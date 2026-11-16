शेर को युवकों ने बाइक और बोलेरो से दौड़ाया, हैरान कर देगा ये VIDEO

गुजरात के अमरेली जिले में एक शेर का पीछा करते वन विभाग के कर्मचारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में कुछ लोग बाइक और बोलेरो लेकर शेर के पीछे दौड़ते दिखाई दे रहे हैं. इस घटना को लेकर शेर प्रेमियों ने नाराजगी जताई और वन्यजीवों की सुरक्षा पर सवाल उठाए. हालांकि, वन विभाग ने वायरल वीडियो की एक अलग ही कहानी बताई है. विभाग का दावा है कि शेर को परेशान नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसे उसके बाड़े की ओर ले जाने की कोशिश की जा रही थी.

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क्या है वायरल वीडियो का पूरा मामला?

यह मामला अमरेली जिले में धारी के पास स्थित गिर पूर्व वन विभाग के अंतर्गत आने वाले आंबरडी सफारी पार्क का है. दिवाली की छुट्टियों के दौरान यहां पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक शेर सड़क पर चलता दिखाई दे रहा है. उसके पास ही बाइक सवार वनकर्मी चल रहे हैं. वीडियो में दो से तीन बाइक और एक बोलेरो गाड़ी शेर के पीछे जाती नजर आती है.

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए. लोगों का कहना था कि जब आंबरडी सफारी पार्क में निजी वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं है, तो फिर वन विभाग के कर्मचारी बाइक और बोलेरो से शेर का पीछा क्यों कर रहे थे? इस तरह शेर को दौड़ाने से उसके आक्रामक होने और हमले की आशंका भी जताई गई.

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वन विभाग ने बताई वायरल वीडियो की दूसरी कहानी

मामले पर गिर पूर्व वन विभाग-धारी के ACF अमित वाणिया ने सफाई दी है. उनके मुताबिक, दिवाली के दौरान सफारी पार्क में पर्यटकों की काफी भीड़ रहती है. शाम को सफारी का समय समाप्त होने के बाद शेर अपने क्राल यानी बाड़े और आवास वाले क्षेत्र की तरफ लौटते हैं.

वाणिया के मुताबिक घटना वाले दिन शेर अपने क्राल की तरफ जाने के बजाय दूसरी दिशा में बढ़ रहा था. ऐसे में वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे रोककर वापस क्राल की ओर मोड़ने की कोशिश की. विभाग का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि शेर को जानबूझकर परेशान किया गया हो.

कर्मचारियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

हालांकि, वीडियो में कर्मचारियों की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है. संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. उनके जवाब और मामले की आगे की जांच के आधार पर स्थिति और स्पष्ट होगी.

इस घटना ने एक बार फिर वन्यजीव संरक्षण और सफारी पार्कों में जानवरों की निगरानी के तरीकों को लेकर बहस छेड़ दी है. फिलहाल वायरल वीडियो और वन विभाग की सफाई के बीच सबकी नजरें जांच पर टिकी हैं.

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