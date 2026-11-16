मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ का ऑपरेशन, AIIMS ने हासिल की बड़ी कामयाबी; 25 हफ्ते के भ्रूण की 6 घंटे चली सर्जरी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली के डॉक्टरों की टीम ने मां के गर्भ में पल रहे 25 हफ्ते के बच्चे की रीढ़ की गंभीर बीमारी का इलाज किया है. इस बच्चे का मायलोमेनिंगोसील (स्पाइना बिफिडा) का ट्रीटमेंट गर्भाशय में ही किया गया. करीब छह घंटे तक चली इस सर्जरी को भारत में इस तरह की पहली ओपन फिटल स्पाइन रिपेयर सर्जरी बताया जा रहा है. इस सर्जरी को एम्स के 30 से अधिक विशेषज्ञों ने मिलकर किया है. इसके जरिए जन्म से पहले ही बच्चे ही गंभीर बीमारी का इलाज कर दिया गया है.

और पढ़ें

क्या है मायलोमेनिंगोसील और क्यों जरूरी थी सर्जरी?

मायलोमेनिंगोसील स्पाइना बिफिडा में एंब्रियो ( गर्भ में पल रहा बच्चा) के विकास के दौरान रीढ़ की हड्डी और उसके आसपास की संरचनाएं पूरी तरह विकसित होकर बंद नहीं हो पातीं. इससे रीढ़ की हड्डी और उससे जुड़ी नसें शरीर के बाहर एक उभरे हुए हिस्से के रूप में दिखाई दे सकती हैं. इससे कुछ बच्चों में जन्म के बाद पैरों की मांसपेशियों की कमजोरी, चलने-फिरने में परेशानी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

विशेषज्ञों के मुताबिक, गर्भावस्था के दौरान ही प्रभावित हिस्से की सर्जरी से जन्म के बाद होने वाली इन समस्याओं से बचा जा सकता है, हालांकि इस तरह की सर्जरी बहुत मुश्किल मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: प्रदूषण से बढ़ रहा है हार्ट अटैक और डायबिटीज का खतरा, डॉक्टरों ने बताया किनको सबसे ज्यादा रिस्क

Advertisement

30 से अधिक विशेषज्ञों ने मिलकर पूरा किया ऑपरेशन

इस चुनौतीपूर्ण सर्जरी का नेतृत्व एम्स के न्यूरोसर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉ. दीपक गुप्ता ने किया. टीम में मातृ एवं भ्रूण चिकित्सा विभाग की प्रोफेसर नीना मल्होत्रा और प्रोफेसर के. अपर्णा शर्मा भी शामिल रहीं. न्यूरोसर्जरी के अलावा एनेस्थीसिया, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोलॉजी और नवजात शिशु चिकित्सा विभाग के डॉक्टर भी शामिल रहे. इस सर्जरी को 6 घंटे में पूरा किया गया. इसको करने में 30 से अधिक डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ शामिल रहे.

14 साल की तैयारी के बाद साकार हुआ सपना

डॉ. दीपक गुप्ता ने बताया कि एम्स में भ्रूण की रीढ़ की सर्जरी की संभावनाओं पर लगभग 14 साल पहले विचार-विमर्श शुरू हुआ था, लंबे समय तक चली तैयारी और विशेषज्ञों के प्रयासों के बाद अब संस्थान में यह प्रक्रिया संभव हो सकी है. फिटल सर्जरी सामान्य सर्जरी की तुलना में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इसमें मां और गर्भस्थ शिशु दोनों की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: Pneumonia : प्रदूषण और सर्दी के साथ लौटा निमोनिया, लगातार हो रही खांसी को हल्के में न लें

मां और भ्रूण की सेहत पर रहेगी लगातार नजर

इस उपचार की एक अहम विशेषता यह भी है कि परिवार को सर्जरी का लाभ जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) के अंतर्गत निशुल्क उपलब्ध कराया गया. ऑपरेशन के बाद भी मां और गर्भस्थ शिशु की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी. गर्भावस्था के शेष समय में नियमित चिकित्सकीय जांच और निगरानी की जाएगी, ताकि किसी संभावित जटिलता की समय रहते पहचान की जा सके.

---- समाप्त ----