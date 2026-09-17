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एक मर्डर, 3 दिन और 300 CCTV कैमरे... सूरत में ऐसे खुला 84 साल की बुजुर्ग महिला के कत्ल का राज

सूरत के नानपुरा में 84 साल की अमीना उर्फ अमीबेन मोटीवाला की हत्या के मामले में पुलिस ने 35 वर्षीय छाया शाह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने करीब 300 CCTV फुटेज खंगालकर आरोपी तक पहुंच बनाई. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

सूरत के नानपुरा इलाके में 84 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में अथवालाइन्स पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी बुजुर्ग महिला अमीना उर्फ अमीबेन मोटीवाला की मौत के तीन दिन बाद हुई. अमीना मोनालिसा अपार्टमेंट की छठी मंजिल पर अकेली रहती थीं. 13 सितंबर को उनके एक रिश्तेदार ने अथवालाइन्स पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया.

पुलिस के मुताबिक, अमीना मोटीवाला की हत्या गला घोंटकर की गई थी. उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान मिले थे और उनकी कुछ पसलियां भी टूटी हुई थीं. मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज किया. शुरुआत में पुलिस के सामने हत्या की वजह साफ नहीं थी. खास बात यह थी कि घटना के वक्त बुजुर्ग महिला करीब सात तोला सोने के गहने पहने हुई थीं.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला के सोने के गहने गायब नहीं हुए थे. इससे शुरुआती तौर पर लूट के लिए हत्या किए जाने की आशंका पर सवाल खड़े हो गए. इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के इलाके के CCTV फुटेज खंगालने शुरू किए. ACP वीआर मल्होत्रा के मुताबिक, अथवालाइन्स पुलिस की टीम ने करीब 300 CCTV रिकॉर्डिंग की जांच की. इसी दौरान एक महिला संदिग्ध हालत में इलाके से निकलकर ऑटो रिक्शा में बैठती दिखाई दी.

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पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर ऑटो रिक्शा चालक को ट्रेस किया. इसके बाद जांच आगे बढ़ी और संदिग्ध महिला की पहचान 35 वर्षीय छाया शाह के रूप में हुई. पुलिस के मुताबिक, छाया एक सिंगल मदर है और अपने 15 साल के बेटे के साथ रहती है. पूछताछ के दौरान पुलिस का दावा है कि छाया ने अमीना मोटीवाला की हत्या करने की बात कबूल की. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

जांच में सामने आया कि छाया शाह पहले मोनालिसा अपार्टमेंट गई थी. वह वहां अमीना मोटीवाला के बगल वाले फ्लैट को देखने पहुंची थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात अमीना से हुई थी. पुलिस के अनुसार, अमीना ने उससे बातचीत की और उसे अपने आसपास रहने के लिए कहा था. उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा था कि उनके पड़ोस में रहने से उन्हें भी किसी का साथ मिल जाएगा.

पुलिस का आरोप है कि बाद में छाया शाह दोबारा अमीना के फ्लैट पर पहुंची थी. इस बार उसका इरादा कथित तौर पर घर में रखे कीमती सामान को चोरी करने का था. पुलिस के मुताबिक, छाया ने बुजुर्ग महिला पर लोहे की किसी वस्तु से हमला किया. हमले के बाद जब अमीना गिर गईं तो आरोपी ने लोहे की वस्तु से जुड़ी केबल से उनका गला घोंट दिया. इसी दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया.

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पुलिस के मुताबिक, छाया शाह केयरटेकर के तौर पर काम करती थी और अपने 15 साल के बेटे के साथ रहती थी. घटना वाले दिन अमीना करीब सात तोला सोने के गहने पहने हुई थीं. हालांकि, आरोपी महिला उनके सभी गहने लेकर नहीं गई. पुलिस का कहना है कि जब छाया वहां मौजूद थी, तभी उसके बेटे ने चिल्लाना शुरू कर दिया और उसकी हरकतों का विरोध किया.

पुलिस के मुताबिक, बेटे के विरोध और चिल्लाने के बाद छाया वहां से सिर्फ अमीना का मोबाइल फोन और कुछ नकदी लेकर निकली. सोने के गहने वहीं रह गए. यही वजह है कि पुलिस की शुरुआती जांच में हत्या का मकसद सिर्फ लूट नहीं माना गया और मामले की जांच अलग-अलग एंगल से की गई. फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है.

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