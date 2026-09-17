DTC बसों की हड़ताल ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, ऑटो, ई-रिक्शा का किराया 2-3 गुना

दिल्ली में DTC बसों की हड़ताल से यात्री परेशान हैं. बसों के पहिए थम गए हैं. इसका सीधा असर रोज सफर करने वालों पर पड़ा है. बस स्टैंड पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं. लेकिन बसें नहीं आ रही हैं.

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ऐसे में लोगों के पास ऑटो और ई-रिक्शा का सहारा लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा है. इसका फायदा ऑटो चालक उठा रहे हैं. यात्रियों का आरोप है कि ऑटो वाले मनमाना किराया मांग रहे हैं. कई जगह किराया दो से तीन गुना तक बढ़ गया है.

मुनिरका इलाके में भी हड़ताल का असर साफ दिख रहा है. बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ है. लोग बस आने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन बस सेवा बंद होने से उन्हें दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है. ऑटो ड्राइवर सामान्य किराए से काफी ज्यादा पैसे मांग रहे हैं.

यात्रियों का कहना है कि जिस सफर का किराया आम दिनों में करीब 20 रुपये होता था, उसके लिए अब 100 रुपये या उससे ज्यादा मांगे जा रहे हैं. कुछ रूट पर 50 से 300 रुपये तक किराया बताया जा रहा है. पालम जैसे इलाकों के लिए 250 से 300 रुपये तक मांगे जाने की बात सामने आई है.

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बीमार बच्चों को साइकिल से ले जाने को मजबूर लोग

हड़ताल का असर सिर्फ ऑफिस जाने वालों पर नहीं है. अस्पताल जाने वाले लोग भी परेशान हैं. कुछ लोगों ने बताया कि ऑटो का किराया बहुत ज्यादा होने के कारण वे मजबूरी में साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ लोग बीमार बच्चों को साइकिल पर लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं.

लोगों का कहना है कि बस सेवा आम आदमी के लिए सबसे सस्ता साधन है. इसके बंद होने से पूरा सफर महंगा हो गया है. खासकर उन लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जो रोज बस से काम या पढ़ाई के लिए आते-जाते हैं.

DTC बसों की हड़ताल का असर छात्रों पर भी पड़ा है. कई कॉलेज जाने वाले छात्र समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं. बस नहीं मिलने पर उन्हें ऑटो लेना पड़ रहा है. लेकिन बढ़े हुए किराए के कारण उनका खर्च भी बढ़ गया है.

कुछ यात्रियों ने बताया कि ऑनलाइन कैब या बाइक टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध हैं. इनमें कुछ जगह ऑटो के मुकाबले कम किराया मिल रहा है. हालांकि हड़ताल के कारण इन सेवाओं के किराए में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है.

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हड़ताल का फायदा उठाने का आरोप

यात्रियों का आरोप है कि कुछ ऑटो और ई-रिक्शा चालक हड़ताल का फायदा उठा रहे हैं. सामान्य किराए के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि उनके पास दूसरा सस्ता विकल्प नहीं है. इसलिए मजबूरी में ज्यादा किराया देना पड़ रहा है.

दिल्ली में DTC बसों की हड़ताल ने रोज सफर करने वालों की मुश्किल बढ़ा दी है. एक तरफ बसें नहीं चल रही हैं. दूसरी तरफ ऑटो और ई-रिक्शा का किराया बढ़ गया है. इससे लोगों का सफर महंगा हो गया है. यात्रियों की मांग है कि बस सेवा जल्द बहाल हो. साथ ही मनमाना किराया वसूलने वालों पर भी कार्रवाई हो.



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