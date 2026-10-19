Asian Para Games: पहले ही दिन भारत का धमाका, 4 गोल्ड समेत जीते 11 मेडल

एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही दिन धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगा दी. भारत ने सोमवार को चार गोल्ड, पांच सिल्वर और दो ब्रॉन्ज समेत कुल 11 पदक अपने नाम किए. इस शानदार शुरुआत के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया.

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शूटिंग में मोना अग्रवाल, पैरा एथलेटिक्स में निषाद कुमार, सौम्या और रिंकू ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया. वहीं, तीरंदाजी में शीतल देवी ने विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया. उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया.

शूटिंग में मोना का गोल्ड, अवनि को सिल्वर

भारत के लिए पदकों का सिलसिला शूटिंग से शुरू हुआ. महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 फाइनल में मोना अग्रवाल ने शानदार वापसी करते हुए गोल्ड मेडल जीता. 2024 पेरिस पैरालंपिक की कांस्य पदक विजेता मोना ने छठे स्थान से आगे बढ़ते हुए 250.0 अंक हासिल किए और एशियन पैरा गेम्स का रिकॉर्ड बनाया.

दो बार की पैरालंपिक चैम्पियन अवनि लेखरा 249.6 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. दोनों भारतीय खिलाड़ियों के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा. मोना ने महज 0.4 अंक के अंतर से गोल्ड अपने नाम किया.

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इस पदक के साथ भारत ने 2028 लॉस एंजिल्स पैरालंपिक के लिए दूसरा कोटा स्थान भी हासिल किया. मोना पिछले महीने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट चैम्पियनशिप में सिल्वर जीतकर एक कोटा पहले ही हासिल कर चुकी थीं.

निषाद, सौम्या और रिंकू ने एथलेटिक्स में चमकाया

शाम होते-होते पैरा एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला. दो बार के पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निषाद कुमार ने पुरुषों की लॉन्ग जंप T47 स्पर्धा में 7.11 मीटर की छलांग लगाकर गोल्ड जीता. खास बात यह रही कि निषाद पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में उतरे थे. बचपन में घास काटने वाली मशीन से हुए हादसे में उनका दायां हाथ कट गया था, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे और मेहनत से इतिहास रच दिया.

महिलाओं की 1500 मीटर T12/T13 स्पर्धा में दृष्टिबाधित धाविका सौम्या ने 5 मिनट 12.39 सेकंड का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. भारत की वेंकटेश राधा ने 5 मिनट 30.90 सेकंड के समय के साथ सिल्वर हासिल किया.

पुरुषों की भाला फेंक F46 स्पर्धा में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पर कब्जा जमाया. रिंकू ने 65.11 मीटर के थ्रो के साथ पहला स्थान हासिल किया, जबकि अजीत सिंह 65.02 मीटर के प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे. दोनों भारतीय खिलाड़ियों का यह सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था.

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दृष्टिबाधित खिलाड़ियों की T11 स्पर्धा में भारत की रवन्नी वलासनैनी को भी ब्रॉन्ज मेडल मिला. मूल रूप से तीसरे स्थान पर रहने वाली रक्षित्था राजू को तकनीकी नियमों के उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित किए जाने के बाद रवन्नी तीसरे स्थान पर पहुंचीं.

जूडो में कोकिला का सिल्वर, कपिल को ब्रॉन्ज

जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों ने दो पदक जीते. दृष्टिबाधित कोकिला ने महिलाओं के J2-52 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल हासिल किया. फाइनल में उन्हें किर्गिस्तान की आइबिके उलानबेक क्यजी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.

पुरुषों के J1-70 किलोग्राम वर्ग में कपिल परमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के जुनेदी से 0-1 से हारने के बाद कपिल ने कांस्य पदक के मुकाबले में इंडोनेशिया के ही अहनफ रफली शिदकी को 1-0 से हराया.

स्विमिंग में रवि ने जीता सिल्वर

स्विमिंग में भारत के रवि कार्तिक बुडिगिना ने पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल S13 स्पर्धा में 56.68 सेकंड का समय निकालकर सिल्वर मेडल जीता. इस वर्ग में कम दृष्टिबाधित खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं.

टेबल टेनिस और बैडमिंटन में भी पदक पक्के

टेबल टेनिस में भारत ने तीन वर्गों में पदक पक्के किए. पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट भाविना पटेल ने चीन की झांग मियाओ को 3-1 से हराकर क्लास 4-5 के सेमीफाइनल में जगह बनाई. सोनलबेन ने महिला क्लास 3 के क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की दरारत असायुत को 3-1 से शिकस्त दी.

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प्राची पांडे ने महिला क्लास 6 में थाईलैंड की कानोकपॉर्न फाथुमचाई को 11-5, 11-4, 11-13, 12-10 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. इस जीत के साथ भारत ने क्लास 6 में एशियन पैरा गेम्स का अपना पहला पदक सुनिश्चित किया.

बैडमिंटन में नितेश कुमार और थुलासिमथी मुरुगेसन की जोड़ी ने मिक्स्ड डबल्स SL3-SU5 वर्ग के ग्रुप बी में अपराजित रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई. भारतीय जोड़ी ने चीन के चेन पेंगफेई और हुआंग जुआन को 21-4, 21-18 से हराया. इससे भारत का एक और पदक पक्का हो गया.

पेरिस पैरालंपिक चैम्पियन नितेश ने पुरुष एकल SL3 में दक्षिण कोरिया के जू डोंगजे को 21-13, 21-15 से हराया. वहीं, रुथिक रघुपति ने पुरुष एकल SU5 वर्ग में थाईलैंड के सोमसिरी प्रीचा को 21-12, 21-12 से मात दी.

पहले दिन के प्रदर्शन ने भारतीय दल को शानदार शुरुआत दिलाई है. अब दूसरे दिन भी खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की उम्मीद रहेगी.

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