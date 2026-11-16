scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छठ पर बिना बताए घर पहुंचा बेटा, मां-बाप का रिएक्शन देख रो पड़े लोग!

छठ पूजा पर घर लौटने की खुशी को एक बेटे ने यादगार बना दिया. रौशन ने अपने माता-पिता को बिना बताए करीब 1,224 किलोमीटर का सफर तय किया और रात में अचानक घर की घंटी बजा दी.

Advertisement
X
रौशन ने इंस्टाग्राम पर इस खास पल का वीडियो शेयर किया है (Photo:Insta/@vandanaandraushan's)
रौशन ने इंस्टाग्राम पर इस खास पल का वीडियो शेयर किया है (Photo:Insta/@vandanaandraushan's)

छठ पूजा पर घर लौटने की खुशी को एक बेटे ने ऐसा यादगार बना दिया कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है. रौशन नाम के एक शख्स ने अपने माता-पिता को बिना बताए घर पहुंचने का प्लान बनाया. इसके लिए उन्होंने करीब 1,224 किलोमीटर का सफर तय किया और रात में अचानक घर की घंटी बजा दी. जैसे ही माता-पिता ने दरवाजा खोला और सामने अपने बेटे को देखा, उनकी खुशी देखने लायक थी.

1,224 किलोमीटर का सफर, मकसद सिर्फ एक सरप्राइज

रौशन ने इंस्टाग्राम पर इस खास पल का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह अपने परिवार के साथ छठ पूजा के मौके पर घर जाने की तैयारी करते नजर आते हैं. इसके बाद वह करीब 1,224 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंचते हैं. रात में घर पहुंचने के बाद वह दरवाजे की घंटी बजाते हैं और माता-पिता को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि बाहर कौन है.

सम्बंधित ख़बरें

Dan Luo, Blue Strawberry AI, British AI company,
'डेस्क पर सोती है...' कंपनी ने निकाला, महिला ने कोर्ट में जीता केस
Sachin Tendulkar
बचपन में जो बैट थामा, 49 साल बाद भी है सचिन के पास, फोटो वायरल
kiss
'एक लिप किस दे दो...' विदेशी यूट्यूबर को परेशान करता रहा शख्स
पुष्कर मेला 2026 में पहुंचे हैं शाही घोड़े. (Photo: ITG)
किसी की कीमत 5 करोड़, कोई 500 संतानों का पिता... पुष्कर में घोड़ों का जलवा
DDLJ
कौन है ये बच्ची, जो SRK के गाने पर झूमी और भारत का दिल जीत लिया?

यह भी पढ़ें: 'एक लिप किस दे दो...,' विदेशी यूट्यूबर को परेशान करता रहा शख्स, यूट्यूबर नें शेयर किया वीडियो

दरवाजा खुलते ही जब माता-पिता की नजर अपने बेटे पर पड़ती है तो उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है. अचानक सामने बेटे को देखकर उनका रिएक्शन इस पूरे वीडियो का सबसे भावुक हिस्सा है. छठ जैसे पारिवारिक त्योहार पर घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए यह पल और भी खास नजर आता है.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oye Raushan (@oyeraushan)

'उनकी मुस्कान देखकर सब सार्थक लगा'

रौशन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "माता-पिता को बिना बताए घर जाकर सरप्राइज दिया. उनकी मुस्कान ने इस सफर को पूरी तरह सार्थक बना दिया." उन्होंने आगे लिखा, "घर वहीं है जहां माता-पिता हैं."

उनकी पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी खूब प्रतिक्रिया दी. किसी ने इसे बेहद प्यारा पल बताया तो किसी ने कहा कि जिंदगी की असली दौलत ऐसे ही रिश्ते हैं. वहीं किसी ने कहा इस बार छठ में घर नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन ये वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ रहे हैं. वीडियो में दिख रहा माता-पिता और बेटे का यह मिलन लोगों को अपने घर और परिवार की याद दिला रहा है.

छठ पर घर लौटने की खुशी

छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि परिवार के साथ जुड़ने और घर लौटने की भावनाओं से भी जुड़ा त्योहार है. खासकर नौकरी या काम की वजह से दूसरे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए छठ पर घर पहुंचना अपने आप में खास अनुभव होता है.

रौशन का यह वीडियो भी इसी भावना को दिखाता है. 1,224 किलोमीटर का सफर तय करके अचानक घर पहुंचना और फिर माता-पिता के चेहरे पर खुशी देखना इस वीडियो को एक साधारण सरप्राइज विजिट से कहीं ज्यादा खास बना देता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'SIR में नाम कटा तो बिना डर फॉर्म-6 भर सकते हैं मतदाता', SC में EC ने दिया भरोसा |
    मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ का ऑपरेशन, AIIMS ने हासिल की बड़ी कामयाबी; 25 हफ्ते के भ्रूण की 6 घंटे चली सर्जरी |
    अमेठी राजघराने में फिर छिड़ी सियासी जंग, राजा संजय सिंह और बेटे अनंत विक्रम सिंह आमने-सामने |
    स्कूटर हादसा समझ अस्पताल ले गए दोस्त, चेहरे पर गोली के निशान से उलझी मौत की गुत्थी |
    'तीनों को बलि का बकरा बनाया, सजा भी हद से ज्यादा दी...', उस्मान ख्वाजा का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पर हमला |
    'ये एंटी-भारत समिट...', हैदराबाद मीट को लेकर राहुल गांधी पर बीजेपी ने साधा निशाना |
    Jio का बड़ा फैसला? कई लोगों को मिला अलर्ट, नहीं किया रिचार्ज तो बंद होगी इनकमिंग कॉल्स |
    पंजाब में विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर, UAE के निवेशकों से मिले अमन अरोड़ा |
    बागपत में रिश्तों का कत्ल: अवैध संबंधों की नफरत और जमीन का लालच... पेट्रोल डाल जलाई भाई की लाश, फिर अवशेष लेकर दर-दर घूमते रहे हत्यारे! |
    Akshara Singh Chhath Pooja: 'कुंवारी लड़कियां नहीं करती पूजा', अक्षरा सिंह के छठ मनाने पर नाराज हुए यूजर्स, किया ट्रोल
    Advertisement