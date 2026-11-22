Eggless French Toast: सुबह-सवेरे की भागदौड़ में ऐसा नाश्ता मिल जाए जो बनने में आसान हो, स्वाद में लाजवाब हो और पेट को लंबे समय तक भरा रखे, तो दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है. ब्रेकफास्ट में आमतौर पर लोग पोहा, पराठा, ब्रेड या फिर अंडा खाते हैं लेकिन यहां हम आपको टेस्टी और हेल्दी फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी बता रहे हैं जो नाश्ते की दुनिया में खूब पॉपुलर है.

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पारंपरिक फ्रेंच टोस्ट अंडे से बनाया जाता है लेकिन जो लोग अंडा नहीं खाते या वेजिटेरियन विकल्प चाहते हैं, उनके लिए एगलेस फ्रेंच टोस्ट एक बेहतरीन ऑप्शन है. सही सामग्री के साथ इसे प्रोटीन से भरपूर भी बनाया जा सकता है. कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाला यह फ्रेंच टोस्ट बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से नरम लगता है.

सामग्री

4–5 ब्रेड स्लाइस (मल्टीग्रेन, ब्राउन या होल व्हीट ब्रेड)

अंडे की जगह क्या-क्या इस्तेमाल कर सकते हैं

• कस्टर्ड पाउडर. यह सबसे आसान तरीका है. दूध में वनीला कस्टर्ड पाउडर और चीनी मिलाकर घोल बनाने से टोस्ट को बढ़िया रंग, खुशबू और गाढ़ापन मिलता है.

• मैदा या कॉर्नस्टार्च. दूध में थोड़ा मैदा या कॉर्नस्टार्च और दालचीनी पाउडर मिलाकर घोल तैयार किया जा सकता है, जिससे ब्रेड पर अच्छी कोटिंग आती है.

• पका हुआ केला. मैश किए हुए केले को दूध के साथ फेंटने से घोल गाढ़ा बनता है और टोस्ट में प्राकृतिक मिठास आती है.

• बेसन या ओट्स. अगर आप नमकीन या हाई-प्रोटीन फ्रेंच टोस्ट बनाना चाहते हैं, तो दूध में बेसन या ओट्स पाउडर मिलाकर भी ब्रेड को सेका जा सकता है.

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आसान रेसिपी (कस्टर्ड पाउडर के साथ)

यहां हम आपको कस्टर्ड पाउडर के साथ एगलेट फ्रेंच टोस्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं.

एक कटोरे में 1 कप दूध, 2-3 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 2 बड़े चम्मच पिसी चीनी और चुटकी भर दालचीनी पाउडर डालकर अच्छी तरह फेंट लें ताकि कोई गांठ न रहे.

मोटे ब्रेड स्लाइस को इस घोल में दोनों तरफ से हल्का सा डुबोएं (ज्यादा देर न भिगोएं, वरना ब्रेड टूट जाएगी).

तवे या पैन पर मक्खन गर्म करें और मध्यम आंच पर ब्रेड को दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लें.

ऊपर से शहद, मेपल सिरप या कटे हुए फल डालकर गरमागरम परोसें.

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