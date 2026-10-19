scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Alia Bhatt Durga Puja Look: दुर्गा पूजा में बंगाली बाला बनकर पहुंचीं आलिया भट्ट, फ्यूशिया गुलाबी साड़ी और पफ वाले ब्लाउज दिखाया 'रानी' अवतार

मुंबई में दुर्गा पूजा के मौके पर एक्ट्रेस आलिया भट्ट सोने के गोटा बॉर्डर वाली सुंदर गुलाबी साड़ी पहनकर पहुंचीं जिसमें वो एक दम बंगाली बाला लग रही थीं.

Advertisement
X
दुर्गा पूजा में बंगाली लुक में छाईं आलिया (Photo: ITG)
दुर्गा पूजा में बंगाली लुक में छाईं आलिया (Photo: ITG)

नवरात्रि और दुर्गा पूजा की धूम बॉलीवुड सितारों पर भी चढ़ी हुई है. अयान मुखर्जी के परिवार ने भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट पूरी तरह बंगाली बाला बनकर पहुंचीं. गहरे गुलाबी रंग की साड़ी और पफ वाले ब्लाउज में आलिया पूरी तरह 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की 'रानी' चैटर्जी लग रही थीं. 

दुर्गा पूजा पर आलिया भट्ट का ट्रैडिशनल लुक
इस मौके पर आलिया ने एक बेहद खूबसूरत और पारंपरिक साड़ी चुनी थी जिसमें चटख रंगों के साथ-साथ बहुत ही शालीन और शानदार स्टाइल देखने को मिला. गहरे गुलाबी या फ्यूशिया रंग की इस साड़ी में रेशम जैसी चमक थी और इसके किनारों पर सुनहरे रंग की गोटा-पट्टी का काम किया गया है.

आलिया बनीं बंगाली बाला

सम्बंधित ख़बरें

कर्नाटक की मशहूर मिठाई काशी हलवा (Photo- ITG)
शादी वाला काशी हलवा बनाएं घर पर, सिर्फ 3 चीजों से होगा तैयार
मुरमुरे से बनाएं चटपटी टिक्की (Photo- ITG)
मुरमुरे से बनाएं कुरकुरी टिक्की, शाम की चाय के साथ लगेगी बेहद टेस्टी
आलू का कुरकुरा फलाहारी चीला (Photo- ITG)
व्रत में कच्चे आलू से बनाएं कुरकुरा चीला, झटपट बनकर हो जाएगा तैयार
Kala Chana Boiling Tips
चने भिगोना भूल गए? कुकर में डाल दें ये चीज, बनेंगे एकदम सॉफ्ट
Snake Safety Tips
घर में सांप क्यों आते हैं? किन चीजों से खिंचे चले आते हैं अंदर

आलिया के लुक की सबसे खास बात थी कि उन्होंने इस साड़ी को पारंपरिक बंगाली अंदाज में पहना था जिसमें पल्लू को कंधे पर इस तरह रखा गया था कि ब्लाउज का डिजाइन साफ ​​दिखाई दे. फिरोजी-नीले रंग के फिटिंग वाले ब्लाउज में गोल गला और छोटी, हल्की पफी आस्तीनें थीं. यह गुलाबी साड़ी के साथ एक बेहतरीन कंट्रास्ट बनाता है और सुनहरे बॉर्डर तथा पीछे की तरफ की गई सुनहरी गोटा-पट्टी की कढ़ाई इस लुक में चार चांद लगा देती है.

Advertisement

उन्होंने साड़ी के साथ पफ वाला ब्लाउज पहना था और साड़ी-ब्लाउज के इस पूरे कॉम्बिनेशन में आलिया 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' वाली रानी चैटर्जी की तरह दिख रही थीं.

स्टाइलिंग भी थी कमाल
आलिया ने साड़ी के साथ सुनहरे रंग के झुमके और दोनों हाथों में ढेर सारी सुनहरी चूड़ियां पहनी थीं. इसके अलावा, उन्होंने बड़ी सुनहरी अंगूठियां और झुमकों के साथ कानों की चेन भी पहनी थी. उनकी ज्वेलरी साड़ी के पारंपरिक और उत्सव वाले लुक के साथ एकदम सही लग रही थी, जो उनके रंग-बिरंगे पहनावे पर हावी भी नहीं हो रही थी.

आलिया की बालों की स्टाइल काफी सिंपल थी. आलिया ने बीच से मांग निकालकर एक स्लीक जूड़ा बनाया था जिसे रंग-बिरंगे फूलों से सजाया गया था. मेकअप की बात करें तो उन्होंने एक छोटी बिंदी लगाई, आंखों को हल्का सा हाईलाइट किया, नेचुरल मेकअप रखा और होंठों पर हल्का रंग लगाया, जिससे उनका पूरा लुक निखर कर सामने आया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली छोड़ मुंबई पहुंचे रुबियो, भारत में क्यों मचा सियासी घमासान |
    सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन-राजकुमार बने करोड़पति यूट्यूबर मिस्टर फैजू, रिसेप्शन में संभाला पत्नी का लहंगा, लूटी महफिल |
    कौशांबी में एक और महिला गैंगस्टर... सफीका खातून समेत 6 पर गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी |
    आजम खान की रिहाई पर मंडराया संकट, ED की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज |
    भोपाल में दो युवतियों समेत 8 लोगों का अपहरण... ₹10 लाख की फिरौती के लिए गाड़ियों में घुमाते रहे आरोपी, दिल्ली से आए एक फोन ने खोला राज |
    मस्जिद में ‘अश्लील हरकत’ पर मौत की सजा दे दी, बताया तक नहीं! सऊदी पर भड़का बांग्लादेश |
    दशहरे पर नोएडा- ग्रेटर नोएडा में निकलने से पहले सावधान! इन रास्तों पर पाबंदी, जाम से बचना है तो देखें वैकल्पिक रूट |
    एक ही चिता पर हुआ मां और 3 साल की बेटी का अंतिम संस्कार... बेटे की अलग चिता; पूरे गांव में नहीं जले चूल्हे |
    पत्रकार की पीट-पीटकर हत्या... हापुड़ की फ्लोर मिल में हुई खौफनाक वारदात, जानिए क्या है पूरा मामला |
    Mr. Faisu Reception: मदीना में निकाह के बाद फैजू की मुंबई में दावत, बेगम का हाथ पकड़ ली एंट्री, पहुंचे सेलेब्स
    Advertisement