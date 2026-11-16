Google, Microsoft या Amazon में चाहिए नौकरी? फ्रेशर्स इन स्किल्स पर करें फोकस, लाखों रुपये हो सकता है पैकेज

अच्छी टेक्निकल स्किल्स होने के बावजूद पहली नौकरी पाना कई फ्रेशर्स के लिए मुश्किल भरा हो सकता है. खासकर जब सपना Google, Microsoft और Amazon जैसी बड़ी टेक कंपनियों में काम करने का हो. इन कंपनियों में नौकरी के लिए सिर्फ डिग्री काफी नहीं होती बल्कि उम्मीदवार की कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंप्यूटर साइंस की समझ बहुत मायने रखती है.

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अच्छी बात यह है कि इन कंपनियों में नौकरी पाने के लिए केवल बड़े या नामी कॉलेज से पढ़ाई करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है, अगर आपके पास सही स्किल्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो कोई भी इन पदों पर आवेदन कर सकता है. इन बड़ी कंपनियों में जाने के कई तरीके हैं, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में.

किन रास्तों से मिल सकती है नौकरी?

Google, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियों में फ्रेशर्स के लिए नौकरी पाने के कई रास्ते हो सकते हैं. इनमें ऑन-कैंपस प्लेसमेंट, इंटर्नशिप और ऑफ-कैंपस हायरिंग शामिल होती हैं. लेकिन इसके पहले समझ लेते हैं कि इनमें क्या अंतर होता है.

ऑन-कैंपस प्लेसमेंट- इस प्रक्रिया में कंपनियां कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के जरिए छात्रों को हायर करती है. इसमें ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू और अन्य चयन चरण शामिल हो सकते हैं. हालांकि, हर कॉलेज में इन कंपनियों का कैंपस प्लेसमेंट होना जरूरी नहीं है.

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इंटर्नशिप- कई छात्र पढ़ाई के दौरान इन कंपनियों के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं. इंटर्नशिप में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ उम्मीदवारों को प्री-प्लेसमेंट ऑफर (PPO) का ऑफर भी मिल सकता है. हालांकि, यह कंपनी और प्रोग्राम की शर्तों पर निर्भर करता है.

ऑफ-कैंपस हायरिंग- जिन छात्रों के कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता, वे कंपनियों की आधिकारिक करियर वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध जानकारी और पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. कर्मचारी रेफरल और कंपनी की ओर से आयोजित हायरिंग कार्यक्रम भी अवसर पाने का जरिया हो सकते हैं.

युवाओं को किन स्किल्स पर करना होगा फोकस?

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर (SDE) जैसे टेक्निकल पदों के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम (DSA) की अच्छी समझ जरूरी होती है. इसके अलावा C++, Java और Python जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में से कम से कम एक पर मजबूत पकड़ बनाना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. फ्रेशर्स को कंप्यूटर साइंस के कुछ बुनियादी विषयों पर भी ध्यान देना चाहिए. इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (DBMS), कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) शामिल हैं.

इसके साथ ही Git और GitHub जैसे टूल्स की जानकारी और 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स भी रिज्यूमे को मजबूत बना सकते हैं. ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनें जिनमें आपने किसी वास्तविक परेशानी को हल करने की कोशिश की हो और आप इंटरव्यू में अपने काम को समझा सकें.

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कैसा होता है इंटरव्यू?

इन कंपनियों में चयन प्रक्रिया पद और भर्ती कार्यक्रम के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. आमतौर पर उम्मीदवारों को रिज्यूमे स्क्रीनिंग, ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू जैसे चरणों से गुजरना पड़ सकता है.

Amazon के आधिकारिक हायरिंग पेज के मुताबिक, यूनिवर्सिटी से आने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर (SDE) उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन असेसमेंट में कोडिंग स्किल्स, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंपनी के Leadership Principles को परखा जाता है. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है. Amazon के इंटरव्यू में उम्मीदवारों की तकनीकी जानकारी के साथ उनके व्यवहार, फैसले लेने की क्षमता और जिम्मेदारी निभाने के तरीके को भी समझने की कोशिश की जाती है.

Google में भी हर पद की अपनी अलग योग्यता और चयन प्रक्रिया होती है. इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैकेंसी में कंप्यूटर साइंस या संबंधित क्षेत्र में बैचलर डिग्री अथवा उसके बराबर व्यावहारिक अनुभव और प्रोग्रामिंग का अनुभव मांगा गया है. इसलिए हर वैकेंसी की योग्यता अलग से देखना जरूरी है.

फ्रेशर्स को कितनी मिल सकती है सैलरी?

इन कंपनियों में नौकरी का एक बड़ा आकर्षण सैलरी पैकेज भी है. उपलब्ध इंडस्ट्री अनुमानों के अनुमान, भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर जैसे पदों पर फ्रेशर्स का सालाना कुल पैकेज करीब 26 लाख से 40 लाख रुपये तक हो सकता है.

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अमेजन- करीब 26 से 30 लाख रुपये सालाना

माइक्रोसॉफ्ट- करीब 32 से 35 लाख रुपये सालाना

गूगल- करीब 35 से 40 लाख रुपये सालाना

हालांकि, ये आंकड़े कंपनियों की ओर से घोषित निश्चित शुरुआती सैलरी नहीं हैं. ये अनुमानित कुल पैकेज (CTC) हैं, जिनमें बेस सैलरी के अलावा बोनस, जॉइनिंग बोनस और कंपनी के शेयर (RSU) भी शामिल हो सकते हैं.

कहां और कैसे कर सकते हैं आवेदन?

अगर आप इन कंपनियों में नौकरी तलाश रहे हैं, तो किसी अनजान जॉब वेबसाइट पर क्लिक करने के बजाय उनकी आधिकारिक करियर वेबसाइट पर वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल चेक करें. वहां पद के हिसाब से योग्यता, अनुभव, जरूरी स्किल्स और आवेदन की शर्तें दी जाती हैं. वहीं, फ्रेशर्स को इस बात की सलाह दी जाती है कि वह केवल पैकेज देखकर तैयारी न करें. जिस पद पर आवेदन करना है, उसकी योग्यता समझें, नियमित कोडिंग प्रैक्टिस करें और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम करें.

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