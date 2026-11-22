बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के डिबेट चैलेंज पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बहस करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आने की जरूरत नहीं है. बीजेपी का एक मंडल अध्यक्ष ही उनसे बहस करने के लिए काफी है.

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नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी वीडियो जारी कर बहस की चुनौती देते हैं, लेकिन संसद में अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं दिखाते. दरअसल, BJP अध्यक्ष रविवार को चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने पार्टी के नगर निगम चुनाव अभियान की भी शुरुआत की.

नितिन नवीन ने कहा कि राहुल गांधी आते हैं, बयान देते हैं और फिर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं. संसद के पटल पर बात करने की हिम्मत नहीं होती. उन्होंने कहा कि वीडियो जारी कर कहते हैं कि डिबेट करूंगा. अरे, आपसे डिबेट करने के लिए बीजेपी का मंडल अध्यक्ष काफी है. पीएम मोदी को सामने आने की जरूरत ही नहीं है.

दरअसल, राहुल गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी. उन्होंने विदेशी संपर्कों से जुड़े आरोपों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जैसे मुद्दों पर खुली बहस की मांग की थी. इसी पर नितिन नबीन ने यह जवाब दिया.

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'विदेश जाकर भारत का अपमान करते हैं'

बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल गांधी पर विदेश में भारत की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसी मिट्टी से आते हैं और यहीं का खाते हैं, लेकिन विदेश जाकर इसी देश का अपमान करते हैं. नितिन नवीन ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को भारत के विकास की गति से परेशानी है. वह देश की अर्थव्यवस्था को खराब बताते हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं करते. विश्व बैंक का हवाला देते हुए नितिन नवीन ने दावा किया कि पिछले एक दशक में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं. उन्होंने IMF के आंकड़ों का भी जिक्र किया. नवीन ने कहा कि राहुल गांधी देश की तरक्की से इसलिए दुखी हैं, क्योंकि उनके परिवार और पार्टी का विकास नहीं हो रहा है.

नितिन नवीन ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष के आरोपों को भी खारिज किया. उन्होंने कहा कि देश में कोई वोट चोरी नहीं हुई है. जिन लोगों को लग रहा है कि उनका जनाधार कम हो रहा है, वही वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं.

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उन्होंने दावा किया कि वोटर लिस्ट में दर्ज 2.8 से 3 करोड़ नाम ऐसे लोगों के हैं, जिनकी मौत हो चुकी है. वहीं, करीब 6 करोड़ लोगों के नाम दो जगह दर्ज थे. नबीन के मुताबिक, ऐसे लोगों के नाम अब एक ही जगह रखे गए हैं. उन्होंने यह भी दावा किया कि करीब 3 करोड़ लोगों ने चुनाव आयोग के कहने के बावजूद अपने पते का वेरिफिकेशन नहीं कराया.

नितिन नवीन ने कहा कि फर्जी और दो जगह दर्ज वोटरों के नाम हटाना जरूरी है. चुनाव में किसे जीतना है, इसका फैसला जनता करती है.

कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप

सभा में नितिन नवीन ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी के विकास के बजाय एक परिवार के विकास पर ध्यान दिया. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ कांग्रेस के व्यवहार पर भी सवाल उठाए.

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नवीन ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन और हर समय काम करते हैं. वे कुछ नेताओं की तरह पार्ट टाइम राजनीति नहीं करते. उन्होंने यह भी कहा कि पहले भारत को मानव संसाधन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब देश की पहचान मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बन रही है.

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