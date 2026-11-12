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24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला... क्रूड ऑयल टैंकर को बनाया गया निशाना, 19 भारतीय नाविकों का सफल रेस्क्यू!

फारस की खाड़ी में लिबेरिया के झंडे वाले टैंकर MT DOMINICA PROSPERITY पर प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया. जहाज पर 19 भारतीयों समेत 22 क्रू मेंबर सवार थे. UAE कोस्ट गार्ड ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

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फारस की खाड़ी में एक और तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है (Photo: Reuters)
फारस की खाड़ी में एक और तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है (Photo: Reuters)

फारस की खाड़ी में एक और तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है. लिबेरिया के झंडे वाला कच्चे तेल का टैंकर MT DOMINICA PROSPERITY बुधवार को मीना साकर के पास प्रोजेक्टाइल हमले की चपेट में आया. जहाज पर 19 भारतीय नाविकों समेत कुल 22 क्रू मेंबर सवार थे. UAE कोस्ट गार्ड ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी.

मंत्री के मुताबिक, जहाज पर सवार सभी 19 भारतीय सुरक्षित हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं है. सरकार जहाज की मैनेजमेंट कंपनी के लगातार संपर्क में है, ताकि क्रू मेंबर्स की सुरक्षा, देखभाल और जरूरी मदद सुनिश्चित की जा सके.

UAE कोस्ट गार्ड ने सभी 22 क्रू मेंबर्स को निकाला

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि UAE कोस्ट गार्ड ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जहाज के सभी 22 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि इनमें शामिल सभी 19 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं.

मंत्री ने कहा कि सरकार शिप मैनेजमेंट कंपनी के संपर्क में बनी हुई है. क्रू मेंबर्स की सुरक्षा, उनकी जरूरतों और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी मदद का ध्यान रखा जा रहा है.

एक दिन पहले दूसरे टैंकर पर भी हुआ था हमला

इस घटना से एक दिन पहले 10 नवंबर को लिबेरिया के झंडे वाले एक अन्य जहाज MT FUJAIRAH ENERGY पर भी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था. यह जहाज अल रुवैस से दुबई की ओर जा रहा था और फारस की खाड़ी से गुजर रहा था.

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सोनोवाल ने बताया था कि इस हमले में चार क्रू मेंबर घायल हुए थे. इनमें एक भारतीय नाविक भी शामिल था, जिसे मामूली चोट आई थी. उसे आगे की मेडिकल जांच के लिए तट पर ले जाया गया था.

जहाज पर मौजूद बाकी 18 क्रू मेंबर सुरक्षित थे. इनमें पांच अन्य भारतीय नाविक भी शामिल थे. मंत्री ने कहा था कि सरकार जहाज की मैनेजमेंट कंपनी के संपर्क में है और क्रू की सुरक्षा, मेडिकल देखभाल और सेहत पर नजर रख रही है.

पिछले महीने होर्मुज में भी टैंकर पर हुआ था हमला

इससे पहले पिछले महीने भारतीय नाविकों को ले जा रहे एक अन्य जहाज MT LOUISE 1 पर भी हमला हुआ था. पनामा के झंडे वाला यह टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य में लिम्पेट माइंस की चपेट में आया था.

धमाके के बाद जहाज में आग लग गई थी. उस समय टैंकर पर 27 भारतीय नाविक सवार थे. यह घटना ओमान के खासब से करीब 25 नॉटिकल मील यानी लगभग 46 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में हुई थी. बाद में भारत सरकार ने पुष्टि की थी कि जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं.

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