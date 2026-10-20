Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली NCR में दशहरे के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए 13 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. वहीं, अमित शाह दिल्ली को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समेत 43 से अधिक परियोजनाओं की सौगात देगें. इन खबरों के अलावा, आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की फिल्म उड़ता तीर पर नेपाल में रिलीज पर रोक लगा दी गई है. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

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दशहरे पर चप्पे-चप्पे पर पहरा! दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक तक के लिए खास प्लान, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट



दिल्ली NCR में दशहरे के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 हज़ार से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. प्रमुख मंदिरों, पूजा पंडालों, रावण दहन स्थलों और धार्मिक जुलूसों वाले इलाक़ों में ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं. सुरक्षा के साथ ट्रैफ़िक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए भी योजना बनाई गई है.

दिल्ली को मिलेगी ₹8,941 करोड़ की सौगात, अमित शाह 22 अक्टूबर को करेंगे 43 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास



दिल्ली में पानी की सप्लाई बेहतर बनाने और यमुना में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए 22 अक्टूबर को अमित शाह दिल्ली जल बोर्ड की 43 जल और सीवेज परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इन पर 8,941.22 करोड़ रुपये खर्च होंगे. योजनाओं में नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, सीवर लाइन बिछाना और पुराने प्लांट की क्षमता बढ़ाना शामिल है.

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नेपाल में क्यों बैन हुई आयुष्मान खुराना की फिल्म, क्या है पाकिस्तानी कनेक्शन



नेपाल में आयुष्मान खुराना और सारा अली ख़ान की फ़िल्म ‘उड़ता तीर’ की रिलीज़ पर रोक लगा दी गई है. आकाश कौशिक के निर्देशन में बनी यह स्पाई फ़िल्म शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली थी. फ़िल्म में भारत-पाकिस्तान तनाव की कहानी दिखाई गई है. इसी वजह से केंद्रीय फ़िल्म जांच समिति ने इस फिल्म के नेपाल में सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी.

ठंडा मौसम और हवा की धीमी रफ्तार... दिल्ली-NCR में सताने लगी प्रदूषण की चिंता, AQI लेवल बढ़ा



दिल्ली-NCR में सुबह, शाम और रात के वक़्त ठंडक बढ़ गई है. सोमवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक़, दिल्ली का AQI 139 दर्ज हुआ, जो मध्यम श्रेणी में है. पूसा में AQI 281 के साथ हवा सबसे ख़राब रही. अनुमान है कि 20 अक्टूबर को भी हवा मध्यम श्रेणी में रह सकती है.

UP चुनाव से पहले प्रियंका गांधी के घर पर कांग्रेस की बड़ी बैठक, SP से 125-140 सीटें मांगने की तैयारी!



यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीतिक तैयारियां तेज़ कर दी हैं. प्रियंका गांधी के आवास पर हुई अहम बैठक में समाजवादी पार्टी से सीटों की मांग पर चर्चा हुई. कांग्रेस 125 से 140 सीटों की संभावित सूची तैयार कर सपा को सौंपने की योजना बना रही है. बैठक में राजेंद्र पाल गौतम, अनुराधा मिश्रा मोना और इमरान मसूद मौजूद रहे.

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महिला सुरक्षा और बेरोजगारी पर उत्तराखंड कांग्रेस का आंदोलन, 22 अक्टूबर से न्याय यात्रा शुरू

कांग्रेस उत्तराखंड न्याय यात्रा निकालने जा रही है. 21 अक्टूबर को नेता देहरादून से बदरीनाथ के लिए रवाना होंगे और 22 अक्टूबर को मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद यात्रा शुरू होगी. इस दौरान कांग्रेस महिला सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, पलायन, क़ानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और भर्ती घोटालों के मुद्दों पर सरकार को घेरेगी.

Alia Bhatt Durga Puja Look: दुर्गा पूजा में बंगाली बाला बनकर पहुंचीं आलिया भट्ट



दुर्गा पूजा के जश्न में आलिया भट्ट बंगाली बाला बनकर पहुंचीं. अयान मुखर्जी के परिवार के पूजा आयोजन में उन्होंने सुनहरी गोटा-पट्टी वाली गुलाबी साड़ी पहनी. फ़िरोज़ी ब्लाउज़, सुनहरे झुमके, चूड़ियां और फूलों से सजे जूड़े ने उनके लुक में चार चांद लगा दिए. हल्के मेकअप और छोटी बिंदी में आलिया का पारंपरिक अंदाज़ बेहद ख़ूबसूरत दिखा.

सौरव दास और आशुतोष रांका फिलहाल जेल में ही रहेंगे, दो दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत



CJP नेता सौरव दास और आशुतोष रांका फिलहाल जेल में ही रहेंगे. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत दो दिन और बढ़ा दी है. सोमवार को दोनों को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में नवनियुक्त स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था. इससे पहले 13 अक्टूबर को दोनों को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

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Asian Para Games: पहले ही दिन भारत का धमाका, 4 गोल्ड समेत जीते 11 मेडल



एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने पहले दिन चार गोल्ड, पांच सिल्वर और दो ब्रॉन्ज समेत 11 पदक जीते. मोना अग्रवाल, निषाद कुमार, सौम्या और रिंकू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए. शीतल देवी ने तीरंदाजी में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, जबकि जूडो, स्विमिंग, टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

Suryaa Teaser: फिर गुस्से में सनी देओल, घिसी पिटी एक्टिंग-एग्रेशन लेकर बनाई 'सूर्या', रवि किशन मचाएंगे भौकाल!



सनी देओल की नई फ़िल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' का ऐलान हो गया है. 19 अक्टूबर को अपने जन्मदिन पर सनी ने फ़िल्म का टीज़र रिलीज़ कर फ़ैंस को तोहफ़ा दिया. इसमें वह भ्रष्ट मेडिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ते नज़र आएंगे. एम पद्मकुमार के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म 20 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इसमें रवि किशन, मनीष वाधवा भी अहम भूमिकाओं में हैं.



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