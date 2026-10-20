scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दशहरे पर चप्पे-चप्पे पर पहरा! दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक तक के लिए खास प्लान, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट

दशहरे के मौके पर दिल्ली-NCR में सुरक्षा के लिए 13 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे. दिल्ली में करीब 10 हजार, गुरुग्राम में 2,200 और फरीदाबाद में 1,200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. गुरुग्राम में 66 रावण दहन स्थलों और 17 धार्मिक जुलूसों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था और चोरी-झपटमारी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए तैयारी की है.

Advertisement
X
दशहरे के मौके पर आज दिल्ली-NCR में करीब 13 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. (Representational Image-AFP)
दशहरे के मौके पर आज दिल्ली-NCR में करीब 13 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. (Representational Image-AFP)

दिल्ली-NCR में आज दशहरे के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. त्योहार के दौरान भीड़ को संभालने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. पुलिस ने प्रमुख मंदिरों, पूजा पंडालों, रावण दहन स्थलों और धार्मिक जुलूसों वाले इलाकों में खास इंतजाम किए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, दिल्ली में करीब 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. गुरुग्राम में 2,200 और फरीदाबाद में 1,200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए भी योजना बनाई गई है.

दिल्ली में 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात

दिल्ली पुलिस का कहना है कि संवेदनशील जगहों पर पुलिसकर्मी चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारी अलग-अलग तैनाती स्थलों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे. जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया जाएगा. मंदिरों, पंडालों और दशहरे के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगी.

सम्बंधित ख़बरें

Zepto is expected to launch a new tab within the app called 'Select' with gourmet products.
त्योहारों पर धड़ल्ले से बिक रहा एक्सपायरी बेसन, FSSAI ने Zepto पर कसा शिकंजा
एआई ने कैसे बचा दिए 1 करोड़ रुपये?
AI की मदद से हायरिंग में ₹1 करोड़ बचाने का दावा! कैसे काम करता है टूल?
कमाई का नया जरिया बन रहा है रोबोट को ट्रेनिंग देना.
जिसे बता रहे थे नौकरी जाने का खतरा, वही करा रहा ₹85 हजार तक की कमाई
इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ बन गया रैपिडो राइडर.
40 हजार की नौकरी छोड़ी, अब हर महीने हो रही 1.2 लाख रुपये की कमाई
भारतीय मूल के CEO ने शेयर किया 996 कल्चर पर अपनी राय.
सुबह 3 बजे उठते हैं CEO, करते हैं 6 दिन काम, 996 कल्चर पर कही ये बात

दिल्ली के सेंट्रल जिले के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अंगद मेहता ने बताया कि त्योहारों के दौरान इलाके में लोगों की आवाजाही काफी बढ़ जाती है. नवरात्र के दौरान झंडेवालान मंदिर में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. इसके साथ ही कई जगह दुर्गा पूजा के कार्यक्रम भी चल रहे हैं. उन्होंने बताया कि सुरक्षा के लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को चौबीसों घंटे तैनात किया गया है. वरिष्ठ अधिकारी भी नियमित रूप से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं.

Advertisement

गुरुग्राम में 66 रावण दहन स्थलों पर इंतजाम

वहीं गुरुग्राम में दशहरे के लिए 2,200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. पुलिस ने जिले में रावण दहन के 66 स्थानों की पहचान की है. इनमें 12 बड़े और 54 छोटे स्थल शामिल हैं. जोन के हिसाब से ईस्ट जोन में 16, वेस्ट जोन में 23, साउथ जोन में 7 और मानेसर जोन में 20 स्थल हैं. हर जगह सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई है.

जिले में दशहरे के दौरान 17 धार्मिक जुलूस भी निकाले जाएंगे. इनमें ईस्ट जोन में 3, वेस्ट जोन में 9, साउथ जोन में 2 और मानेसर जोन में 3 जुलूस शामिल हैं. पुलिस ने इन सभी कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग सुरक्षा इंतजाम किए हैं.

गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि, 12 बड़े रावण दहन स्थलों पर एक-एक दमकल गाड़ी, एक एंबुलेंस और एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात रहेगा. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए हर पुलिस जोन में दो दमकल गाड़ियां और दो एंबुलेंस अतिरिक्त रूप से तैयार रहेंगी. पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भीड़ संभालने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है.

Advertisement

फरीदाबाद में 1,200 पुलिसकर्मियों की तैनाती

फरीदाबाद में भी दशहरे के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1,200 पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. पुलिस की टीमें प्रमुख कार्यक्रम स्थलों और ज्यादा भीड़ वाले इलाकों पर नजर रखेंगी. सुरक्षा के साथ यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखने पर जोर दिया गया है.

दशहरे के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में जेब काटने, मोबाइल छीनने और दूसरी आपराधिक घटनाओं की आशंका को देखते हुए पुलिस सतर्क रहेगी. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें. किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिसकर्मी को दें.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दशहरे पर चप्पे-चप्पे पर पहरा! दिल्ली-NCR में भीड़ से लेकर ट्रैफिक तक के लिए खास प्लान, 13 हजार पुलिसकर्मी अलर्ट |
    'पैट्रियट मिसाइलें दो, रूसी रिफाइनरियों पर हमले रोक देंगे', यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का ट्रंप को प्रस्ताव |
    एक ही सर्टिफिकेट पर 10 शिक्षकों की नौकरी! इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिए जांच के आदेश |
    OpenAI के पूर्व इंजीनियर पर जासूसी का आरोप, सऊदी शाही परिवार से थे संपर्क! |
    हूतियों के हमलों से सऊदी अरब में बढ़ी टेंशन, 2027 तक टला बड़ा निवेश सम्मेलन |
    Mars के चांद से धरती पर आएगी मिट्टी... जापान ने लॉन्च किया खास मिशन MMX |
    Aaj Ka Panchang, 20 October 2026: 20 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 20 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 20 October 2026: मीन राशिवालों के परिवार में सुख बढ़ेगा, सेहत को लेकर चिंता रहेगी, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 20 October 2026: कुंभ राशिवालों को मान-यश मिलेगा, आय बढ़ाने के लिए और प्रयास करें, जानें दैनिक राशिफल
    Advertisement