Tulsi Puja Niyam: सुबह या शाम, तुलसी के पास कब जलाना चाहिए दीपक? जानें सही समय और पूजा विधि

Tulsi Puja Niyam: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र व पूजनीय माना गया है. मान्यता है कि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है. यही वजह है कि ज्यादातर घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और रोज इसकी पूजा की जाती है. सुबह और शाम तुलसी के पास दीपक जलाने की भी परंपरा है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर का माहौल अच्छा रहता है और नकारात्मकता दूर होती है.

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मान्यता यह भी है कि तुलसी के पास नियमित रूप से घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है. इससे घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है. हालांकि, दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है. ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी के पास दीपक जलाने का सही समय, दिशा, पूजा विधि और इससे जुड़े धार्मिक लाभ.

तुलसी के पास दीपक जलाने का सही समय

तुलसी के पास दीपक जलाने के लिए सुबह और शाम का समय शुभ माना जाता है. सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जला सकते हैं. मान्यता है कि संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इससे घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है.

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दीपक जलाने की सही दिशा

तुलसी के पास दीपक जलाते समय सही दिशा का ध्यान रखना भी जरूरी माना जाता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी के पौधे के पास उत्तर या पूर्व दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है. मान्यता है कि इन दिशाओं में दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है.

तुलसी के पास दीपक जलाने की सही विधि

सबसे पहले तुलसी के गमले और उसके आसपास की जगह को अच्छी तरह साफ कर लें. अब एक साफ दीपक लें. उसमें रूई की बाती लगाएं और शुद्ध घी डालें. दीपक को सीधे जमीन पर रखने के बजाय किसी साफ आसन या चावल के ऊपर रखें. वास्तु के अनुसार, दीपक की बाती पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रख सकते हैं. दीपक जलाते समय तुलसी माता का ध्यान करें और 'ॐ तुलसी देव्यै नमः' मंत्र का जाप करें. पूजा पूरी होने के बाद तुलसी के पौधे की 5, 7 या 11 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें.

तुलसी के पास दीपक जलाने के लाभ

1. घर से नकारात्मकता दूर होती है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तुलसी के पास नियमित रूप से दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है. इससे घर का माहौल सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना रहता है.

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2. माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है

तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रिय माना जाता है. ऐसे में नियमित रूप से उनके पास घी का दीपक जलाने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. मान्यता है कि इससे घर में धन और समृद्धि आती है.

3. परिवार में सुख-शांति बनी रहती है

कहा जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से घर का माहौल शांत और अच्छा रहता है. साथ ही, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और तालमेल बना रहता है.

4. वास्तु दोष के लिए

वास्तु शास्त्र में तुलसी के पौधे को शुभ माना गया है. मान्यता है कि इसके पास रोज दीपक जलाने से घर के वास्तु दोषों का असर कम होता है.

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