छठ पर बिना बताए घर पहुंचा बेटा, मां-बाप का रिएक्शन देख रो पड़े लोग!

छठ पूजा पर घर लौटने की खुशी को एक बेटे ने ऐसा यादगार बना दिया कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. रौशन नाम के एक शख्स ने अपने माता-पिता को बिना बताए घर पहुंचने का प्लान बनाया. इसके लिए उन्होंने करीब 1,224 किलोमीटर का सफर तय किया और रात में अचानक घर की घंटी बजा दी. जैसे ही माता-पिता ने दरवाजा खोला और सामने अपने बेटे को देखा, उनकी खुशी देखने लायक थी.

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1,224 किलोमीटर का सफर, मकसद सिर्फ एक सरप्राइज

रौशन ने इंस्टाग्राम पर इस खास पल का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह अपने परिवार के साथ छठ पूजा के मौके पर घर जाने की तैयारी करते नजर आते हैं. इसके बाद वह करीब 1,224 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंचते हैं. रात में घर पहुंचने के बाद वह दरवाजे की घंटी बजाते हैं और माता-पिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बाहर कौन है.

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दरवाजा खुलते ही जब माता-पिता की नजर अपने बेटे पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है. अचानक सामने बेटे को देखकर उनका रिएक्शन इस पूरे वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा है. छठ जैसे पारिवारिक त्योहार पर घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए यह पल और भी खास नजर आता है.

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'उनकी मुस्कान देखकर सब सार्थक लगा'

रौशन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "माता-पिता को बिना बताए घर जाकर सरप्राइज दिया. उनकी मुस्कान ने इस सफर को पूरी तरह सार्थक बना दिया." उन्होंने आगे लिखा, "घर वहीं है जहां माता-पिता हैं."

उनकी पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खूब प्रतिक्रिया दी. किसी ने इसे बेहद प्यारा पल बताया तो किसी ने कहा कि जिंदगी की असली दौलत ऐसे ही रिश्ते हैं. वहीं किसी ने कहा इस बार छठ में घर नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहा माता-पिता और बेटे का यह मिलन लोगों को अपने घर और परिवार की याद दिला रहा है.

छठ पर घर लौटने की खुशी

छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि परिवार के साथ जुड़ने और घर लौटने की भावनाओं से भी जुड़ा त्योहार है. खासकर नौकरी या काम की वजह से दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए छठ पर घर पहुंचना अपने आप में खास अनुभव होता है.

रौशन का यह वीडियो भी इसी भावना को दिखाता है. 1,224 किलोमीटर का सफर तय करके अचानक घर पहुंचना और फिर माता-पिता के चेहरे पर खुशी देखना इस वीडियो को एक साधारण सरप्राइज विजिट से कहीं ज्यादा खास बना देता है.

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