Corn Capsicum Sabzi Recipe: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं होटल जैसी क्रीमी कॉर्न-कैप्सिकम सब्जी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले!

Corn Capsicum Sabzi Recipe: अक्सर घर में ग्रेवी वाली सब्जी बनाते समय सबसे पहले अदरक-लहसुन का पेस्ट तैयार किया जाता है. माना जाता है कि इनके बिना ग्रेवी में वो स्वाद और खुशबू नहीं आएगी. लेकिन अगर हम कहें कि बिना अदरक-लहसुन के भी एकदम क्रीमी, मसालेदार और चटपटी ग्रेवी वाली सब्जी तैयार हो सकती है, तो शायद आपको यकीन न हो. खास बात ये है कि जिस सब्जी की रेसिपी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके लिए आपको पनीर, आलू जैसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. सिर्फ दो चीजों की मदद से आप बिल्कुल होटल जैसी क्रीमी और मसालेदार सब्जी बना सकते हैं. हम बात कर रहे हैं कॉर्न-कैप्सिकम की सब्जी की, जो बिना प्याज-लहसुन के भी बेहद स्वादिष्ट बनती है.

और पढ़ें

इस सब्जी में स्वीट कॉर्न और शिमला मिर्च को हल्का सा भूनकर तैयार किया जाता है. वहीं ग्रेवी के लिए टमाटर, सूखी लाल मिर्च, पत्तागोभी, हरी मिर्च और कुछ बेसिक मसालों का इस्तेमाल होता है. आखिर में इसमें घर की मलाई डालने से ग्रेवी का स्वाद और टेक्सचर दोनों ही काफी बढ़िया हो जाते हैं. इसे रोटी, नान या जीरा राइस के साथ परोसा जा सकता है.



कॉर्न-कैप्सिकम सब्जी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

घी- 2 बड़े चम्मच

स्वीट कॉर्न- 1 कप

शिमला मिर्च- ½ कप, छोटे टुकड़ों में कटी हुई

जीरा- 1 छोटा चम्मच

पत्तागोभी- ½ कप, बारीक कटी हुई

धनिया की डंठल- 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटी हुई

हरी मिर्च- 1, बारीक कटी हुई

लाल मिर्च पाउडर- 2 छोटे चम्मच

हल्दी पाउडर- ½ छोटा चम्मच

धनिया पाउडर- 2 छोटे चम्मच

जीरा पाउडर- 1 छोटा चम्मच

गरम मसाला- 1 छोटा चम्मच

टमाटर- 2, उबले हुए

सूखी लाल मिर्च- 3, पानी में भिगोई हुई

घर की मलाई- ¼ कप

नमक- स्वादानुसार

चीनी- 1 छोटा चम्मच

पानी- जरूरत के अनुसार

बनाने का तरीका



1. सबसे पहले एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी गर्म करें. इसमें स्वीट कॉर्न और कटी हुई शिमला मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट तक हल्का सा भूनें. इन्हें ज्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि शिमला मिर्च में हल्का क्रंच बना रहना अच्छा लगता है. भुनने के बाद कॉर्न और कैप्सिकम को पैन से निकालकर अलग रख दें.



2. अब उसी पैन में जीरा डालें और उसे चटकने दें. इसके बाद बारीक कटी पत्तागोभी, धनिया की डंठल और हरी मिर्च डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनें. अब उबले हुए टमाटर और पानी में भीगी सूखी लाल मिर्च को ब्लेंड करके एक स्मूद प्यूरी तैयार करें. इस प्यूरी को पैन में डालें और तब तक पकाएं, जब तक टमाटर की कच्ची खुशबू चली न जाए.



3. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. मसालों को 2 से 3 मिनट तक पकने दें. अब इसमें घर की मलाई और एक छोटा चम्मच चीनी डालें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी की कंसिस्टेंसी सेट करें.



4. ग्रेवी को ढककर करीब 3 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. आखिर में पहले से भुना हुआ स्वीट कॉर्न और कैप्सिकम डालें और धीरे से मिलाएं. 2 से 3 मिनट और पकाने के बाद गैस बंद कर दें.



5. गरमा-गरम कॉर्न-कैप्सिकम सब्जी को रोटी, नान या जीरा राइस के साथ सर्व करें. चाहें तो ऊपर से थोड़ी फ्रेश क्रीम डालकर इसे और क्रीमी बना सकते हैं.



इस ट्रिक से और बढ़ जाएगी ग्रेवी की रिचनेस

अगर आपको सब्जी की ग्रेवी थोड़ी ज्यादा गाढ़ी और रिच पसंद है, तो पकाते समय 2 से 3 बड़े चम्मच भीगे हुए काजू का पेस्ट भी डाल सकते हैं. वहीं टमाटर को पहले ब्लांच करने से उनकी स्किन आसानी से निकल जाती है और ग्रेवी ज्यादा स्मूद बनती है.

---- समाप्त ----