Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 13 नवंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, इस मैच में सिराज को एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ा है. वहीं, भारतीय शेयर बाजार में 13 नवंबर को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली. इन खबरों के अलावा, देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

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IND vs NZ: न वनडे में मौका मिल रहा, न टेस्ट की तैयारी का समय... मोहम्मद सिराज को फिर हाथ लगी निराशा

13 नवंबर को मा्उंट माउंगानुई के बे ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में ईशान और ऋतुराज के अलावा कुलदीप की एंट्री हुई. वहीं तेज गेंदबाज सिराज को एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ा.

मुंबई में आग की घटनाओं का रिकॉर्ड! 7 दिन में 630 से ज्यादा हादसे, 450 पटाखों से जुड़े

मुंबई में पिछले सात दिनों में आग लगने की 630 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं. इनमें से 450 से ज्यादा घटनाएं पटाखों के कारण हुई. आग लगने की ज्यादातर घटनाओं के पीछे मुख्य वजह पटाखे हैं. BMC के आंकड़ों के मुताबिक, 2024 और 2025 के दिवाली सीजन की तुलना में इस बार आग लगने की घटनाएं काफी अधिक है. इन हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है.

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भारत-न्यूजीलैंड मैच में बवाल... टिम सीफर्ट से भिड़े गुरनूर बरार, विराट कोहली ने किया बीच-बचाव, VIDEO

भारत-न्यूजीलैंड के बीच आज माउंट माउंगानुई के बे ओवल में पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है. इस मुकाबले में उस समय माहौल गरमा गया, जब भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार और न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज टिम सीफर्ट के बीच तीखी बहस हो गई. इसके बाद कोहली ने तुरंत हस्तक्षेप किया और बरार को सीफर्ट से दूर किया.

गाजा के अस्पताल पर इजरायल की एयरस्ट्राइक, 13 साल के बच्चे समेत 6 की मौत

गुरुवार को गाजा पट्टी में एक बड़े अस्पताल पर इजरायल ने हवाई हमला किया. इस हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, मृतकों में एक सर्जन और 13 वर्षीय लड़का भी शामिल है. यह हमला अस्पताल के सर्जिकल विंग पर हुआ. इससे पहले भी 2025 में इस अस्पताल पर हमला हो चुका है.

शेयर बाजार में तेजी गायब! कच्चे तेल से महंगाई तक... गिरावट की 5 बड़ी वजहें

भारतीय शेयर बाजार में 13 नवंबर को शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली. पिछले कुछ कारोबारी सत्रों की तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफावसूली की, जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में कारोबार करने लगे. कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और महंगाई से जुड़ी चिंताओं ने भी मार्केट सेंटीमेंट पर दबाव बनाया.

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गैस चैंबर बना दिल्ली-एनसीआर, AQI 488 तक पहुंचा, नोएडा-गाजियाबाद से गुरुग्राम तक हवा खतरनाक

देश की राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह हवा गंभीर श्रेणी में पहुंच गई. IIT दिल्ली में AQI 488 दर्ज किया गया, जो 500 के गंभीर स्तर के बेहद करीब है. वहीं, दिल्ली का ओवरऑल AQI 403 रहा. AIIMS के आसपास AQI 418 दर्ज किया गया. हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राजधानी के 33 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है.

Ramayana: सिर्फ 8 दिन में रामायण ने दुनियाभर में कमाए 1000 करोड़ रुपये, टूटे कई रिकॉर्ड

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' ने अपनी रिलीज के आठवें ही दिन दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसा करने वाली यह 11वीं भारतीय फिल्म बन गई है. इसके साथ ही यह 'दंगल', 'बाहुबली 2', 'जवान' और 'धुरंधर 2' जैसी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है.

PM मोदी 16 नवंबर से तीन दिवसीय फिलीपींस दौरे पर, ASEAN-ईस्ट एशिया समिट में होंगे शामिल

PM मोदी 16 नवंबर से फिलीपींस की राजधानी मनीला की तीन दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे. इस दौरान वो वार्षिक भारत-आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे. फिलीपींस इस समय 11 देशों के समूह आसियान का अध्यक्ष है. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करना है.

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Bigg Boss 20: Yung DSA से पंगा पड़ा भारी, पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट हुए स्काउट, दिल पर लगी चोट, मुंडवा लिया सिर

रियलिटी शो बिग बॉस 20 के लेटेस्ट एपिसोड में यंग और स्काउट के बीच धक्का-मुक्की हो गई. यंग ने शांत रहकर खुद को संभाला लेकिन स्काउट हद पार कर गए. इस बीच शो के बीच चल रहा टास्ट भी रद्द कर दिया गया और स्काउट को बिग बॉस ने बड़ी सजा दे दी. इसके बाद बिग बॉस ने अपना फैसला सुनाते हुए स्काउट को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया.

24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला... क्रूड ऑयल टैंकर को बनाया गया निशाना, 19 भारतीय नाविकों का सफल रेस्क्यू!

फारस की खाड़ी में लिबेरिया के झंडे वाले टैंकर MT DOMINICA PROSPERITY पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया. जहाज पर 19 भारतीयों समेत 22 क्रू मेंबर सवार थे. UAE कोस्ट गार्ड ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी.

डीजल ₹50 महंगा करने की जरूरत थी, सिर्फ ₹7 बढ़ाए, किसानों पर पूरा बोझ नहीं डाला: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद सरकार ने किसानों पर इसका पूरा बोझ नहीं पड़ने दिया. उन्होंने बताया कि डीजल के दाम 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 7 रुपये की बढ़ोतरी की. बाकी 43 रुपये का बोझ सरकार ने खुद उठाया.

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