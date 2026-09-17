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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

जापान में भारतीय खिलाड़ी एशियन गेम्स 2026 में अपना दमखम दिखाने पहुंच चुके हैं. इस दौरान खिलाड़ियों को खाने-पानी से लेकर रहने तक की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.

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एशियन गेम्स से पहले ये क्या हो गया? (PHOTO: X@OfficialNRAI)
एशियन गेम्स से पहले ये क्या हो गया? (PHOTO: X@OfficialNRAI)

एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान पहुंचते ही भारतीय खिलाड़ियों को खाने-पानी से लेकर रहने तक की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. वहीं, भारत-अमेरिका की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास 2026 के तहत उत्तराखंड के औली में एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है. इन खबरों के अलावा, DUSU चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. पढ़ें गुरुवार शाम की बड़ी खबरें

Asian Games 2026: जापान पहुंचते ही भारतीय शूटरों का बुरा हाल, भूखे-प्यासे भटकने को मजबूर हुए खिलाड़ी 

एशियन गेम्स 2026 के लिए जापान पहुंचते ही भारतीय खिलाड़ियों को खाने-पानी से लेकर रहने तक की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है. भारत के अलावा कई देशों के खिलाड़ियों को घंटों तक अपने कमरे का इंतजार करना पड़ा. सोशल मीडिया पर भी कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें अलग-अलग देशों के खिलाड़ी घंटों इंतजार करते और फर्श पर सोते नज़र आए.   

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DTC बसों की हड़ताल ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, ऑटो, ई-रिक्शा का किराया 2-3 गुना 

देश की राजधानी दिल्ली में DTC बसों की हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बस सेवा बंद होने से लोग ऑटो और ई-रिक्शा का सहारा ले रहे हैं. किराया सामान्य से दो से तीन गुना तक बढ़ गया है. यात्रियों का कहना है कि जिस सफर का किराया आम दिनों में करीब ₹20 होता था, उसके लिए अब ₹100 या उससे अधिक मांगे जा रहे हैं. 

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विवेक तिवारी हत्याकांड में प्रशांत चौधरी दोषी करार, संदीप सिंह बरी, 21 सितंबर को होगा सजा का ऐलान 

लखनऊ में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. डीजे कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304(2) के तहत दोषी माना है. वहीं, इस मामले में दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया है.  

चीन बॉर्डर के पास भारत-अमेरिका का युद्धाभ्यास, रोबोटिक डॉग्स भी शामिल 

भारत-अमेरिका की सेनाओं ने युद्ध अभ्यास 2026 के तहत उत्तराखंड के औली में एक महत्वपूर्ण आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया. यह 22वें संस्करण का हिस्सा है जो 15 सितंबर से शुरू हुआ. अभ्यास औली फॉरेन ट्रेनिंग नोड और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर एक साथ चल रहा है. इस अभ्यास का मुख्य आकर्षण बिल्डिंग क्लियरेंस और रूम इंटरवेंशन ड्रिल रहा.

सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूस यात्रा, थल सेना सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति 

भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की रूस यात्रा के दौरान भारत और रूस ने थल सेना सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण सहमति बनाई है. रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार आधिकारिक द्विपक्षीय वार्ता ग्राउंड फोर्सेस के मुख्य कमांड में हुई. इसमें सैन्य सहयोग और दोनों देशों की सशस्त्र सेनाओं की युद्ध क्षमता बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई.

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'DUSU चुनाव रद्द कर देंगे...', छात्रसंघ चुनाव में हिंसा-गुंडागर्दी से हाई कोर्ट नाराज 

DUSU चुनाव के दौरान 16 सितंबर को हुई हिंसा और उपद्रव के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन और पुलिस चुनाव के दौरान सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं, तो चुनाव पूरी तरह से रद्द किया जा सकता है. अगली सुनवाई के दौरान प्रशासन को अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी. 

केरल के पूर्व DGP को 4 साल की सजा, 30 लाख का जुर्माना... आय से अधिक संपत्ति मामले में कोर्ट का फैसला 

केरल के पूर्व DGP टॉमिन जे थाचनकरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोट्टायम विजिलेंस कोर्ट के जज केवी राजनिश ने गुरुवार को उन्हें भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दोषी ठहराया. अदालत ने पूर्व IPS अधिकारी पर 30.84 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर छठी के बच्चों को छूट क्यों नहीं? CBSE से सुप्रीम कोर्ट का सख्त सवाल 

CBSE के स्कूलों में 'थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूला' लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. अदालत में इस नीति को लागू करने की समयसीमा और बच्चों पर पड़ने वाले अकादमिक दबाव को लेकर ASG और सुप्रीम कोर्ट की बेंच के बीच तीखी बहस हुई. NEP के तहत देश भर के स्कूलों में तीन भाषाओं की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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NTA ने जारी किया कैलेंडर, 22 जनवरी से जेईई मेन की परीक्षाएं! जानें अपने सभी एग्जाम की डेट्स

NTA ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच आयोजित होने वाली JEE Main, UGC-NET, CSIR-UGC NET और CUET-PG जैसी बड़ी परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखों का पूरा ब्योरा है. UGC-NET परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित होगी.

शादी से पहले टूटा पृथ्वी शॉ का रिश्ता, मंगेतर ने की इमोशनल पोस्ट, बोली- हमारे रास्ते अलग हैं 

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के बीच रिश्ता टूट गया है. आकृति ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अपने मंगेतर पृथ्वी शॉ से अलग होने का फैसला किया है. इस साल 8 मार्च को पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने धूमधाम से सगाई की थी. पृथ्वी शॉ ने आकृति के अनाउंसमेंट पर कोई रिएक्ट नहीं किया है.  

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