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शादी से पहले टूटा पृथ्वी शॉ का रिश्ता, मंगेतर ने की इमोशनल पोस्ट, बोली- हमारे रास्ते अलग हैं

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के बीच रिश्ता टूट गया है. आकृति ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक पोस्ट के जरिए इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने अपने मंगेतर पृथ्वी शॉ से अलग होने का फैसला किया है.

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पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की टूटी सगाई (Photo: Instagram @akritiagarwal)
पृथ्वी शॉ-आकृति अग्रवाल की टूटी सगाई (Photo: Instagram @akritiagarwal)

भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं. आकृति अग्रवाल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए रिश्ता टूटने की जानकारी दी है. आइए जानते हैं कि आकृति ने क्या कहा.

टूट गया आकृति का रिश्ता
आकृति ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैं भारी दिल से बताना चाहती हूं कि मैंने और मेरे मंंगेतर ने अलग होने का फैसला किया है. हम साथ नहीं हैं, क्योंकि भविष्य को लेकर हमारे अलग-अलग लक्ष्य हैं. हालातों को देखते हुए हमें ये फैसला लेना पड़ा. हम एक-दूसरे के लिए प्रति और सम्मान रखते हैं. इसलिए हमें लगता है कि हम एक-दूसरे के लिए नहीं बने हैं. अभी हमारी जो जिम्मेदारियां और हालात बने हुए हैं, उसे देखते हुए हमने अलग होने का फैसला किया है. 

आकृति ने आगे लिखा कि मैं सच में हम दोनों के लिए शांति और खुशियों की दुआ करती हूं. हमारे रास्ते अलग हैं और अब हम मूव ऑन कर रहे हैं. वो कहती हैं कि मैं सभी से निवेदन करती हूं कि इन मुश्किल हालातों में हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें. हमारे इस फैसले पर किसी तरह के कयास ना लगाएं. ना ही कोई मनगढ़त कहानियां बनाई जाएं. हमें समझने और हमारा सम्मान करने के लिए ध्यानवाद.  

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आकृति अग्रवाल ने पोस्ट में साफ कर दिया है कि शादी से पहले उनका और पृथ्वी शॉ का रिश्ता टूट गया है. अब वो साथ नहीं हैं. 

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6 महीने में हुआ रिश्ते का अंत
इस साल 8 मार्च को पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने धूमधाम से सगाई की थी. सगाई के बाद दोनों विदेश ट्रिप पर भी गए थे. सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों बेहद खुश नजर आते थे. पर कुछ दिन पहले खबर आई कि पृथ्वी रिश्ते में आकृति को चीट कर रहे हैं. हालांकि, आकृति ने इन सारी अफवाहों को खारिज किया. इस दौरान आकृति ने कई सारी क्रिप्टिक पोस्ट भी शेयर कीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उनके रिश्ते का लेना-देना नहीं है. 

दूसरी ओर पृथ्वी इन सारे आरोपों पर चुप्पी बनाए हुए थे. आज भी वो चुप हैं और मंगेतर की अनाउंसमेंट पर उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है. 

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