा विवाद, बाढ़ नियंत्रण और विकास से जुड़े मुद्दे भी शामिल होते गए. साल 2008 में पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की यात्रा के दौरान 1950 की संधि और दूसरे समझौतों की समीक्षा का प्रस्ताव आया. वहीं, 2011 में बाबूराम भट्टराई की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश और संरक्षण समझौते यानी BIPPA पर हस्ताक्षर हुए.

10 हजार मेगावाट बिजली खरीदने पर बनी थी सहमति

जून 2023 में पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' की भारत यात्रा के दौरान ऊर्जा क्षेत्र में अहम फैसला हुआ था. भारत ने अगले 10 साल में नेपाल से 10 हजार मेगावाट बिजली खरीदने की योजना का ऐलान किया था. इसके अलावा नेपाल से बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्र के रास्ते बिजली भेजने पर भी सहमति बनी थी.

अब बालेन शाह के दौरे में दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, विकास, तकनीक और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर सहयोग आगे बढ़ाने की कोशिश होगी. नेपाल की आर्थिक मदद और अतिरिक्त हवाई मार्ग की मांग पर होने वाली बातचीत पर भी सबकी नजर रहेगी.

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जयशंकर के साथ बैठक करेंगे नीदरलैंड के विदेश मंत्री

वहीं, नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन रविवार, 22 नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे. इस दौरान वह विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ पहली विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे. विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उनके भारत पहुंचने का स्वागत किया. इस बैठक का मकसद भारत और नीदरलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाना है.

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