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Anirudh Ravichander-Kavya Maran Marriage: न पंडित आया-न फेरे हुए, बिना मंत्रों के अनिरुद्ध-काव्या ने रचाई शादी, नहीं फॉलो की हिंदू रस्में, की सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज

अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने 11 नवंबर को ग्रीस में सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की, जिसमें कोई पंडित या धार्मिक रस्में शामिल नहीं थीं. आखिर कैसी होती है ये शादी, कौन ही रस्म इसमें फॉलो की जाती है. चलिए जानते हैं.

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Anirudh Ravichander, Kavya Maran
Anirudh Ravichander, Kavya Maran

11 नवंबर को अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन ने ग्रीस में इंटीमेट वेडिंग की. शादी की तस्वीरें देखकर लगा कि कपल ने ट्रैडिशनल वेडिंग नहीं की है. ना ही कोई पंडित दिखा, ना ही मंत्रोच्चार और फेरे हुए. ऐसे में लोगों में जहन में बस एक सवाल था- आखिर कपल ने शादी को लेकर कौन सी रस्म फॉलो की है. इस बीच उनकी एक फोटो सामने आई जिसमें अनिरुद्ध दुल्हन काव्या के गले में चेन पहनाते हुए दिखे. फोटो देख कयास लगे कि उन्होंने शायद सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की है.

किन रिवाजों से हुई काव्या-अनिरुद्ध की शादी?

अनिरुद्ध-काव्या की शादी को लेकर मचे इस सस्पेंस पर विराम लग गया है. डीएमके (DMK) के आईटी विंग सेक्रेटरी डॉ. टीआरबी राजा ने X पर पोस्ट कर सब क्लियर किया है. उन्होंने कहा कि अनिरुद्ध और काव्या ने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज (आत्मसम्मान विवाह) की है. एक यूजर की पोस्ट का जवाब देते हुए टीआरबी राजा ने ये लिखा. यूजर ने पूछा था- ऐसा लग रहा है काव्या-अनिरुद्ध ने नॉन-वेदिक, सेल्फ रिस्पेक्ट शादी की है. क्या मैं सही हूं? इसके जवाब में टीआरबी राजा ने लिखा- हां, काव्या और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई. थलाइवर (रजनीकांत) ने काव्या को एक चेन सौंपी और सुपरस्टार ने अनिरुद्ध को चेन दी. दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को चेन पहनाई. दोनों के मिलन को परिवारवालों ने आशीर्वाद दिया. 

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क्या होती है सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज?
सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को आत्मसम्मान विवाह भी कहा जाता है. इसमें बिना किसी पंडित, पुजारी या धार्मिक रीति-रिवाजों के कपल सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करता है. वो कमिटमेंट करते हैं कि उनके रिश्ते में आपसी सम्मान, सहमति और बराबरी को अहमियत दी जाएगी. सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज की शुरुआत तमिलनाडु में समाज सुधारक पेरियार ईवी रामासामी ने की थी. उनका मकसद शादी की पुरानी पंरपराओं के दबाव से कपल को मुक्त करना था. इस आंदोलन के जरिए ट्रैडिशनल वेडिंग की परंपराओं, जाति को लेकर भेदभाव और शादी में धार्मिक पुजारियों के रोल को चुनौती दी गई थी.

सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज में दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे संग आजीवन साथ रहने का कमिटमेंट करते हैं. अपनों की मौजूदगी में वो एक दूसरे को वरमाला या अंगूठी पहना सकते हैं. या फिर आपस में चेन का आदान-प्रदान कर सकते हैं. इस सेरेमनी में किसी पुजारी या धार्मिक रस्मों को निभाने की जरूरत नहीं पड़ती. सात फेरे या दूसरी धार्मिक रस्में अनिवार्य नहीं होती. सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज को तमिलनाडु में 1967 में कानूनी मान्यता मिली थी. 
 

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