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Ramayana: सिर्फ 8 दिन में रामायण ने दुनियाभर में कमाए 1000 करोड़ रुपये, टूटे कई रिकॉर्ड

'रामायण पार्ट 1' 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. नितेश तिवारी की इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में और यश रावण के किरदार में नजर आए हैं. दिवाली का त्योहार बीत जाने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ़्तार कम होती नहीं दिखी.

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रामायण फिल्म ने रचा इतिहास (Photo: X/Worldoframayana)
रामायण फिल्म ने रचा इतिहास (Photo: X/Worldoframayana)

रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश की 'रामायण' ने अपनी रिलीज के आठवें ही दिन दुनिया भर में 1000 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसा करने वाली यह 11वीं भारतीय फिल्म बन गई है.  इसके साथ ही यह 'दंगल', 'बाहुबली 2', 'जवान' और 'धुरंधर 2' जैसी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सूची में शामिल हो गई है.

'रामायण' ने अपने पहले सात दिनों में लगभग 945 करोड़ रुपये की कमाई की थी, और गुरुवार को इसे 1000 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 55 करोड़ रुपये और चाहिए थे. आठवें दिन, इस महाकाव्य फिल्म ने दुनिया भर में अनुमानित 85 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिल्म ने केवल अपनी शुरुआती कमाई के दम पर ही नहीं, बल्कि दिवाली के बाद दर्शकों की भारी संख्या के कारण 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया.

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8वें दिन फिल्म ने कितने करोड़ रुपये कमाए?
8वें दिन, 'रामायण' ने 24,042 शोज से ₹53.50 करोड़ की नेट कमाई की.  हिंदी (8वें दिन) ₹43.00 करोड़, कन्नड़ से ₹3.25 करोड़, मलयालम से ₹2.80 करोड़, तेलुगु से ₹2.30 करोड़ और से ₹2.15 करोड़. इसके साथ ही, भारत में अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹675.05 करोड़ और कुल नेट कलेक्शन ₹564.60 करोड़ हो गया है.

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विदेशों में, फिल्म ने 8वें दिन ₹25.00 करोड़ की कमाई की, जिससे वहां का कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹358.50 करोड़ तक पहुंच गया है. इस तरह, फिल्म का दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन ₹1,033.55 करोड़ हो गया है. 

रामायण बनी तीसरी फिल्म
'रामायण' इस मुकाम तक पहुंचने वाली तीसरी सबसे तेज भारतीय फिल्म बन गई है. रफ्तार के मामले में, 'रामायण' एक बहुत ही खास क्लब में शामिल हो गई है. केवल 'पुष्पा 2' और 'धुरंधर 2' ही इससे तेज गति से इस मुकाम तक पहुंची थीं, जिन्होंने सात दिनों के भीतर यह उपलब्धि हासिल की थी, जबकि 'बाहुबली 2' को लगभग 10 से 11 दिन लगे थे. इस नई उपलब्धि के साथ, 'रामायण' रणबीर कपूर की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जो इस क्लब में शामिल हुई है.

इससे पहले ही यह फिल्म 'एनिमल' के कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन को पीछे छोड़ चुकी है. ओपनिंग वीक (शुरुआती हफ़्ते) के खत्म होने के करीब पहुंचने के साथ, अब सबकी नजरें इसके दूसरे वीकेंड के प्रदर्शन पर टिकी हैं. अब देखना यह होगा कि क्या फिल्म बिना छुट्टियों के सहारे के अपनी इस शानदार शुरुआत को आगे बढ़ा पाती है या नहीं.
 

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