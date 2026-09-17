‘शादी के लिए हां करो, वरना टावर से कूद जाऊंगा’, प्रेमिका को मनाने मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

बिहार के गया जिले में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में लोगों की भीड़ जुटा दी. यहां 24 वर्षीय प्रेमी मेराज अहमद अपनी प्रेमिका और उसके परिवार को शादी के लिए राजी कराने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया. युवक टावर के ऊपर पहुंचा तो नीचे खड़े ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. मेराज ने साफ कहा कि जब तक उसकी प्रेमिका और उसके घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, वह टावर से नीचे नहीं उतरेगा. मामला गया के डुमरिया प्रखंड के बोधिबीघा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. मेराज अहमद गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गया था. देखते ही देखते यह बात पूरे गांव में फैल गई. लोग घटनास्थल पर पहुंचने लगे और टावर के नीचे भीड़ जमा हो गई.

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मोबाइल टावर के शिखर तक पहुंचने के बाद मेराज ने नीचे मौजूद ग्रामीणों को बताया कि वह अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है. उसका कहना था कि उसकी प्रेमिका और उसके परिवार वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं. मेराज ने कहा कि जब तक दोनों शादी के लिए राजी नहीं होंगे, तब तक वह टावर पर ही रहेगा. उसने यह भी कहा कि अगर शाम तक शादी के लिए सहमति नहीं मिली तो वह टावर से कूदकर जान दे देगा. युवक की इस बात के बाद गांव में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. मेराज के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उसे टावर से नीचे उतरने के लिए समझाने लगे. ग्रामीण भी लगातार उसे नीचे आने के लिए कहते रहे, लेकिन मेराज अपनी जिद पर अड़ा रहा.

प्रेमिका के परिवार को भी बुलाया गया

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जब काफी समझाने के बाद भी मेराज टावर से नीचे नहीं उतरा तो ग्रामीणों ने स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी. इसके साथ ही मेराज की प्रेमिका के परिवार वालों को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई. इसके बाद प्रेमिका के परिजन भी मोबाइल टावर के पास पहुंच गए. पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे और मेराज को लगातार समझाने की कोशिश करते रहे. लेकिन युवक बार-बार यही कहता रहा कि जब तक उसकी प्रेमिका और उसके परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं होंगे, वह नीचे नहीं उतरेगा. इस बीच मेराज के टावर पर चढ़े होने की खबर आसपास के इलाकों में भी फैल गई. बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचने लगे. कुछ लोग मोबाइल फोन से इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे.

मोबाइल टावर पर चढ़े मेराज को नीचे उतारने की कोशिश करीब दो घंटे तक चलती रही. पुलिस, परिजन और ग्रामीण उसे समझाते रहे, लेकिन वह नीचे आने के लिए तैयार नहीं था. घटना के दौरान मेराज और उसकी प्रेमिका के परिवार के बीच बातचीत भी हुई. आखिरकार प्रेमिका ने मेराज के साथ शादी के लिए राजी होने की बात कही. प्रेमिका की ओर से शादी के लिए सहमति मिलने के बाद मेराज टावर से नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ. इसके बाद मेराज को टावर से सुरक्षित नीचे उतारा गया. इस तरह करीब दो घंटे से चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हुआ.

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बताया जा रहा है कि मेराज अहमद और गांव की ही एक युवती के बीच पिछले दो-तीन साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे. हालांकि दोनों परिवारों की ओर से शादी के लिए सहमति नहीं मिल रही थी. परिजनों की सहमति नहीं मिलने के कारण दोनों के रिश्ते में परेशानी बढ़ने लगी. बताया गया कि प्रेमिका भी धीरे-धीरे मेराज से दूर होने लगी थी. यह स्थिति मेराज को परेशान कर रही थी. इसके बाद उसने प्रेमिका और उसके परिवार को शादी के लिए राजी कराने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ने का फैसला किया.

वीडियो बनाने को लेकर भी हुआ विवाद

घटना के दौरान मोबाइल टावर के नीचे मौजूद कुछ ग्रामीण पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे. इससे प्रेमी और प्रेमिका दोनों पक्षों के लोगों में नाराजगी देखने को मिली. वीडियो बनाने वाले लोगों को लेकर विवाद की स्थिति भी बनी. मेराज के परिजन और प्रेमिका के परिवार के लोग लोगों से वीडियो नहीं बनाने की अपील करते रहे. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी लोगों को वीडियो बनाने से मना किया.

टावर पर मौजूद मेराज भी लोगों से उसकी घटना का वीडियो नहीं बनाने और इसे मीडिया में नहीं चलाने की गुहार लगाता नजर आया. इसके बावजूद कुछ ग्रामीणों ने घटना का वीडियो बना लिया. बाद में मेराज के मोबाइल टावर पर चढ़ने और शादी के लिए प्रेमिका को मनाने वाले इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो तेजी से लोगों के बीच पहुंचने लगा. फिलहाल इस घटना में करीब दो घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मेराज के नीचे उतरने के पीछे प्रेमिका की शादी के लिए मिली सहमति अहम रही. प्रेमिका की हामी के बाद ही युवक ने मोबाइल टावर से नीचे उतरने का फैसला किया.

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