scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात: जिसे मृत मानकर पति पर दर्ज हुई FIR, वो महिला 20 दिन बाद जिंदा मिली, Insta वीडियो से खुला राज

झारखंड में जिस महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई गई थी, वह करीब 20 दिन बाद गुजरात के सूरत में जिंदा मिली. महिला के इंस्टाग्राम वीडियो और मोबाइल लोकेशन से पुलिस को उसके सूरत में होने का सुराग मिला. सचिन GIDC पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद कर झारखंड पुलिस के हवाले कर दिया.

Advertisement
X
पुलिस को महिला की इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किए गए कुछ वीडियो मिले. (Photo- ITG)
पुलिस को महिला की इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किए गए कुछ वीडियो मिले. (Photo- ITG)

झारखंड पुलिस जिस महिला को मृत मानकर उसकी हत्या और शव छिपाने के मामले की जांच कर रही थी, वह करीब 20 दिन बाद गुजरात के सूरत में जिंदा और सुरक्षित मिली. महिला के जिंदा मिलने से हत्या के इस मामले में बड़ा मोड़ आ गया है. महिला के सूरत में होने की जानकारी उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किए गए वीडियो और मोबाइल लोकेशन से मिली. इसके बाद झारखंड पुलिस ने सूरत पुलिस से संपर्क किया और महिला को खोज निकाला.

दरअसल, मामला झारखंड के रांची जिले के खलारी थाना क्षेत्र का है. यहां टंडवा निवासी छट्टू गोप ने अपनी 36 वर्षीय बेटी विनी देवी उर्फ वीणा देवी की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर खलारी थाना पुलिस ने महिला के पति सामु महतो, अनिकेत यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.

पति पर मारपीट और प्रताड़ना का आरोप

सम्बंधित ख़बरें

Jamshedpur jewellers customer
जमशेदपुर में कस्टमर बनकर आए चोरों ने उड़ाया सोना
Ruhul Kabir Rizvi
बांग्लादेशी नेता का अजीब दावा, गोड्डा प्लांट शटडाउन को BRICS से जोड़ा
Jewelry Store Robbed by Two Posing as Customers, 44 Grams of Gold Stolen Captured on CCTV
ग्राहक बनकर आए दो शातिर, 44 ग्राम सोना ले उड़े, CCTV में कैद हुई पूरी करतूत
रिश्वत केस में रेलवे के 2 अफसरों को सज़ा, जानें मामला
railway officers fly Bribery notes after seeing cbi
CBI को देखते ही रेलवे के अधिकारी फेंकने लगे रिश्वत के नोट

शिकायत के मुताबिक, विनी देवी की शादी वर्ष 2010 में खलारी थाना क्षेत्र के चुरी दक्षिणी बस्ती निवासी सामु महतो से हुई थी. दंपति के दो बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है. महिला के पिता का आरोप था कि शादी के बाद से ही उसका पति बेटी के साथ मारपीट और प्रताड़ना करता था. इस संबंध में 30 अगस्त 2026 को खलारी थाने में सनहा भी दर्ज कराया गया था.

Advertisement

पिता ने आरोप लगाया था कि 24 अगस्त को सामु महतो ने अपने साथी अनिकेत यादव के साथ मिलकर विनी की हत्या कर दी और शव को कहीं छिपा दिया. इसके बाद खलारी थाना कांड संख्या 46/2026 के तहत BNS की धारा 85, 103, 238 और 3(5) में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी और महिला की तलाश की जा रही थी.

Instagram वीडियो से सूरत का मिला सुराग

जांच के दौरान खलारी पुलिस को महिला की इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड किए गए कुछ वीडियो मिले. इनसे पुलिस को उसके सूरत में होने का सुराग मिला. इसके बाद महिला का मोबाइल चालू होने पर उसकी लोकेशन सूरत के सचिन GIDC थाना क्षेत्र में मिली.

15 सितंबर को खलारी थाने के सब-इंस्पेक्टर ने सचिन GIDC पुलिस से संपर्क किया और FIR की जानकारी देते हुए महिला को तलाशने में मदद मांगी. सूरत पुलिस ने स्थानीय स्तर पर सूचना जुटाई और जांच शुरू की. पुलिस को महिला के सचिन GIDC इलाके में रहने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसे सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

20 दिन पहले घर छोड़कर सूरत आई थी महिला

सूरत पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में महिला ने बताया कि वह पति और ससुराल वालों की कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से परेशान थी. इसी वजह से उसने घर छोड़ने का फैसला किया और करीब 20 दिन पहले बिना किसी को बताए सूरत आ गई थी. यहां वह दिहाड़ी मजदूरी कर अपना गुजारा कर रही थी.

Advertisement

सूरत के ACP सुनील तरड़े के मुताबिक, महिला को सुरक्षित बरामद करने के बाद झारखंड पुलिस को इसकी जानकारी दी गई. बाद में महिला को रांची पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. अब झारखंड पुलिस महिला के बयान के आधार पर मामले की आगे जांच करेगी. महिला की हत्या किए जाने और शव छिपाने के आरोपों की भी जांच की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    एक मर्डर, 3 दिन और 300 CCTV कैमरे... सूरत में ऐसे खुला 84 साल की बुजुर्ग महिला के कत्ल का राज |
    पत्नी ने कहा- शादी से पहले हम एक-दूसरे को देखने को कितने बेचैन रहते थे... पति ने दिया धांसू जवाब, लोटपोट हो जाएंगे आप! |
    ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ से पहले पीड़ित परिवारों के साथ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, AAP ने किया पलटवार |
    गुजरात: जिसे मृत मानकर दर्ज हुई FIR, वो महिला 20 दिन बाद जिंदा मिली, Insta वीडियो से खुला राज |
    चीन ने खोली नई ह्यूमनॉइड फैक्ट्री, हर 1 घंटे में बनते हैं 6 नए रोबोट |
    'नरेंद्र भाई मोदी को बधाई', सलमान खान का स्पेशल मैसेज, शाहरुख खान का पोस्ट भी वायरल |
    Parivartini Ekadashi 2026 Date: परिवर्तिनी एकादशी पर करवट बदलेंगे भगवान विष्णु, जानें तिथि, मुहूर्त और पूजन विधि |
    Corn Capsicum Sabzi Recipe: बिना प्याज-लहसुन के बनाएं होटल जैसी क्रीमी कॉर्न-कैप्सिकम सब्जी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घरवाले! |
    ‘मेरे पापा को वापस ला दीजिए’, हाथ जोड़कर बेटी की गुहार, 8 साल से सऊदी में फंसे इंद्रमणि, 2.29 करोड़ की देनदारी बनी घर वापसी में रोड़ा |
    ‘शादी के लिए हां करो, वरना टावर से कूद जाऊंगा’, प्रेमिका को मनाने मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक
    Advertisement