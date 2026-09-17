NTA ने जारी किया कैलेंडर, 22 जनवरी से जेईई मेन की परीक्षाएं! जानें अपने सभी एग्जाम की डेट्स

देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए अपनी प्रमुख प्रवेश और पात्रता परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में दिसंबर 2026 से मार्च 2027 के बीच आयोजित होने वाली JEE Main, UGC-NET, CSIR-UGC NET, CMAT और CUET-PG जैसी बड़ी परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीखों का पूरा ब्योरा दिया गया है.

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लाखों छात्रों की सहूलियत और तैयारी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए इस शेड्यूल को तैयार क‍िया गया है. जानें आपके एग्जाम की संभाव‍ित तारीख क्या है.

UGC-NET और Joint CSIR-UGC NET (दिसंबर 2026 सेशन)

UGC-NET दिसंबर 2026: यह परीक्षा 14 दिसंबर से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी. किसी भी प्रशासनिक या तकनीकी आपात स्थिति से निपटने के लिए 20 और 21 दिसंबर को 'बफर डेट' के रूप में रखा गया है.

Joint CSIR-UGC NET: यह परीक्षा 20 और 21 दिसंबर को आयोजित की जाएगी.

क्या होती है 'बफर डेट'

परीक्षा कराने वाली एजेंसी द्वारा रखी गई 'बफर डेट' एक तरह की बैकअप तिथि होती है. यदि निर्धारित तारीख पर किसी कारणवश (जैसे तकनीकी खराबी या लॉजिस्टिकल दिक्कत) परीक्षा में रुकावट आती है, तो उस परीक्षा को बफर डेट पर कराया जाता है.

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2. JEE Main 2027 (सेशन 1)

इंजीनियरिंग में दाखिले की चाह रखने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए JEE Main 2027 के पहले सत्र की तारीखें तय कर दी गई हैं.

परीक्षा की तिथियां: JEE Main Session 1 कुल 6 दिनों में यानी 22, 23, 24 जनवरी और 28, 29, 30 जनवरी को आयोजित होगा.

बफर डेट: 31 जनवरी को बैकअप डेट के तौर पर आरक्षित रखा गया है.

3. CMAT, CUET-PG और अन्य प्रमुख परीक्षाएं

आर्मी कैडेट्स कॉलेज परीक्षा (ACC): 4 जनवरी को आयोजित की जाएगी.

CMAT 2027: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) का आयोजन 7 फरवरी को होगा.

NITTT पार्ट-1: 26 और 27 फरवरी को शेड्यूल किया गया है.

CUET-PG 2027: देश की सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीजी दाखिले के लिए CUET-PG परीक्षा मार्च महीने में कुल 17 दिनों के दौरान आयोजित होगी.

NITTT पार्ट-2: 5 और 7 मार्च को आयोजित किया जाएगा.

NTA की छात्रों को सलाह: तारीखें हैं टेंटेट‍िव

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों के लिए कुछ जरूरी स्पष्टीकरण भी जारी किए हैं. एनटीए ने साफ किया है कि ये सभी तारीखें पूरी तरह से संभावित हैं. प्रशासनिक, शैक्षणिक, लॉजिस्टिकल या किसी अन्य अपरिहार्य कारणों से इनमें फेरबदल किया जा सकता है.

इसल‍िए केवल इस कैलेंडर का जारी होना किसी परीक्षा की औपचारिक अधिसूचना नहीं माना जाएगा. हर परीक्षा का अलग से डिटेल इनफॉर्मेशन बुलेटिन और नोटिस जारी किया जाएगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी असत्यापित खबर या सोशल मीडिया दावों पर भरोसा न करें और केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट (nta.ac.in) व संबंधित एग्जाम पोर्टल पर जारी अपडेट्स को ही सही मानें.

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