scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चीन ने खोली नई ह्यूमनॉइड फैक्ट्री, हर 1 घंटे में बनते हैं 6 नए रोबोट

चीन ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के प्रोडक्शन को नई रफ्तार दी है. UBTECH की नई फैक्ट्री में रोबोट्स खुद दूसरे रोबोट्स को बनाने में मदद कर रहे हैं. कंपनी के मुताबिक, यहां करीब हर 10 मिनट में एक नया रोबोट तैयार हो सकता है. फैक्ट्री में Walker S और Cruzr सीरीज के रोबोट्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है और सालाना 10,000 रोबोट्स बनाने की क्षमता है.

Advertisement
X
फैक्ट्री में रोबोट्स खुद तैयार कर रहे हैं नए रोबोट. (Photo:AI)
फैक्ट्री में रोबोट्स खुद तैयार कर रहे हैं नए रोबोट. (Photo:AI)

बढ़ती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स इंडस्ट्री में अब ऐसा भी समय देखने को मिल रहा है, जहां रोबोट ही रोबोट्स को बना रहे हैं. सुनने में ये किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन अब ये सच में हो रहा है. चीन की कंपनी UBTECH Robotics ने एक नई फैक्ट्री खोली है, जिसे रोबोट्स को बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया गया है.

इस ह्यूमनॉइड फैक्ट्री का सेटअप लिउझोउ, गुआंग्शी झुआंग ऑटोनॉमस रीजन में किया गया है. इस फैसिलिटी में रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान पार्ट्स को हैंडल करते हैं, जिसकी वजह से काम तेजी से हो पाता है और करीब 10 मिनट में एक नया रोबोट बनकर तैयार हो जाता है.

कंपनी के मुताबिक, उनकी नई फैक्ट्री एक साल में 10,000 रोबोट्स बना सकती है. फैक्ट्री के साइज की बात करें तो यह करीब 14,000 स्क्वायर मीटर में फैली है. यहां सबसे ज्यादा प्रोडक्शन UBTECH के Walker S और Cruzr सीरीज के इंडस्ट्रियल ह्यूमनॉइड रोबोट्स का होता है. आइए जानते हैं कि इतनी तेजी से रोबोट्स कैसे तैयार किए जा रहे हैं और ये फैक्ट्री कैसे काम करती है.

सम्बंधित ख़बरें

Apple ने जारी किया साल का सबसे बड़ा iPhone अपडेट! iOS27 में Siri AI
सैमसंग ने भारत में लॉन्च किया Galaxy S26 का सस्ता वर्जन, ये है कीमत
Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi ने भारत में लॉन्च किए 2 नए फोन, मिलेगी 10,000mAh की बैटरी
Xiaomi Redmi turbo 5
REDMI Turbo 5 भारत में लॉन्च, इसमें 7540mAh की बैटरी, इतनी है कीमत
POCO X8 Power 5G
सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा फोन, भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म

जानिए कैसे काम करती है फैक्ट्री

इस फैक्ट्री को UBTECH और Siemens Digital Industries Software ने मिलकर तैयार किया है. इसके ऑपरेशंस को कंपनी के नए सिस्टम से चलाया जाता है, जिसे Smart Brain कहा जाता है. कंपनी के मुताबिक, यह टेक्नोलॉजी खुद तय करती है कि किस चीज को बनाने की जरूरत है. इसके साथ ही मूविंग पार्ट्स और क्वालिटी चेक का काम भी किया जाता है, ताकि रोबोट का प्रोडक्शन पूरा हो सके.

Advertisement

हर रोबोट जो इस प्रोसेस से निकलता है, उसे एक यूनिक सीरियल नंबर मिलता है. इसकी मदद से बाद में भी रोबोट के पूरे बनने के प्रोसेस को ट्रैक और चेक किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: ट्रेन लेट हुई तो सूझा जुगाड़, बना दिया ऐसा ऐप जिसे Google ने ₹280 करोड़ में खरीदा

जानिए कौन से रोबोट्स करते हैं कौन सा काम

UBTECH के मुताबिक, Cruzr Y1 और Cruzr S2 रोबोट्स का इस्तेमाल मटेरियल को अनलोड करने, रखने और लोड करके प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. ये रोबोट दूसरे रोबोट्स की मदद से पार्ट्स बनाने का काम भी करते हैं, जिनकी मदद से नए रोबोट्स तैयार किए जाते हैं.

जानिए कैसे होता है रोबोट्स का हेल्थ चेकअप

रोबोट्स तैयार होने के बाद सीधे फैक्ट्री से बाहर नहीं निकलते हैं. इन्हें पहले कई तरह के हेल्थ चेकअप से गुजरना होता है. इसके बाद सभी रोबोट्स पर 4 घंटे की टेस्टिंग की जाती है. इसके बाद उन्हें 360-डिग्री विजुअल इंस्पेक्शन के लिए रखा जाता है, जहां रोबोट के हर हिस्से को चेक किया जाता है. इसके बाद ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि रोबोट पूरी तरह तैयार है.

यह भी पढ़ें: OpenAI का बड़ा खुलासा और मचा हड़कंप, AI मॉडल ने खुद को दिया ऑर्डर

Advertisement

फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट ऐसे समय में सामने आया है, जब चीन अपनी रोबोटिक्स इंडस्ट्री को काफी तेजी से बढ़ा रहा है. अब रोबोट सिर्फ रिसर्च लैब्स तक सीमित नहीं हैं, बल्कि असली दुनिया में भी इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है. चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, देश ने 98,677 इंडस्ट्रियल रोबोट्स तैयार किए हैं. यह दिखाता है कि आने वाले समय में रोबोट्स का इस्तेमाल और बड़े स्तर पर किया जा सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'नरेंद्र भाई को बधाई', सलमान खान का स्पेशल मैसेज, शाहरुख खान का पोस्ट भी वायरल |
    Parivartini Ekadashi 2026 Date: परिवर्तिनी एकादशी पर करवट बदलेंगे भगवान विष्णु, जानें तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि |
    Corn Capsicum Sabzi Recipe: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं होटल जैसी क्रीमी कॉर्न-कैप्सिकम सब्जी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले! |
    ‘मेरे पापा को वापस ला दीजिए’, हाथ जोड़कर बेटी की गुहार, 8 साल से सऊदी में फंसे इंद्रमणि, 2.29 करोड़ की देनदारी बनी घर वापसी में रोड़ा |
    ‘शादी के लिए हां करो, वरना टावर से कूद जाऊंगा’, प्रेमिका को मनाने मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक |
    लखनऊ हिट एंड रन केस में अपर्णा यादव का बड़ा बयान, कही ये बात |
    'मक्का की सुरक्षा के लिए समझौते की जरूरत नहीं, हर मुसलमान...', माहौल देख PAK ने बदल लिया पैंतरा |
    चीन बना रहा पहला अंडरवॉटर ड्रोन मदरशिप, दुनिया में मचेगा हड़कंप |
    लखनऊ हिट एंड रन मामले में पीड़िता का खुलासा, बताई रूह कंपा देने वाली आपबीती |
    TMC सिंबल विवाद: आज चुनाव आयोग अंतरिम आदेश जारी कर सकता है
    Advertisement