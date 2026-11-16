जान का खतरा या जलसा प्रॉपर्टी विवाद? अमिताभ बच्चन ने क्यों लिखा- बच गए

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर कुछ लिखें और चर्चा न हो, ऐसा कम ही होता है. लेकिन इस बार बिग बी ने सिर्फ दो शब्द लिखे- 'बच गए'. बस फिर क्या था! फैंस से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स तक हर कोई यही पूछने लगा कि आखिर अमिताभ बच्चन किस बात से बच गए? क्या यह महज एक आम पोस्ट है या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है?

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हालांकि, बिग बी ने खुद अपनी पोस्ट के पीछे की वजह नहीं बताई है. ऐसे में 'बच गए' का मतलब क्या है, इस पर फिलहाल सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं.

जलसा पर हमले की साजिश और बिग बी का 'बच गए' पोस्ट

दरअसल, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो कथित शूटरों को गिरफ्तार किया है. जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, इनमें से एक शूटर को मुंबई में रुककर बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर के घर के बाहर फायरिंग करने का निर्देश दिया गया था. पुलिस सूत्रों ने इस अभिनेता की पहचान अमिताभ बच्चन के तौर पर की है.

बताया गया कि विदेश में बैठे एक गैंगस्टर के इशारे पर यह साजिश रची गई थी. कथित तौर पर इसकी वजह 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अमिताभ बच्चन के नाम से जोड़ी गई टिप्पणी थी. हालांकि, अमिताभ बच्चन पहले भी ऐसी टिप्पणी करने से इनकार कर चुके हैं.

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यही वजह है कि जब इस साजिश की खबरों के बीच बिग बी ने एक्स पर 'बच गए' लिखा तो लोगों ने दोनों घटनाओं को जोड़ना शुरू कर दिया. सवाल उठने लगा कि कहीं अमिताभ का इशारा इसी कथित हमले की साजिश की तरफ तो नहीं था?

T 5847 - बच गए — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026

संडे दर्शन पर भी दिखा था सुरक्षा का असर

अमिताभ बच्चन का जलसा सिर्फ उनका घर नहीं, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है. सालों से हर रविवार बिग बी अपने घर के बाहर जमा होने वाले फैंस का अभिवादन करते आए हैं. लोग घंटों इंतजार करते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए.

लेकिन पिछले कुछ समय से इस परंपरा में भी सुरक्षा का रंग दिखाई देने लगा है. अक्टूबर में अमिताभ के घर और दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई थी. एक रविवार तो बिग बी बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे से फैंस का अभिवादन करते नजर आए थे. हालांकि, 9 नवंबर को वह बिना बुलेटप्रूफ शीशे के बाहर आए, लेकिन उनके साथ कड़ी सुरक्षा मौजूद थी.

अब जब जलसा के बाहर फायरिंग की कथित साजिश की खबर सामने आई है, तो 'बच गए' पोस्ट को लेकर चर्चा और तेज हो गई है. क्या बिग बी को किसी खतरे के टलने का एहसास हुआ? क्या यह पोस्ट किसी ऐसी बात का इशारा है, जिसके बारे में उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा? फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं.

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जलसा बंगले पर पारिवारिक विवाद, क्या बिग बी की मुश्किलें बढ़ीं?

इधर अमिताभ बच्चन का जलसा एक दूसरे मामले को लेकर भी चर्चा में है. दरअसल, उनके छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने जलसा की मिल्कियत को लेकर सवाल उठाए हैं.

रमोला का दावा है कि साल 1993 में एक गिफ्ट डीड के जरिए जलसा की मालकिन जया बच्चन को बनाया गया था, लेकिन इस दस्तावेज की वैधता पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं. उनका आरोप है कि इस ट्रांसफर में जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं हुआ था.

मामला अब अंधेरी के डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के पास पहुंच चुका है. सोसाइटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन का नाम है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के प्रॉपर्टी कार्ड में रमोल का नाम दर्ज होने की बात सामने आई है. फिलहाल इस विवाद पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है.

अब इन सारी घटनाओं को एक साथ देखें तो अमिताभ बच्चन का दो शब्दों वाला पोस्ट और भी रहस्यमयी लगने लगता है. खैर सच क्या है इसका जवाब तो सिर्फ बिग बी ही दे सकते हैं.

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