Nvidia के AI चिप्स को चीन पहुंचाने के कथित नेटवर्क को लेकर एक नया खुलासा हुआ है. अब तक इस मामले में एलिस हुआंग का नाम चर्चा में था. लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, एलिस हुआंग इस पूरे नेटवर्क का सिर्फ सार्वजनिक चेहरा थीं. पर्दे के पीछे एक चीनी कारोबारी काम कर रहा था. उसका नाम ली मिंग है और उसकी उम्र 52 साल बताई गई है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, ली मिंग ने कई कंपनियों का नेटवर्क बनाया था. इन कंपनियों के जरिए अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद Nvidia के एडवांस AI चिप्स चीन पहुंचाने का आरोप है. दावा किया जा रहा है कि ली मेगास्पीड के कामकाज में भी काफी सक्रिय था. कंपनी के बड़े फैसलों में उसकी अहम भूमिका थी. हालांकि, एलिस हुआंग कंपनी में वरिष्ठ पद पर थीं.

कौन है ली मिंग, जिस पर लगा नेटवर्क चलाने का आरोप?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ली मिंग सिंगापुर में कारोबार करता था. वह Nvidia चिप्स से लैस कंप्यूटर सर्वर की खरीद और सप्लाई से जुड़ी कई कंपनियों के साथ काम कर रहा था. उसका नाम सिंगापुर में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में भी आया है.

सिंगापुर में उस पर फरवरी 2025 में मामला दर्ज हुआ था. आरोप है कि उसने अमेरिकी सप्लायरों को बताया कि Nvidia चिप्स वाले सर्वर का इस्तेमाल सिंगापुर में उसकी अपनी कंपनी करेगी. लेकिन इन सर्वरों को पहले मलेशिया भेजा गया. इसके बाद इन्हें किसी तीसरे देश भेजने का आरोप है.

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ली मिंग फिलहाल जमानत पर बाहर है. रिपोर्ट के मुताबिक, वह सिंगापुर में चीनी दूतावास के पास एक आलीशान विला में रहता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, ली मिंग के एलिस हुआंग और उनके पति कांग वेई से लंबे समय से कारोबारी रिश्ते थे. अमेरिकी सरकार ने जब चीन को एडवांस Nvidia चिप बेचने पर प्रतिबंध लगाए, तो इन तीनों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में कंपनियों का नेटवर्क तैयार करना शुरू किया.

इसका मकसद चीनी ग्राहकों को एडवांस कंप्यूटिंग की सुविधा देना था. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मेगास्पीड ने मलेशिया के डेटा सेंटर के जरिए चीनी टेक कंपनी अलीबाबा को कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई. कुछ Nvidia सर्वर चीन भी भेजे गए. इस नेटवर्क से जुड़ी कंपनियों ने चीन को AI के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने की कोशिश की. यह मामला सिर्फ मेगास्पीड तक सीमित नहीं था.

जेनसेन हु्आंग के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में आई थी एलिस

दरअसल, यह मामला Nvidia के पूर्व CEO जेनसन हुआंग की निजी जिंदगी से भी जुड़ा है. एलिस हुआंग के साथ उनके अफेयर को लेकर विवाद सामने आया था. नवंबर की शुरुआत में जेनेसन हुआंग ने अपने कर्मचारियों को पत्र लिखकर अपनी पत्नी और सहकर्मियों से माफी मांगी थी. उन्होंने माना था कि उन्होंने अपने परिवार और सहकर्मियों का भरोसा तोड़ा है.

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इसके बाद 12 नवंबर 2026 को Nvidia ने घोषणा की कि जेनसन हुआंग ने कंपनी के CEO, प्रेसिडेंट और बोर्ड सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी ने CFO कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO बनाया है.

सिंगापुर में एलिस हुआंग की भी हुई जांच

मेगास्पीड को लेकर अमेरिका और सिंगापुर में जांच चल रही है. सिंगापुर के गृह मंत्रालय के मुताबिक, फरवरी 2025 में पुलिस और कस्टम विभाग ने मेगास्पीड और उससे जुड़े लोगों की जांच शुरू की थी.

एलिस हुआंग भी इस जांच के दायरे में थीं. वह कंपनी की तत्कालीन CEO और चेयरपर्सन थीं. हालांकि, सिंगापुर सरकार ने साफ किया कि एलिस के खिलाफ जासूसी के मामले में जांच नहीं हुई थी. फरवरी 2026 में उनके खिलाफ संभावित गलत घोषणाओं से जुड़े अपराधों के आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे. लेकिन जांच के दौरान गलत जानकारी देने और कंपनी में अपनी भूमिका कम करके बताने पर उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई थी.

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सिंगापुर में मेगास्पीड और उससे जुड़े अन्य लोगों की जांच जारी है. वहीं, कंपनी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. उसका कहना है कि वह निर्यात से जुड़े नियमों का पालन करती है.



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