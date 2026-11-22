बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता आकाश आनंद ने आगरा के एत्मादपुर में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वे मायावती को पांचवीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं. आकाश आनंद ने कहा कि अगर बहनजी फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं, तो आगरा को जन्नत बना दिया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि बसपा के सत्ता से बाहर होने के बाद से आगरा का विकास रुक गया है.

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दरअसल, आज रविवार को आकाश आनंद ने बसपा उम्मीदवार सर्वेश बघेल के समर्थन में सभा की. उन्होंने लोगों से एत्मादपुर से सर्वेश बघेल को जिताने की अपील की. साथ ही 6 दिसंबर को लखनऊ पहुंचने को कहा. उन्होंने बताया कि उस दिन मायावती खुद लोगों के बीच आकर अपना संदेश देंगी.

'आगरा से बसपा को मोहब्बत'

आकाश आनंद ने कहा कि भाजपा को अयोध्या से, समाजवादी पार्टी को इटावा और सैफई से, जबकि बसपा को आगरा से मोहब्बत है. उन्होंने ताजमहल का जिक्र करते हुए कहा कि शाहजहां ने आगरा को ताजमहल दिया था और बहनजी ने ताजमहल तक पहुंचने का रास्ता बनाने का काम किया. उन्होंने कहा कि आगरा में जूते बनाने वाले कारीगर आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं. अगर मायावती पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनती हैं, तो आगरा का विकास कराया जाएगा.

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आकाश आनंद ने भाजपा सरकार के 10 साल के कामकाज पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लोगों को विज्ञापन खूब देखने को मिले, लेकिन रोजगार नहीं मिला. उनके मुताबिक, सरकार ने उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए करीब सात हजार करोड़ रुपये खर्च किए. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में दो करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं. युवा हर साल भर्ती के फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं, लेकिन कई बार परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो जाता है.

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उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया. आकाश आनंद ने दावा किया कि पिछले 10 साल में 25 हजार से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छी शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार चाहिए. सरकार को विज्ञापनों के बजाय इन मुद्दों पर काम करना चाहिए.

'बहन-बेटियों को वीडियो नहीं, सुरक्षा चाहिए'

महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मुद्दा उठाते हुए आकाश आनंद ने कहा कि बहन-बेटियों को वीडियो नहीं, सुरक्षा चाहिए. उन्होंने दावा किया कि सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं. उन्होंने सरकार की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए.

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डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि एक इंजन लोगों का हक खींच रहा है और दूसरा विज्ञापन खींच रहा है. उन्होंने दोनों उपमुख्यमंत्रियों को शोपीस बताते हुए कहा कि उनके पास गाड़ी और बंगला तो है, लेकिन फाइल पर कलम चलाने का अधिकार नहीं है.

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अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी साधा निशाना

आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस चुनाव के समय बाबा साहब और PDA की बात करती हैं, लेकिन उनके काम और पुराने रिकॉर्ड कुछ और बताते हैं. उन्होंने सपा नेता रामगोपाल यादव के एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बसपा समाज के नौजवानों को मूर्ख कहा था. आकाश आनंद ने मांग की कि रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव को समाज से माफी मांगनी चाहिए.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया. उन्होंने भाजपा और कांग्रेस को एक जैसा बताते हुए कहा कि दोनों के काम में कोई खास फर्क नहीं है.

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महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर हमला

आकाश आनंद ने केंद्र सरकार को महंगाई के मुद्दे पर भी घेरा. उन्होंने पुराने समय के सिलेंडर और पेट्रोल के दाम याद दिलाते हुए पूछा कि अब इनकी कीमत कितनी हो गई है. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई से परेशान है और इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है.

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अपने संबोधन के आखिर में आकाश आनंद ने लोगों से बसपा उम्मीदवार सर्वेश बघेल को जिताने और मायावती के हाथ मजबूत करने की अपील की. उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को लखनऊ पहुंचकर बहनजी का संदेश जरूर सुनें.

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