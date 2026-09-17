'नरेंद्र भाई मोदी को बधाई', सलमान खान का स्पेशल मैसेज, शाहरुख खान का पोस्ट भी वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर देशभर से बधाइयों का तांता लगा रहा. आम जनता से लेकर देश-दुनिया की बड़ी हस्तियों ने उन्हें इस खास दिन की शुभकामनाएं दी. बॉलीवुड भी इसमें पीछे नहीं रहा. हिंदी सिनेमा के दो सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान ने भी सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री को बेहद खास अंदाज में विश किया.

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17 सितंबर, 1950 को गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इस ऐतिहासिक पड़ाव पर जब वे 76 वर्ष के हुए, तो फिल्मी सितारों ने भी उनके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की.

शाहरुख खान ने क्या कहा?

शाहरुख खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (ट्विटर) पर बेहद सादगी और सम्मान के साथ एक छोटा सा संदेश शेयर किया. प्रधानमंत्री को आदरणीय PM से संबोधित करते हुए शाहरुख ने लिखा कि आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई, आदरणीय PM मोदी जी. आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, आप खुश रहें और जीवन में संतुष्टि पाएं. आप हमेशा देश को प्रेरित करने की ताकत और सकारात्मकता बनाए रखें. शाहरुख का यह अंदाज उनके फैंस को बेहद पसंद आया.

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हर साल विश करते हैं 'किंग खान'

शाहरुख खान अक्सर खास मौकों पर अपनी शुभकामनाएं शेयर करते रहे हैं. यह कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री को विश किया हो. पिछले साल जब पीएम मोदी 75 वर्ष के हुए थे, तब भी शाहरुख ने एक बेहद खास पोस्ट लिखी थी. उस वक्त उन्होंने पीएम मोदी के एक छोटे से शहर से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक पहुंचने के सफर का जिक्र किया था और उनके बेहतर स्वास्थ्य की दुआ की थी.

Janam Din Mubarak Ho Honourable P M Sahab , Wish you a very Happy Birthday Narendra Bhai Modi. Jai Hind. @narendramodi — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 17, 2026

सलमान खान का अपना खास अंदाज

दूसरी तरफ, सलमान खान ने भी अपने जाने-पहचाने बेबाक और देसी अंदाज में प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने 'X' पर अपने ही अंदाज में लिखा कि जन्मदिन मुबारक हो माननीय पीएम साहब, नरेंद्र भाई मोदी आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जय हिन्द. सलमान की इस पोस्ट ने भी सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोरीं.

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