पत्नी ने कहा- शादी से पहले हम एक-दूसरे को देखने को कितने बेचैन रहते थे... पति ने दिया धांसू जवाब, लोटपोट हो जाएंगे आप!

>पत्नी- शादी से पहले मैं और तुम एक-दूसरे को देखने के लिए कितने बेचैन रहते थे.
पति- अरे छोड़ो, पुरानी गलतियों को याद करने से क्या फायदा..!!!
>गटरू पहाड़ों पर पैराशूट बेच रहा था.
एक ग्राहक- अगर पैराशूट समय पर नहीं खुला तो?
गटरू- तो आपके पूरे पैसे वापस!
>मोहन- पहले क्या आया…. अंडा आया या मुर्गी?
सोहन- सबसे पहले तो चखना आया फिर अंडा
और बाद में मुर्गी आई फिर 1 बियर और पानी की बोतल
सबसे लास्ट में बिल आया...!
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>सेठ हेल्पर से- मैं बाजार जा रहा हूं. अगर कोई ऑर्डर दे तो उसे अच्छे से पूरा करना.
दुकानदार वापस आया- 'कोई ऑर्डर आया था?'
हेल्पर- 'जी हां, आया था, उसने ऑर्डर दिया कि दोनों हाथ ऊपर करके कोने में खड़े हो जाओ.
मैंने ऑर्डर मान लिया और वह पैसे की तिजोरी उठाकर चला गया !
>पार्क के सूचना पट्टी पर एक सुविचार लिखा था.
पेड़ पर अपनी माशूका का नाम लिखने से बेहतर है,
उसके नाम पर एक पेड़ लगाएं'
ये बात टीटू के दिल को छू गई.
उसी दिन उसने गर्लफ्रेंड्स को याद करते हुए
आखिर में एक बीघा जमीन लेकर गन्ना बो डाला...!
>भोलू के घर की दीवार पर लगी घड़ी बंद हो गई.
जब टीटू ने घड़ी को खोल कर देखा,
तो उसमें एक मच्छर मरा हुआ मिला.
भोलू बोला- अब समझ में आया, घड़ी चलेगी कैसे, इसका तो ड्राइवर ही
मर गया है!
(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)