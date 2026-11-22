एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया-ए ने अपना दूसरा मुकाबला पाकिस्तान-ए के खिलाफ खेला है. 22 नवंबर (रविवार) को दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले में पाकिस्तानी कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. यानी भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करनी पड़ी.

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इस मुकाबले में टॉस के दौरान हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. पाकिस्तान-ए के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस के लिए हेड्स चुना. सिक्का गिरने के बाद मैच रेफरी नेयामुर राशिद ने कहा कि टेल्स आया है. यानी इंडिया-ए ने टॉस जीता है.

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इसके बाद अब्दुल समद और तिलक वर्मा खुद सिक्के को देखने के लिए झुके. समद ने सिक्के की ओर इशारा करते हुए माइक पर कहा, 'यह हेड है, यह हेड है. इसके बाद रेफरी ने अपना निर्णय बदला. इस दौरान दोनों कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया.

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तिलक वर्मा ने टॉस हारने के बाद कहा, 'हम भी बैटिंग करने की सोच रहे थे. पिच थोड़ी सूखी लग रही है. हर्षित और प्रिंस ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, जिसे देखना दिलचस्प था. चोट से उबरने के बाद इस तरह की बॉलिंग करना उनके और टीम के लिए जरूरी है. हमारे लिए यह बस एक और मुकाबला है, लेकिन दर्शकों के लिए यह एक दिलचस्प मैच है, वे हमेशा इसका इंतज़ार करते हैं. टीम में कोई बदलाव नहीं है.'

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इंडिया-ए की प्लेइंग इलेवन: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, आयुष बदोनी, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेट कीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्षित राणा, प्रिंस यादव.

पाकिस्तान-ए की प्लेइंग इलेवन: शमील हुसैन, माज सदाकत, रोहेल नजीर (विकेट कीपर), हसन नवाज, अब्दुल समद (कप्तान), फरहान यूसुफ, साद मसूद, मोहम्मद इमरान रंधावा, अहमद दानियाल, सुफियान मुकीम, अली रजा.

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