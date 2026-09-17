scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विवेक तिवारी हत्याकांड में प्रशांत चौधरी दोषी करार, संदीप सिंह बरी, 21 सितंबर को होगा सजा का ऐलान

विवेक तिवारी हत्याकांड में लखनऊ कोर्ट ने प्रशांत चौधरी को IPC की धारा 304(2) के तहत दोषी करार दिया. जबकि दूसरे आरोपी संदीप कुमार को बरी कर दिया गया. अब सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा. पढ़ें पूरी खबर.

Advertisement
X
इस मामले में प्रशांत चौधरी का साथी संदीप बरी हो गया (फोटो-ITG)
इस मामले में प्रशांत चौधरी का साथी संदीप बरी हो गया (फोटो-ITG)

लखनऊ में एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. डीजे कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304(2) के तहत दोषी माना है. वहीं, इस मामले में दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया गया है. प्रशांत चौधरी की सजा का ऐलान 21 सितंबर को होगा.

प्रशांत चौधरी दोषी, संदीप कुमार बरी

विवेक तिवारी हत्याकांड में उत्तर प्रदेश पुलिस के दो सिपाहियों प्रशांत चौधरी और संदीप सिंह को आरोपी बनाया गया था. दोनों के खिलाफ लखनऊ की अदालत में मुकदमा चल रहा था. अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रशांत चौधरी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया है. वहीं, दूसरे आरोपी संदीप कुमार को आरोपों से बरी कर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Pradosh S Rao in Renukaswamy Murder Case
रेणुकास्वामी मर्डर केस में आरोपी प्रदोष राव बने सरकारी गवाह
Gurugram Hit and Run Case accused Kalyan Baisla
रात 12 बजे बार में एंट्री, सुबह तक पार्टी... फिर सिया को बैंसला ने मारी टक्कर
Vivek Tiwari Case Verdict
विवेक तिवारी हत्याकांड में आज लखनऊ कोर्ट सुनाएगी फैसला
कल्याण गैंगरेप मामले में पूर्व विधायक समेत दो पर केस दर्ज किया गया है (Photo: ITG)
मदद के बहाने बुलाया, फार्महाउस में गैंगरेप… पूर्व BJP MLA पर केस
Bhopal man throws petrol bomb at girl's house after marriage refusal.
शादी से इनकार पर लड़की के घर फेंका पेट्रोल बम, मंगेतर को दी मारने की धमकी

कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रशांत चौधरी की सजा पर सुनवाई होगी. अदालत 21 सितंबर को सजा का ऐलान करेगी. धारा 304(2) के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सजा की अवधि को लेकर फैसला अदालत सुनाएगी. इस मामले में संदीप कुमार को बरी किए जाने के साथ उनके खिलाफ चल रहा मुकदमा समाप्त हो गया है

साल 2018 में हुई थी विवेक तिवारी की हत्या

Advertisement

यह मामला 28 सितंबर 2018 को लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में हुई घटना से जुड़ा है. एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई थी. घटना के वक्त वह अपनी महिला सहकर्मी सना खान के साथ वापस जा रहे थे. एफआईआर के मुताबिक, इसी दौरान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे गोमती नगर विस्तार थाने के सिपाहियों ने उन्हें गोली मार दी थी.

इस मामले में प्रशांत चौधरी और संदीप सिंह को आरोपी बनाया गया था. घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया और मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. करीब आठ साल तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    PM मोदी के जन्मदिन पर काशी से वडनगर के लिए रवाना हुई बाइकर्स की यात्रा, Video |
    Mooli Patte ki Bhujia Recipe: मूली खाकर कूड़े में ना फेंकें पत्ते, फटाफट बनाएं चटपटी भुजिया, रोटी-पराठे के साथ लगेगी टेस्टी! |
    अमेरिकी 100% टैरिफ धमकी पर भारत का साफ मैसेज, रूस-ईरान से रिश्ते को लेकर ये रणनीति |
    विवेक तिवारी हत्याकांड में प्रशांत चौधरी दोषी करार, संदीप सिंह बरी, 21 सितंबर को होगा सजा का ऐलान |
    'राइज एंड फॉल 2' में स्वरा भास्कर-शहजाद पूनावाला की एंट्री, दिखेगी पॉलिटिकल वॉर? |
    अमेरिका के दबाव में लगाया UPI टैक्स! राहुल गांधी आरोपों में कितना दम? |
    HAL कल वायुसेना को LCA तेजस जेट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और ध्रुव हेलीकॉप्टर सौंपेगी |
    PM मोदी के जन्मदिन पर मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम, निजामुद्दीन में जलेंगे 723 दीये |
    गणपति विसर्जन की पूजा में छाए ईशा अंबानी के जुड़वां बच्चे कृष्णा-आदिया, की आरती, नाना मुकेश ने दुलारा, VIDEO |
    'ड्रिंक करके बेल्ट से मारता था, मेरा वीडियो...', लखनऊ में कार से घसीटने वाले शाहनवाज पर पीड़िता के बड़े आरोप
    Advertisement