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‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ से पहले पीड़ित परिवारों के साथ बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, AAP ने किया पलटवार

बीजेपी ने पंजाब में नशे की समस्या के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया. बीजेपी पंजाब के अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कहा कि यह पंजाब का दर्द है और AAP सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही है.

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BJP पंजाब के अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कहा- AAP सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही है. (Photo: ITG)
BJP पंजाब के अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कहा- AAP सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही है. (Photo: ITG)

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने नशे के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. 4,000 किलोमीटर लंबी 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की शुरुआत से पहले बीजेपी ने नशे के पीड़ितों और उनके परिवारों के दर्द को सामने रखा. वहीं इसे लेकर AAP सरकार का कहना है कि यह पंजाब को बदनाम करने की कोशिश है.

बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के पीड़ितों और उनके परिवारों के दर्द को सामने रखा. 23 वर्षीय अमनदीप कौर की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जब बीजेपी पंजाब में ड्रग्स के मुद्दे को उठाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' से पहले आयोजित की गई. यात्रा को पठानकोट से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हरी झंडी दिखाएंगे.

अमनदीप कौर, जिन्होंने हाल ही में अपने 21 वर्षीय छोटे भाई लवप्रीत सिंह को खो दिया था, उन कई पीड़ित परिवारों में शामिल थीं जिन्हें BJP चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना दुख-दर्द बताने के लिए लाई थी.

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आंसुओं और दर्द के साथ, अमनदीप कौर ने 'आजतक' से बात करते हुए कहा, 'मैं अबोहर से हूं और मेरा छोटा भाई लवप्रीत सिंह पिछले पांच सालों से ड्रग्स का आदी था और सोमवार को अबोहर में उसकी मौत हो गई. मैं यह नहीं कह सकती कि मेरे भाई की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई या किसी ने उसके साथ कुछ किया, लेकिन हां, मेरा भाई ड्रग्स का आदी था और हमारे इलाके में ड्रग्स आसानी से उपलब्ध थे.'

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अमनदीप कौर ने कहा, 'मेरा भाई तीन महीने तक डी-एडिक्शन सेंटर में था और इस लत से बाहर आना चाहता था, लेकिन उसकी मौत हो गई. ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हैं और सरकार इस मामले में विफल रही है.'

इस बीच बीजेपी ने न केवल इस समस्या के लिए पंजाब सरकार को दोषी ठहराया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि पंजाब में नशा सबसे बड़ा मुद्दा है और वे 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए अपना अभियान नशे के मुद्दे पर ही शुरू करेंगे.

BJP पंजाब के अध्यक्ष केवल ढिल्लों ने कहा, 'ड्रग्स से पीड़ित परिवार यहां हैं और आप उनका दर्द देख सकते हैं. यह पंजाब का दर्द है और AAP सरकार ड्रग्स के मुद्दे पर फेल रही है.'

केवल ढिल्लों ने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रमुख नितिन नवीन शुक्रवार को पठानकोट से एंटी-ड्रग यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे. अगले तीन दिनों में, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का और तलवंडी साबो से तीन यात्राएं शुरू होंगी. सभी यात्राएं 30 सितंबर को जालंधर में खत्म होंगी और गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए वहां पहुंचेंगे. यह यात्रा 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, गांवों और ड्रग्स से प्रभावित परिवारों तक जाकर जागरूकता फैलाई जाएगी.

ड्रग्स के खिलाफ अभियान शुरू किया: CM भगवंत मान

ड्रग्स के मुद्दे पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी की एंटी-ड्रग यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा, ड्रग्स गुजरात से आ रहे हैं. साथ ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर BSF तैनात है, जो केंद्र सरकार के अधीन है. हमने ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है. पीएम मोदी के साथ अपनी बैठकों में भी हम विशेष पैकेज और सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम की मांग करते हैं. हमने अपने एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए हैं.

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वहीं, ड्रग्स के मुद्दे पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, 'ड्रग्स गुजरात से आ रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी BSF तैनात है, जो केंद्र सरकार के अधीन है. हमने ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है. पीएम मोदी के साथ अपनी बैठकों में भी हम विशेष पैकेज और सीमा पर एंटी-ड्रोन सिस्टम की मांग की. हमने अपने एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए हैं.'

इस बीच, गुरुवार को बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए, AAP के जनरल सेक्रेटरी बलतेज पन्नू ने कहा, 'पंजाब सरकार ने ड्रग्स विरोधी अभियान शुरू किया है. वे सिर्फ पंजाब को बदनाम कर रहे हैं. उन्हें 2007 और 2017 के बीच ड्रग्स से प्रभावित परिवारों को भी सामने लाना चाहिए, जब पंजाब में SAD-BJP सरकार थी.' 

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