सौरव दास और आशुतोष रांका फिलहाल जेल में ही रहेंगे, दो दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका फिलहाल जेल में ही रहेंगे. मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पुलिस ने दोनों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रांका और सौरव की न्यायिक हिरासत को दो दिन और आगे बढ़ा दिया.

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सौरव दास और आशुतोष रांका, दोनों को सोमवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में नवनियुक्त स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने दोनों की हिरासत बढ़ाने की मांग की. हिरासत बढ़ाने की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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सौरव और रांका को 13 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. यह कार्रवाई जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद हुई थी. आरोप है कि दोनों ने बंद गेट फांदकर जंतर-मंतर में प्रवेश किया था. इस जगह को पहले ही निर्धारित प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित सूची से हटा दिया गया था.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद हुई थी कार्रवाई

सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ CJP के अन्य कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय ध्वज लहराया था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारे लगाए थे. इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था. बाद में उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने 13 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

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CJP ने आरोप लगाया कि उसके दोनों संयोजकों की रिहाई रोकने के लिए जमानत की सुनवाई में जानबूझकर देरी की जा रही है. रविवार को जमानत मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने अज्ञात लोगों से धमकी मिलने की बात कही थी. इसके बाद पुलिस ने गैर-संज्ञेय रिपोर्ट दर्ज की थी.

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