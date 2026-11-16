महंगाई की मार या नया ट्रेंड! कुछ ना खरीद कर भी मौज में Gen Z

सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई नया फैशन या लाइफस्टाइल ट्रेंड वायरल होता रहता है. कभी नए कपड़े खरीदना, तो कभी महंगे मेकअप और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स दिखाना जेन जी के बीच काफी पॉपुलर था. लेकिन अब जेन जी के बीच एक ऐसा ट्रेंड चर्चा में है, जिसमें लोग अपनी नई खरीदारी दिखाने के बजाय ये बता रहे हैं कि उन्होंने क्या-क्या नहीं खरीदा. इसे ‘अंडरकंजम्पशन कोर’ कहा जाता है.

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क्या है अंडरकंजम्पशन कोर?

इस ट्रेंड में जेन जी गैर-जरूरी चीजें खरीदने से बचते हैं और पहले से मौजूद सामान का पूरा इस्तेमाल करने पर ध्यान देते हैं. उदाहरण के लिए, नए कपड़े खरीदने के बजाय पुराने कपड़ों को दोबारा पहनना, मेकअप और स्किनकेयर के नए प्रोडक्ट्स खरीदने से पहले पुराने प्रोडक्ट्स खत्म करना और घर में मौजूद चीजों को लंबे वक्त तक इस्तेमाल करना. यानी जब तक पुरानी चीज काम कर रही है, तब तक नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है.

क्यों पसंद आ रहा है यह ट्रेंड?

इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया पर बढ़ती खरीदारी का कल्चर भी है. हर दिन नए फैशन ट्रेंड, ब्रांड्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के शॉपिंग वीडियो देखकर जेन जी को भी नई चीजें खरीदने का मन करता है. कई बार लोग सिर्फ ट्रेंड में बने रहने के लिए ऐसी चीजें खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें असल में जरूरत नहीं होती.

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द गार्जियन की 7 अगस्त 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अंडरकंजम्पशन कोर के तहत सोशल मीडिया यूजर्स पुराने कपड़े पहनने, पहले से मौजूद सामान का इस्तेमाल करने और गैर-जरूरी खरीदारी से बचने को बढ़ावा दे रहे हैं. इस ट्रेंड के जरिए लोग यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर बार कुछ नया खरीदना जरूरी नहीं है.

ऐसे में जेन जी के लिए अब सिर्फ नई चीजें खरीदना ही नहीं, बल्कि अपनी खरीदारी पर कंट्रोल रखना भी एक उपलब्धि बनता जा रहा है.

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